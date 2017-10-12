Shadow of War piyasaya sürülmesinden 24 saat sonra cracklendi. Denuvo Anti-Temper yazılımı ile korunan oyun ne yazık ki bilgisayar korsanlarına karşı fazla dayanamadı.

2014 Yılında çıkış yapan Denuvo, çıktığı ilk aylarda bilgisayar korsanlarına büyük bir bela olmuş, oyunların cracklenmesi aylar sürmüş, hatta bazı oyunlar konusunda korsanlar, crackleme işleminden vazgeçmeyi düşündüklerini bile duyurmuşlardı. Just Cause 3 oyunu da Denuvo’nun yenilenmiş versiyonunun ne kadar sağlam olduğunun bir kanıtı idi.

Fakat geçtiğimiz son aylarda Denuvo’nun koruma altında olduğu oyunlar git gide daha hızlı ve kolay bir şekilde kırılmaya başladı. Rime, Resident Evil 7 gibi oyunlar 5 gün içerisinde cracklenirken, Total War: Warhammer 2 ve FIFA 18 adlı oyunların cracklenmesi yalnızca 8 saat sürdü. Bu seriye katılan son oyun ise, Shadow of Mordor’un merakla beklenen devam oyunu Shadow of War oldu. Oyun, resmi çıkışının üstünden sadece 24 saat geçmesine karşın, cracklenerek internet ortamına düştü.

Artık korsanlar oyunları çıkış yaptıklarından hemen sonra cracklerini yayımlamaya başlayınca, Devuno’nun kırılamayacak kadar sağlam gösterdiği itibarı kırılmış oldu.