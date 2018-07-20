Sharp Aquos C10 ve B10 modellerinin özellikleri açıklandı!

Sharp Aquos C10 ve B10 özellikleri ve fiyatları açıklandı. Avrupa pazarı için üretilip, orta segmente konumlandırılan modellerden C10‘un B10‘a göre daha üstün teknik özelliklere sahip olduğu söylenebilir.

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Sharp Aquos C10 ve B10 özellikleri neler?

Sharp Aquos C10 modelinde 17:9 ekran formatında, 5.5 inç boyutunda 1080 x 2040 piksel çözünürlüğündeki ekran Gorilla Glass’la çizilmelere ve darbelere karşı korunuyor. Telefonun arkasında 12 MP (F/1.75) + 8 MP çözünürlüğünde bir çift kamera kurulumu kullanılıyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde, F/2.0 diyafram açıklığında bir kameraya yer verilmiş.

Telefonda Snapdragon 630 işlemcisi kullanılırken, ona 4 GB RAM ve 64 GB‘lık dahili hafıza eşlik etmiş. Cihaza güç verecek 2700 mAh büyüklüğündeki bataryanın bir miktar hayal kırıklığı yarattığı söylenebilir. C10 kutusundan Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çıkacak.

Ürünün Avrupa’daki satış fiyatı 400 €.

Sharp Aquos B10 modelinde 18:9 ekran formatında, 5.7 inç boyutunda 720 x 1440 piksel çözünürlüğündeki ekran Gorilla Glass’la çizilmelere ve darbelere karşı korunuyor. Telefonun arkasında 13 MP + 8 MP çözünürlüğünde bir çift kamera kurulumu kullanılıyor. Ön tarafta ise 13 MP çözünürlüğünde bir kameraya yer verilmiş.

Telefonda MediaTek MT6750 işlemcisi kullanılırken, ona 3 GB RAM ve 32 GB‘lık dahili hafıza eşlik etmiş. Cihaza 4000 mAh‘lık oldukça büyük bir batarya güç verecek.

Ürünün Avrupa’daki satış fiyatı 300 €.