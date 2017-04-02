Snapchat’in Instagram Göndermeli 1 Nisan Şakası Çok Beğenildi

Facebook’un aylardır özelliklerini çaldığı sosyal medya platformu Snapchat, 1 Nisan nedeniyle yayınladığı filtre ile intikamını fena aldı.

1 Nisan’da Snapchat tamamen Instagram arayüzüne sahip bir filtre yayınladı. Facebook aylardır sosyal medya platformunun çok beğenilen özelliklerini kendi platformunda kullanıyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Instagram’a gelen Hikayeler özelliği sırasıyla WhatsApp, Messenger ve Facebook uygulamalarına geldi.

Bu konuyu tek dile getiren kişi ise Snap Inc. CEO’su Evan Spiegel’in eşi Miranda Kerr oldu. Keer geçtiğimiz Şubat ayında Facebook çalışanlarının gece nasıl rahat uyuduğunu, yenilikçi fikirler üretemediklerini ve sürekli eşinin fikirlerini çaldıklarını dile getirdi.