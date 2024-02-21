Sisal’in dijital inovasyon çalışmalarını ve uluslararası büyümesini desteklemek için önemli bir rol üstlenen Sisal Digital Hub Türkiye’nin açılışı, şirketin Türkiye’deki faaliyetlerinin ikinci yıldönümünde YTÜ Yıldız Teknopark Maslak’ta gerçekleşti. 20 Şubat’ta gerçekleşen etkinliğe iş ve akademi dünyasından, İtalya Büyükelçiliği’nden temsilciler katıldı.

Oyun sektörünün lider şirketlerinden Sisal, perakende kanalında 50 bin satış noktası, 5 ülkedeki operasyonları ve 1 milyonu aşkın online kullanıcıya sunduğu hizmet ağı ile uluslararası düzeyde faaliyetlerini sürdürüyor. Uluslararası pazarlardaki sürdürülebilir büyümesini desteklemek ve inovasyonu teşvik etmek üzere teknolojiye ve yeteneklere stratejik olarak yatırım yapan Sisal, 450 dijital yetenekten oluşan bir ekiple Arnavutluk, Tunus ve Türkiye’de teknoloji merkezleri kurdu.

Sisal CTO’su – Teknolojiden Sorumlu Başkanı Mario Martinelli “Kurulduğundan bu yana önde gelen uluslararası operatörlerden biri olan Sisal 75 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdürmektedir” diyerek şu değerlendirmelerde bulundu: “Oyun alanında sürdürülebilir değer yaratma konusunda her zaman öncü olduk. Son yıllarda küresel çapta uluslararası ekip ve yeteneklere önemli yatırımlar yaptık. Türkiye’nin gelişen dijital sektörü ve yetenekli profesyonelleri Dijital Hub’ımız için İstanbul’u seçmemizdeki en büyük etken. İstanbul’daki merkezimiz dijital büyümemizde ve uluslararası genişlememizde önemli bir rol üstleniyor. Amacımız Sisal’i lider bir dijital kuruluş ve önemli bir inovasyon merkezi haline getirmek. Dijital inovasyonu teşvik etmek, Türk yetenekleri ile karşılıklı gelişim sağlamak ve genç profesyonellere uluslararası arenada da başarılı olabilecekleri bir ortam yaratmak konusunda kararlıyız. Ayrıca çalışma arkadaşlarımızın esenliğini desteklemek, bireyler arasındaki etkileşimi, paylaşımı ve iş birliğini artırmak amacıyla Anadolu yakasında bir ofis daha kurduk.”

Sisal Digital Hub Türkiye, web ve uygulama geliştirmenin yanı sıra oyun tasarımı da dahil olmak üzere en ileri dijital teknolojiler üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz iki yıl içinde, yerel uzmanlık ve kaynaklara yapılan yatırımlar sayesinde istikrarlı bir büyüme kaydetti. Sisal’in Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin olarak Sisal Digital Hub Türkiye Teknoloji Direktörü Ozan Solmaz ise şunları kaydetti: “Halihazırda hepsi Türk olan ve 86 kişiden oluşan yazılım ve tasarım ekibimiz sanal gerçeklik ve yapay zeka gibi en son teknolojiler üzerinde çalışma, yapay zeka yetkinlik merkezleriyle entegre bir yaklaşımla iş birliği yapma fırsatına sahipler. Yenilikçi ve sorumlu oyun üzerine çalışan bir yetenek merkezi olarak, yerel uzmanlığa ve kaynaklara yatırım yaparak büyümeye devam edeceğiz. En iyi kullanıcı deneyimi için ve sorumlu oyun anlayışı için teknolojiyi en iyi şekilde kullanıyoruz. YTÜ Teknopark Maslak yerleşkesi içinde yer alan Sisal Digital Hub, Türkiye pazarının yanı sıra temel platformlarımız için yazılım geliştirmeye ve uluslararası projelerimiz için dijital çözümlere de odaklanacak. Oyun yazılımlarımızı ihraç ederek ve istihdamımızı artırarak Türkiye’nin bu alandaki hedeflerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Açılış töreninde ayrıca SKY LAB Bilgisayar Bilimleri Kulübü ile Yıldız Jam girişimini desteklemek üzere yeni bir ortaklık imzalandı. Bu ortaklık, Game Jam olarak adlandırılan oyun geliştirme kültürünü teşvik etmeyi ve katılımcılar arasında ağ oluşturmayı amaçlıyor. Ozan Solmaz ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından imzalanan anlaşmaya ilişkin olarak Ozan Solmaz; “Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğimizin dijital ekosistemdeki varlığımızı güçlendireceğine, genç yeteneklerin gelişerek bünyemize katılmasına destek sağlayacağına inanıyorum” dedi.