Hangi şirketin CEO’su olmak isterdik? Sizden Gelenler #59

Sizden Gelenler #58 videomuzda, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları yanıtladık.

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Zaman çizelgesi (Can Kahya’ya teşekkürler)

0:39 Vr, ar, hatta xr teknolojisi neden hak ettiği yere gelmedi. Gelir mi?

2:52 HTC’nin piyasadaki son durumu ne, yeni gelişmeler var mı?

5:11 Ülkemizde teknolojik aletlerin ucuzlaması için ne olması lazım yada ne yapılmalı? Çünkü çok pahalı.

8:59 Ükemizde yaşayan insanlara baktığımizda maalesef telefon kullanımının artması ve bağımlılık derecesine ulaşılması , sadece bir tutku için kullanılan , elde bırakılamayan , sürekli tüketilen ve zevki için model degistirilen bir nesne olarak görülmesi değil ; aynı zamanda telefonların vazgecilemez hale gelmesi ileride ne gibi sorunlara yol açabilir ve bu sorun ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir misiniz?

13:24 İlerleyen dönemde oyun ve mobil uygulama incelemesi yapmayı düşünüyor musunuz? Özellikle çok fazla bilinmeyen, popüler olmamış ama göz önünde bulunması gereken uygulama ve oyunlar olarak soruyorum?

16:33 Telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizim işyerinde yabancı bir arkadaş var iPhone 6 telefonu var ve kayıt ettirmediği için kapandı doğal olarak. Bu telefon için 1800 küsür lira para isteniyor telefonun değeri zaten o kadar etmiyor şu an. Bu durumla alakalı telefonların değerine göre ya da alındığı yıla göre ya da telefonun model yılına göre imei kayıt ücretlerinde bir düzenleme yapılması daha mantıklı olmaz mı? Bu konuda özellikle Ersin Abi’nin görüşlerini ve önerilerini merak ediyorum. Yetkililer bu duruma el atabilirler. Malum Ersin abi konuşunca cumhurbaşkanı bile duyuyor.

19:05 Realme, Türkiye’ye bu ay girecekti ama herhangi bir iz yok. Aynı şeyler oneplus için de geçerli. Bunlarla ilgili bir detay elinize ulaştı mı?

20:18 Abi s10 lite ve note 10 lite hakkında düşünceniz nedir 4500-5000 TL arası olması mümkün mü?

23:40 Sizce adidas ve nike gibi markaların özel ayakkabı tasarımlarını yaptırması gibi markalar telefonların özelliklerinin seçilebilmesi işine girer mi? Mesela xiaomi mi note 10 için web sayfasına gireceğiz ve ben 6gb ram, 128gb bellek, stereo hoparlör, 3000mah batarya vs gibi özellikleri seçeceğim ama bir başkası farklı özellikleri seçip fiyat ödeyecek. Sizce bu uygulanabilir bir şey mi?