Şirket CEO’ları Neden Acımasızca Meraklı Olmak Zorunda?

Şirket CEO’ları Neden Acımasızca Meraklı Olmak Zorunda?

30 Temmuz, 2017 Ağ Teknolojileri, Donanım, DOSYA, İnternet, Mobil 0 yorumlar

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Şirket CEO’ları eğer pazarda tutunmak istiyorlarsa, her şeyi araştırmak zorunda. Peki özellikle bilişim dünyasında özellikle görülen bu durumun sebebi nedir?

Günümüzde, büyük şirketlerin yöneticileri, iyi analistler oldukları için değil; aşırı hırslı ve  keşif amaçlı olduklarından çok kararlı oldukları için ödüllendiriliyor. İş süreçleri ve talep tahminleri aşılarak hedeflerin karşılanacağı olasılık dünyası için yetiştiriliyorlar.

Liderlerin zamanı, değerlendirmek, sentezlenen analizleri gözden geçirmek ve karar vermek için harcanıyor. Görevleri yargılamak ve sonuçlandırmaktır. Her gün daha bilgili hissetmek olmak için koşturuyorlar. Fakat belirsizlik içinde gelişen kültürler temel olarak farklıdır. Acımasız merakları Google, Amazon, Tesla gibi şirketlere damgalarını vuruyor. Yöneticiler; öğrenme, sorgulama ve teşvik etme programlarını dolduruyorlar.

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CEO’lar kesinlikle meraklı olmalı – Aynı çocuklar gibi…

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İngiliz Dili Edebiyatı ve Kamu Yönetimi alanlarından mezunum. Oyun, bilim-kurgu ve fantastik edebiyat, çizgi roman ve tabii ki sinema ve dizi tutkunuyum. Şimdilerde Star Wars ve Justice League için gün sayıyorum.

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