Siri Artık Son Gelen WhatsApp Mesajlarını Seslendirebilecek

Apple’ın dijital asistanı Siri, WhatsApp’ın son iOS güncellemesi ile beraber artık yeni gelen WhatsApp mesajlarını seslendirme yeteneğine kavuştu.

Siri’nin bu özelliği ile beraber artık görme zorluğu çekenler ya da o an için telefon ekranına bakmak istemeyenler gelen WhatsApp mesajlarına kolay bir şekilde erişebilecekler. Bu özellik ufak olsa bile önemli bir kullanım kolaylığı sağlayabilir.

Kullanıcılar WhatsApp üzerinden gelen mesajları da yine sesli komut özelliği ile cevaplayabiliyor. Bu özellik 2016 yılının Eylül ayında gelmişti. Dijital asistan özelliği WhatsApp’ın 2.17.2 güncellemesi ile kullanılabiliyor. Ancak bu özelliği kullanmak isteyen kullanıcıların iOS sürümleri iOS 10.3 ve üzeri olması gerekiyor.