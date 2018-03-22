Slack’in yeni düzenlemesi ile patronlar özel mesajlarınızı okuyabilir!

Slack, özellikle iş dünyasında sıkça kullanılan bir mesajlaşma yazılımı. Eğer siz de şirketinizde mesajlaşma için Slack kullanıyorsanız, bundan böyle özel mesajlaşmanıza dikkat edin. Çünkü yeni düzenleme, yöneticilerin içerisinde özel görüşmelerin de olduğu verileri indirebilmesine olanak tanıyor.

Slack’in yeni düzenlemesi neler getiriyor?

Güncellenen gizlilik politikası ve araç sayesinde, servisin Plus ve Enterprise üyelik seçeneklerinde yöneticiler verileri bilgisayarlarına indirebilecek. İşin kötü tarafı ise bu verilerin, özel mesajlaşmaları da kapsıyor olması. Şirketinizin hangi Slack üyelik seçeneğini kullandığını https://takımadınız.slack.com/account/team bölümünden görüntüleyebilirsiniz.

Bu arada eğer ücretsiz veya Standart sürüm kullanıyorsanız dahi kendinizi tamamen güvende hissetmeyin. Çünkü yöneticiler, belli şartlar altında bu verileri servisten talep edebiliyor. Ayrıca kötü niyetli yöneticilerin bu verilere ulaşmak için farklı uygulamaları kullanma ihtimali de var. Sonuç olarak eğer Slack’te arkadaşlarınızla iş dışı şeylerden söz ediyorsanız, bundan sonra farklı uygulamaları kullanmanızda fayda var.