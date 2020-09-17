Geçtiğimiz ay Snapchat, kullanıcılarını yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerinde oy vermeye teşvik etmek için kayıt istemleri ve ilk kez seçmenlerin söz sahibi olmalarına yardımcı olacak kılavuzlar içeren yeni bir araç seti sundu.

Axios’tan gelen yeni bir rapora göre, bu girişimler halihazırda bir etki yaratıyor; uygulama önümüzdeki haftalarda daha fazla seçmen farkındalık aracı ve bildirimi başlatmayı planlıyor.

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Veriler, uygulamanın seçmen katılımını teşvik etme konusundaki geçmiş çabaları göz önüne alındığında özellikle önemli. 2018’de, ABD ara sınavlarında oylamayı teşvik etmeye yönelik benzer bir girişimin parçası olarak, yaklaşık 450.000 üye oy kullanmak için kaydoldu ve bunların yaklaşık % 57’si seçimlerde oy pusulalarını kullanmaya devam etti.

Snapchat, sonuca karar veren uygulama olabilir mi?

Genç seçmenlerin 2020 seçimlerinde daha büyük bir etkiye sahip olması bekleniyor ve Snapchat daha genç izleyicilerle güçlü bir bağlantıya sahip.

Belirtildiği gibi, uygulamanın çalışmalarında hala seçmen teşvik planı var. Axios’a göre, eski başkan Barack Obama, genç seçmenleri uygulama üzerinden oy vermek için kaydolmaya teşvik etmek için yakında Snapchat PSA’da yer alacak. Obama’ya Arnold Schwarzenegger, Snoop Dogg, Catherine McBroom gibi ünlüler de katılacak.

Snapchat, katılımı en üst düzeye çıkarmada büyük olasılıkla seçimlerde büyük bir rol oynayacak.