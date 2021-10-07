Sky, Uydu Çanağı Olmadan Yayın Yapan TV Piyasaya Sürüyor

İngiliz yayıncı Sky, internet üzerinden içerik yayınlayan ve çanak anten ihtiyacını ortadan kaldıran bir TV piyasaya sürüyor. Şirket, Sky Glass’ı “telaşsız” bir akışlı TV olarak tanımlıyor.

Bir uzman, yayıncıyı Samsung ve Sony gibi TV yapımcılarıyla doğrudan rekabete sokacağını söyledi. Bir başkası, “modası geçmiş uydu çanağını” çıkarmanın geciktiğini, bunun “TV izlemenin pahalı bir yolu” olduğunu söyledi.

Sky Glass, harici bir kutu ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ayrıca, dâhili Dolby Atmos ile geldiği için ses çubuğuna da gerek kalmıyor.

Diğer özellikler de şunları içeriyor:

üç versiyon (43in, 55in ve 65in)

tek bir tel ve sadece bir fiş

4K ultra yüksek çözünürlüklü kuantum noktalı ekran

Dolby Vision HDR’ı desteklemek için 10 bit yüksek dinamik aralık

sesle etkinleştirilen arayüz

beş renk seçeneği

Grup CEO’su Dana Strong, “Sky Glass, Sky’ın içinde bulunduğu, donanım, yazılım ve içeriğin toplam entegrasyonunu sağlayan akışlı TV’dir” dedi. “Bunun mevcut en akıllı TV olduğuna inanıyoruz.”

Sky aboneliği gerektirse de, BBC iPlayer, Amazon, Netflix, Disney+, ITV Hub ve All4 içeriği de mevcut olacak. Sky, cihazı yapacak donanım ortağını henüz belirlemedi. Ayrıca, içeriğini gecikme veya ara belleğe alma olmadan web üzerinden tam olarak nasıl yayınlamayı planladığını da açıklamadı.

Biri, TV’yi satın aldıktan sonra Sky aboneliğini iptal etmek isterse, TV’yi kullanmaya devam edebilecek ancak sesle kontrol ve çalma listeleri gibi daha gelişmiş özelliklerden bazılarını kaybedecek.

‘Son derece kazançlı’

Bağımsız teknoloji analisti Paolo Pescatore, içeriği uydu yerine internet üzerinden teslim etme hamlesinin “kendi zorluklarını” beraberinde getireceğini, ancak Sky’ın kararının oldukça mantıklı olduğunu söyledi.

“Çanak bulundurmayarak maliyetleri düşürür ve marjları artırırsınız” dedi. “Kendi TV setinizi sağlamak ve insanları bir aboneliğe kaydolmaya ikna etmek Sky için son derece kazançlı bir şey.”

“Sky, gelecekte geniş bant teklifleriyle TV’de de indirimler sunabilir” dedi.

Sky zaten Sky Q alıcı kutusu aracılığıyla İtalya ve Almanya’da geniş bant üzerinden TV sunuyor.

Pescatore, donanıma yapılan bu daha cesur hamlenin, Sky içeriğini cihazlarıyla bir araya getiren Samsung ve Sony gibi TV yapımcılarıyla doğrudan rekabete sokacağını ve “set üstü kutusunun ölümünü” hızlandıracağını söyledi.

TV, mevcut bir aboneliğin parçası olarak ödenebilecek veya doğrudan satın alınabilecek. Hâlihazırda 26 sterlin Sky Ultimate TV aboneliğine sahip olan kullanıcılar, en küçük TV için ayda 13 sterlin ekstra ödeyecek. 55 inçlik ekran 17 sterlin ve 65 inçlik ekran 21 sterlin olacak. TV’nin en küçük versiyonunu önceden satın almak 649 sterline mal olacak ve Sky’a ek bir abonelik gerektirecek. Daha büyük sürümler sırasıyla 849 sterlin ve 1.049 sterlin olacak.

Sihirli Toz

Uswitch’ten Ernest Doku, bunun “TV izlemenin pahalı bir yolu” olduğunu söyledi. Ancak piyasanın bir sarsıntıdan kaynaklandığını da sözlerine ekledi. Doku, “Sky’ın eski uydu çanağının üzerine biraz sihirli toz serpme zamanı geldi” dedi.

“Bu hepsi bir arada çözüm, tarihsel olarak birçok potansiyel müşteriyi erteleyen set üstü kutu ve çanaktan nihayet kurtuluyor.”

Sky ayrıca Glass’ın dünyanın ilk karbon nötr televizyonu olacağını iddia etti.

Doku, bunun nasıl başarılacağına dair ayrıntıları söyledi ancak şunları ekledi: “Tüketicileri Sky’ın versiyonunu almak için çalışan televizyonlardan kurtulmaya teşvik etmek çok fazla gereksiz elektronik atık üretebilir.”

TV, 18 Ekim’den itibaren Birleşik Krallık’ta ve gelecek yıl diğer pazarlarda satışa sunulacak.