Şifrenizi kaç kişi kullanıyor!

Şifrenizi nasıl belirliyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Şifrelerimiz günlük hayatta en çok kullandığımız anahtarlardır. Öyle ki gün geçtikçe artan bu anahtarlar bizleri kolay şifrelemeye yönlendiriyor.

Güvenlik uzmanlarının defalarca yapmış olduğu uyarılara rağmen, tahmin edilmesi kolay şifreleri kullanmaya devam ediyoruz. Öyle görünüyor ki birçok insan hesaplarını korumak için karmaşık karakterde bir dize şifre koymaktan kaçınıyor.

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Şifrenizi kolay seçmekten kaçının

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) tarafından yapılan araştırmada birçok insan , basit şifrenin hala dünya genelinde en yaygın dize olan “123456” kullanan yaklaşık olarak 23.2 milyon hesabın olduğunu doğruladı. Yapılan araştırmada listeye dahil olan, belkide şaşırtıcı olmayacak bir şekilde, “123456789” , “1111111” ve “qwerty” ‘de şifreler arasında yer alıyor.

NCSC, bazı kişilerin hesaplarını korumak için kullandıkları parola türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Avustralya’daki çevrimiçi güvenlik uzmanı Troy Hunt ile işbirliği yaptı.

Güvenlik ihlallerinde yakalanan hesap listelerinde, kaç kez basit şifrenin kullanıldığını veya kendi şifrenizin ne kadar çok göründüğünü bulmak için Hunt’ın veri tabanından yardım alabilirsiniz. Örneğin, “zxcvbnm” (klavyenin en alt satırında görünen harfler) girin ve parolanın 575.000’den fazla kullanıldığını göreceksiniz. Bu veritabanı sayesinde, sizin gibi düşünen bir çok insan gibi şifrenizi, tahmin edilirliğini de gözden geçirebilirsiniz.