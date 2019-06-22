Sizden Gelenler serimizin 29. haftasında Aydoğan ve Ersin ile birlikte sizlerin sosyal medya hesaplarımızdan sorduğunuz soruları yanıtlıuyoruz.
Geçmiş ya da gelecekte hangi olaya şahit olmak isterdik? Xiaomi’nin fiyatları, matematik ile aramızın nasıl olduğu tarzı soruların cevaplarını bu videomuzda bulabilirsiniz.
İyi seyirler…
Geçmiş ya da gelecekte hangi olaya şahit olmak isterdik? | Sizden Gelenler #29
Sorular
- 00:47 Hep teknoloji hep teknoloji sıkıldık. Birilerine sormayı en sevdiğim sorusu ofisteki herkese sormak istiyorum; geçmiş ya da gelecekte herhangi bir olaya şahitlik edebilecek olsanız, hangi olayı seçerdiniz? Gelecekten kasıt; yaşanması beklenen olaylar vs. İyi çalışmalar HWP. – Arya
- 06:32 5G dünyada hızlı bir şekilde yayılmaya başlıyor Ookla 5G haritasında göründüğü gibi, 5G’de Türkiye’de son durum nedir çünkü frekans ihalesi bile olmadı,gerçi devlet yetkilileri 2020 yılında Türkiye’de 5G başlayacak denildi. Ve 5G li telefonlar mesela Samsung’un TR’ye ne zaman gelir? – Onur Özel
- 12:28 Acaba ekibin okul hayatında matematik dersi ile arası nasıldı acaba aldıkları en yüksek not kaçtı kolay gelsin – Furkan Fırat
- 19:15 Xiaomi markası bütün dünyada fiyat performans ürünleri ile adından söz ettirdi ama ülkemizde çok pahalıya satıyorlar. Örnek note 7 149 dolar fiyat açıklandı ama ülkemizde 2000 tl. Zaten ülkemizde telefonların fiyatları uçtu gitti. Global olarak fiyatı açıklanan fiyat performans ürünlerini ülkemize gelsinlerde ucuza alalım diye beklerken ülkemizde çok daha pahalı fiyatlar açıklanıyor. Bu duruma yorumunuzu merak ediyorum. – Sadettin İşcan
- 24:36 Türkiye teknoloji yayıncılığında dünya ile rekabet edebiliyor mu? Bunun icin gerekli yetişmiş insan kaynağı ve finansman yeterli mi? – Erhan
- 31:11 Sizce yerli üreticilerden katlanabilir veya dönebilen,pop-up kameralı telefonlar gelir mi? – Burak Safa Baraklı
- 34:45 18:9 ekran neden moda oldu artık üreticiler neden 16:9 üretmiyorlar? 18:9 video,film,dizi çekimleri olur mu gelecekte. Siz 18:9 içerik üretmeyi düşünüyor musunuz? – Burak Safa Baraklı
- 39:07 Xbox one x e daha adam akıllı oyun çıkmadan xbox scarlett in çıkması sizce ne kadar mantıklı? – Ümmü Yasin
- 41:58 General Mobile güncelleme sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Binlerce kullanıcı bu konuda mağdur. 2 yıl içinde gelen Android güncellemelerini geciktirilerek alamadan güncelleme kapsamından çıkarılan cihazlar var. Bu konuya değinirseniz sevinirim. – Turhan Demir
- 46:40 Şu anda ps4 veya Xbox one almak mantıklı mı yoksa bekleyip yeni konsol mu almak daha mantıklı? – Harun Kıvanç Korkmaz
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