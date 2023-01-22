İçten yanmalı motorlu araçların sonu yavaş yavaş geliyor. Bu durumdan en çok etkilenecek firmalardan birisi hiç şüphesiz Shell gibi petrol şirketleri. Birçok petrol şirketi benzin istasyonlarına elektrikli araç şarj alanları koymaya başladı. Ülkemizde bunu Total’in “Total Energy” ismiyle yaptığına şahit olduk. Bundan geri kalmak istemeyen Shell, elektrikli şarj istasyonları için Volta’yı satın aldı.

Shell, ABD’de 31 eyalete yayılmış ve Avrupa’da da mevcut olan 3.050 şarj istasyonuna sahip Volta’yı satın almayı kabul ettiğini duyurdu. Volta’nın yakında faaliyete geçmesi planlanan 3.400 şarj istasyonu daha var. Volta oldukça zeki bir şirket, bu şarj istasyonlarının çok büyük bir kısmı AVM otoparkları gibi günde yüzlerce otomobilin geldiği yerlerde kurulu.

Shell bu satın alım için 169 milyon dolar gibi bir ücret ödeyecek. Volta, şarj istasyonları ile birlikte 2022 müşteri memnuniyeti anketinde Tesla’nın hemen ardından en iyi ikinci sırada yer almıştı.

Shell bu alışverişten sadece elektrikli şarj istasyonları kazanmadı. Volta bu şarj cihazları üzerinde ekranlara sahip ve ekranlardan reklam da veriyor. Şarj istasyonları aynı zamanda çok büyük bir reklam geliri kaynağı.

Shell, petrol şirketi imajından yavaş yavaş kurtulmaya ve artık enerji şirketi olarak anılmaya çalışıyor. Şirketin şu anda halihazırda 57.000’den fazla elektrikli şarj istasyonu bulunuyor.

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Artık içten yanmalı motorlu otomobillerin devri bitiyor. Bu otomobiller ile birlikte hayatımızdan silinmek istemeyen petrol şirketleri de yavaş yavaş elektrikli otomobillere hizmet vermeye başlıyor. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca elektriğe geçiş sürecinde birçok petrol şirketinin silindiğini görecek gibiyiz.