Genel
Snapchat, 400.000 kişinin uygulama üzerinden oy kullanmak için kayıt olduğunu bildirdi
Geçtiğimiz ay Snapchat, kullanıcılarını yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerinde oy vermeye teşvik etmek için kayıt istemleri ve ilk kez seçmenlerin söz sahibi olmalarına yardımcı olacak kılavuzlar içeren yeni bir araç seti sundu.
Axios’tan gelen yeni bir rapora göre, bu girişimler halihazırda bir etki yaratıyor; uygulama önümüzdeki haftalarda daha fazla seçmen farkındalık aracı ve bildirimi başlatmayı planlıyor.
Veriler, uygulamanın seçmen katılımını teşvik etme konusundaki geçmiş çabaları göz önüne alındığında özellikle önemli. 2018’de, ABD ara sınavlarında oylamayı teşvik etmeye yönelik benzer bir girişimin parçası olarak, yaklaşık 450.000 üye oy kullanmak için kaydoldu ve bunların yaklaşık % 57’si seçimlerde oy pusulalarını kullanmaya devam etti.
Snapchat, sonuca karar veren uygulama olabilir mi?
Genç seçmenlerin 2020 seçimlerinde daha büyük bir etkiye sahip olması bekleniyor ve Snapchat daha genç izleyicilerle güçlü bir bağlantıya sahip.
Belirtildiği gibi, uygulamanın çalışmalarında hala seçmen teşvik planı var. Axios’a göre, eski başkan Barack Obama, genç seçmenleri uygulama üzerinden oy vermek için kaydolmaya teşvik etmek için yakında Snapchat PSA’da yer alacak. Obama’ya Arnold Schwarzenegger, Snoop Dogg, Catherine McBroom gibi ünlüler de katılacak.
Snapchat, katılımı en üst düzeye çıkarmada büyük olasılıkla seçimlerde büyük bir rol oynayacak.
Genel
LinkedIn, güncellenmiş kılavuzunu yayınladı
Milyonlarca insanın kariyer amaçlı kullandığı platform bu hafta, LinkedIn kampanyalarınızı optimize etmeye yardımcı olabilecek yeni özellikler, daha fazla araç ve seçeneği içeren ‘LinkedIn’de Hedeflemeyi Ustalaşma’ kılavuzunun gözden geçirilmiş ve güncellenmiş bir baskısını yayınladı. Platform, ilk olarak geçen yıl Mart ayında ‘Hedeflemeyi Yönetme’ kılavuzunu başlattı, ancak o zamandan beri LinkedIn, yaklaşımınızı iyileştirebilecek bir dizi yeni reklam aracı ve seçeneği ekledi.
LinkedIn’e göre:
“Güncellenen yeni kılavuz, Eşleşen Kitleler, Videoya Göre Yeniden Hedefleme , Olası Satış Oluşturma Formları, Web Sitesini Yeniden Hedefleme, Kişi Hedefleme ve Şirket Listesi Hedefleme gibi yeni özellikler hakkında rehberlik içeriyor.”
Yeni kılavuz kullanıcılar açısından neden önemli?
Kılavuz, şu anda platformda bulunan reklam hedefleme seçeneklerinin her birine yararlı bir genel bakış sağlıyor ve her bir öğenin nasıl çalıştığını ve bunları en iyi nasıl kullanabileceğinizi açıklıyor; bu, LinkedIn reklam kampanyalarını en üst düzeye çıkarmak isteyenler için harika bir bilgi.
Platform, son birkaç yıldır kullanımda ve katılımda istikrarlı bir büyüme görüyor ve platform şu anda 700 milyondan fazla üyeye hizmet veriyor. COVID-19 salgınından sonra platform, önümüzdeki aylarda ve yıllarda daha da büyük bir odak noktası olmaya hazır görünüyor.
Genel
Assasin’s Creed ve Splinter Cell VR’a geliyor!
Ubisoft bugün gerçekleşen Facebook Connect (Oculus Connect etkinliğinin yeni ismi) etkinliğinde iki yeni Assassin’s Creed ve Splinter Cell VR oyununu duyurdu.
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Kapüşon ve gözlük artık bize ait!
Daha önce söylendiği gibi, Ubisoft, gizlilik temalı popüler oyun serilerine ait iki yeni VR oyunu yapacağını doğruladı. Ubisoft Red Storm BaşkanYardımcısı Elizabeth Loverso, Facebook‘un etkinliğinde “VR için üretilmiş” oyunları duyurdu. Firma geçtiğimiz yıllarda Eagle Flight, Transference, Star Trek: Bridge Crew gibi birkaç VR oyunu yapmıştı. Facebook ile anlaşan şirket bu iki oyunu sadece Oculus cihazlarına özel yapacak.
En son çıkan Splinter Cell oyunu Splinter Cell: Black List‘di. Oyun 2013‘te piyasaya sürülmüştü ve iyi eleştiriler almıştı fakat satış konusunda başarıyı yakalayamamıştı. Daha sonrasında Sam Fisher, Ghost Recon Breakpoint ve Rainbow Six Siege gibi diğer Clancy oyunlarında konuk oyuncu olarak sınırlı kalmıştı. Splinter Cell‘in yeni oyununda Sam Fisher o unutulmaz gözlüklerini oyuncularla beraber takacak gibi görünüyor. Ubisoft‘un üzerinde çalıştığı tek Splinter Cell oyununun bu olup olmadığı veya Ubisoft‘un oyun serisini daha büyük ölçekte canlandırmayı planlayıp planlamadığı belirsiz. Şuanlık bildiğimiz tek şey oyunun, hayatına Clancy oyunlarını geliştirerek başlayıp daha sonra VR projelerine geçiş yapan Ubisoft Red Storm Stüdyoları tarafından geliştirilecek olması.
Splinter Cell bir yana Ubisoft‘un en önemli oyun serilerinden olan Assasin’s Creed de VR olarak geliyor. Geçtiğimiz yıllarda çıkan The Climb, Phantom: Covert Ops ve Budget Cuts gibi oyunlar, platform ve gizliliğin harika VR mekanikleri yaratabileceğini kanıtlamıştı. Assasin’s Creed’i Oculus’un sunduğu ekipmanlarla deneyimlemek oldukça keyifli olacak gibi görünüyor. Oculus’un yeni Quest 2 gözlüğü 13 Ekim’de piyasaya sürülecek. Ubisoft gibi geliştiriciler muhtemelen yıl sonu yaklaştıkça daha fazla haber duyuracaklar.
Diğer
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Edit: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.