Geçmiş ya da gelecekte hangi olaya şahit olmak isterdik? | Sizden Gelenler #29

Sizden Gelenler serimizin 29. haftasında Aydoğan ve Ersin ile birlikte sizlerin sosyal medya hesaplarımızdan sorduğunuz soruları yanıtlıuyoruz.

Geçmiş ya da gelecekte hangi olaya şahit olmak isterdik? Xiaomi’nin fiyatları, matematik ile aramızın nasıl olduğu tarzı soruların cevaplarını bu videomuzda bulabilirsiniz.

İyi seyirler…

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