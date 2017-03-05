Skype’ın Linux Versiyonu Alpha’dan Beta Sürümüne Geçti

Geçtiğimiz Haziran ayında Skype’ın mühendis ekibi sıkı bir çalışma ile mesajlaşma uygulamasının Linux versiyonunu çıkarmıştı.

Geliştirici ekip Perşembe günü öneml bir gelişme kaydettiklerini ve Skype’ı alpha sürümünden beta versiyon 5.0’a geçirdiklerini açıkladı. Yapılan hata düzeltmeleri ve stabilizasyon çalışmalarından sonra programa bir grup kullanışlı özellik de geldi. Bu sayede Linux kullanıcıları da artık hergün platform üzerinden rahatça iletişim kurabilir.

Artık beta sürümü ile beraber Skype Credits kullanılarak hem sabit telefonu hem de cep telefonunu aramak mümkün. Diğe taraftan diğer sürümler ile görüntülü konuşma yapmak ya da ekran paylaşma özelliği de geldi. Bütün bu özelliklere ek olarak okunmayan mesajların ne kadar olduğunu gösteren ya da insanların meşgul olduklarını gösteren çeşitli arayüz özellikleri de beta sürümü ile kullanılabilir.