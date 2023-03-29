Simon-Kucher, İstanbul Ofisine 3. ortak olarak şirketin kıdemli direktörü Okan Çetintürk’ü

atadı.

Okan Çetintürk, şirketin Tüketici Ürünleri ve Perakende global uygulamasının da değerli

üyelerinden biri olarak görevini sürdürecek. Beş yılı aşkın süredir Simon-Kucher’in İstanbul

Ofisi’nde görev yapan Çetintürk’ün ortak pozisyonuna yükselmesinde Türkiye’de yaratılan

başarılı büyüme hikayesinin etkili olduğu bildirildi. Şirketin tüketici ürünleri, perakende ve

hızlı servis restoran sektörlerindeki işlerinden sorumlu ortak olan Çetintürk, şirketlerde daha

sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi sağlamak için strateji, satış, pazarlama ve dijital dönüşüm

alanlarında uzmanlığını aktarmaya devam edecek.

Okan Çetintürk Kimdir?

Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Brandeis

International Business School’dan MBA derecesi aldı. Kariyerine ABD’de EMC Corp.’ta

başladı. Burada görev aldığı 4,5 yılın ardından Türkiye ve Orta Doğu pazarları odağında

danışman olarak çalıştı.

2018’de müdür olarak katıldığı Simon-Kucher’de önce direktör ardından kıdemli direktör

olarak çalışmalarına devam etti ve 2023 Ocak itibarıyla şirketin global ortakları arasına

katıldı. Çetintürk, şirketin tüketici ürünleri sektöründeki işlerinden sorumlu ortak olarak

deneyimini ve bilgi birikimini Türkiye’nin en büyük şirketlerine aktarırken Simon-Kucher’in

Küresel Tüketici Ürünleri ve Perakende ekibinin de seçkin bir üyesi.