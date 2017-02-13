Sevgiliniz İçin En Akıllı Hediye

Sony Xperia XZ ve Xperia X Compact; gelişmiş kamera özellikleri ve çekici tasarımlarıyla sevgiliniz için iyi bir hediye olmaya aday.

Xperia XZ ve Xperia X Compact; üstün kamera özellikleri ve göz alıcı tasarımlarıyla sevgiliniz için mükemmel bir hediye olacak.

Sony Xperia’nın şık ve fonksiyonel akıllı telefonları Xperia XZ ve Xperia X Compact, kaliteli kameraları ile anılarınızın özel günlerinizde de net ve gerçek renkleriyle hep sizinle olmasını sağlıyor.

Başarılı tasarımı yüksek performansla birleştiren Xperia XZ ve Xperia X Compact, akıllı pil teknolojisi Qnovo Adaptive Charging ile akıllı telefonun pil ömrünü iki sene boyunca ilk günkü performansında tutmayı başarıyor. Her iki model de, cihazınızı güncel şarj chazlarıyla rahatlıkla şarj edebilmeniz için yeni C tipi USB arayüzüyle sunuluyor.

Xperia XZ, doğanın güzelliğinden esinlenerek ortaya çıkan yepyeni rengi; Orman Mavisi ve Madeni Siyah ve Platinum renkleriyle 2.799 TL tavsiye edilen satış fiyatı, Xperia X Compact ise; Uzay Siyahı ve Beyaz renkleri ile 1.999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla “Sevgililer Günü”nün en özel hediyesi olmaya aday.