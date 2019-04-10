Sinemia şikayetleri: “Bilet katkı payı” ne oluyor?

Sinemia platformu ile ilgili gerek bize ulaşan gerekse de internette pek çok şikayet dile getirilmeye başlandı. Ayrıca bu şikayetler sadece ülkemizden değil, ABD’deki kullanıcılardan da geliyor. Biz de bu videomuzda, dile getirilen şikayetleri konuştuk.

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Sinemia şikayetleri neler?

Şu anda kullanıcıların en çok dert yandığı konu, kullanıcı sözleşmesinde yer almamasına rağmen her bilet aldığınızda kesilen “bilet katkı payı” ücreti. Uygulamada yer alan bilgilere göre alınan ücretler şu şekilde değişiyor:

15 TL – 20 TL arası biletler için 0.99 TL

20 TL – 25 TL arası biletler için 1.99 TL

25 TL – 30 TL arası biletler için 2.49 TL

30 TL – 40 TL arası biletler için 2.99 TL

40 TL üzeri biletler için 3.99 TL

Bilet katkı payı dışında özellikle ABD’de servisi kullanan birçok kişi, bilet almak istediğinde mobil uygulamanın çalışmadığına dair şikayetlerde bulunuyor. Hatta kullanıcılar bu sorunu gösteren ekran kayıtlarını Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşıyor.

Dile getirilen bir diğer şikayet ise müşteri hizmetlerinin yetersizliği ve üyelik iptali yapılsa bile üyeliklerin devam ettirilip, ücret kesilebilmesi.