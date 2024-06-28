Mayıs ayında Skoda, bu sonbaharda resmiyet kazanması beklenen Skoda Elroq tasarımının ilk görüntüsünü bize vermişti. Bugün marka, otomobilin çeşitli açılardan sergilendiği bir vitrinle heyecan kampanyasını sürdürüyor. Tek bir sorun var: kamuflajla kaplı.

İçindekiler Skoda Elroq tasarımı böyle olacak

Skoda Elroq tasarımı böyle olacak

Skoda bize Skoda Elroq tasarımını çok hoş bir kamuflajla gösteriyor. Bu kesinlikle normalde aldığımızdan çok daha hoş bir kamuflaj ve gördüğünüz gibi o da markalı. Skoda Elroq tasarımı, markanın yeni “Modern Solid” tasarım felsefesini kullanan ilk Skoda modelidir.

Yaklaşık olarak Karoq boyutunda olmalı, ancak çarpıcı yeni bir yüz ortaya çıkaracak ve bu daha sonra markanın gelecekteki tüm yeni modellerinde imzası olacak. İlk olarak 2022 Vision 7S konseptinde ortaya çıkan Tech-Deck ızgaranın iki yanında matris LED’li bölünmüş farlar yer alacak.

Gördüğünüz gibi Skoda Elroq tasarımında, Skoda adı kaportanın ön kenarında oldukça belirgin bir şekilde yer alıyor ve bu da Range Rover’ları oldukça anımsatıyor. Skoda Elroq, VW’nin MEB platformunu kullanıyor ve 4.500 mm uzunluğunda.

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Skoda, Skoda Elroq tasarımı ile ilgili heyecanı artırmaya devam ediyor ve bu yeni modelin markanın gelecekteki tüm modellerine nasıl ilham vereceğini görmek heyecan verici.