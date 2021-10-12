Ses Değiştirici Programlar | Kadın, Erkek, Robot Sesi Yapma

Ses değiştirici program kavramı genellikle Twitch ya da Discord gibi birden fazla kişi ile sohbet edilen platformlarda karşımıza çıkar. Anonim kalmak isteyen kişiler genellikle ses değiştirici programlar kullanmayı tercih ederler. Bununla birlikte başarılı ses değiştirici programlar kullanılarak anonim kalmanın yanı sıra sesin bambaşka bir insana aitmiş gibi duyurulması da mümkün olabilir. Günümüzde bu amaca yönelik olarak kullanılabilecek çok sayıda program ve mobil uygulama vardır.

Bunlar arasında hem ücretsiz olanlar hem de abonelik sistemiyle çalışanlar bulunmaktadır. Bu noktada tercih kullanıcıya ait olmakla birlikte birçok kullanıcı ücretsiz hizmetlerin yeterli geldiği durumlarda yüksek meblağlar ödeyeceği ses değiştirici programları tercih etmez.

Bilgisayar üzerinden ses değiştirmek için en doğru programın seçilmesi çok önemlidir. Piyasada kullanıcıların hizmetine ücretsiz olarak sunulan ses değiştirici programlar aracılığıyla ses değiştirilebilir, istenilen yerden ses kırpılabilir ve program ara yüzüne ses dosyası atılıp istenilen düzenleme yapılabilir. Mevcut ses üzerinde yapılan oynamalar ile ses değiştirilebileceği gibi mevcut olan ses yükseltilebilir ya da kısılabilir.

Ses değiştirici programlar kullanıcının sesinin ve tonunun değiştirilmesinde yardımcı olduğu gibi kullanıcıların perdelerini ayarlamasına da katkı sağlar. Ses değiştirici programlar genellikle eğlence amaçlı kullanılırlar.

Clownfish Voice Changer

Clownfish Voice Changer özellikle Skype, Steam ve Discord gibi platformlarda anlık olarak sunduğu başarılı performanslarla dikkat çeker. Tüm işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışan ses değiştirici program arka planda işlemciyi yormadan çalışır ve herhangi bir soruna neden olmaz. Canlı ses değiştirici özelliğinin yanı sıra metni sese çevirme özelliği de vardır. Erkek sesi, kadın sesi, robot, klon, helyum gibi çeşitli ses efektleri olan Clownfish Voice Changer eş zamanlı ses değiştirebilmektedir. Kullanılabilmesi için Windows Vista ya da daha güncel bir sürüme gereksinimi vardır.

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Super Voice Changer

Android mobil uygulaması olan SuperVoice Changer yalnızca bir ses değiştirici olarak çalışmayıp bir ses kurgu uygulaması olma özelliğini de taşır. Uygulama üzerinden ses kaygı yapılması, ses dosyalarının kesilmesi, düzenlenmesi ve canlı yayınlar esnasında anlık olarak ses değişimi yapılması mümkündür. Uygulama açıldıktan sonra ses değiştirme alternatiflerinden en uygun olan seçilip onaylanmalıdır.

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VoiceMod

Sesi tamamen değiştirmektense çok daha havalı bir hale getirmek isteyenler için VoiceMod onlarca farklı ses değiştirme seçeneğine sahiptir. Ses üzerinde oynama imkanı veren VoiceMod ince sesli kişilere seslerini bir tık kalınlaştırıp çok daha havalı ve bariton bir ses kalitesi yakalama ayrıcalığını tanır.

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Voxal Voice Changer

Voxal Voice Changer oyun, iletişim ve benzeri platformlar için en iyi ses değiştirici programlardan biri olarak kabul edilir. Müzik, oyun, seslendirme gibi birçok farklı noktada ses değiştirmeyi, sesin perdesini ve tonunu ayarlamayı sağlar. Bununla birlikte Voxal Voice Changer kullanabilmek için PC’nin mikrofona bağlanması gerekir. Hemen hemen tüm oyun ve sohbet platformları ile uyumlu bir yapıdadır. Sade bir arayüze sahip olması nedeniyle basitçe kullanılabilir.

Yazılım, podcast gibi ses içerikleri üreten kişiler için ideal bir alternatif olan Voxal Voice Changer içerisinde yer alan ekolayzer ile ses seviyesi, bas ve frekans ayarlamalarının yapılması mümkündür. Windows ve MacOS ile uyumlu olan Voxal Voice Changer yapılan ses değişikliklerinin tek bir düzenleme ile tüm platformlara uygun hale getirilmesini sağlar.

Programın sunduğu yüzlerce ses efektinden biri seçilip ses dosyası düzenlenebilir ve canlı yayınlarda anlık olarak ses değişimi yapılabilir. Kullanıcılar eğer isterlerse kendilerine özel bir ses efekti yaratma imkanından da yararlanabilirler. Mikrofonu ve mevcut dosyaları kullanarak gerçek zamanlı efekt uygulanması imkanını verir.

Voxal Vocie Changer indir

MorphVOX

Çevrim içi oyunlarda başarılı performansı ile ön plana çıkan MorphVOX’un temel hizmetleri kullanıcılara ücretsiz olarak sunulur. Ancak programı çok daha profesyonel bir şekilde kullanabilmeyi sağlayacak farklı hizmetlerden yararlanabilmek için ücretli abonelik tercih edilebilir. MorphVOX kullanıcılara yalnızca canlı yayınlarda değil aynı zamanda çevrim içi oyunlar içerisinde de anlık olarak ses değiştirme imkanı verir.

Arka planda son derece başarılı bir şekilde çalışan program aynı zamanda sahip olduğu kısayollar sayesinde kolayca kullanılabilir. Belirli periyotlarda güncelleme alan MorphVOX bu sayede tüm ses uzantılarını destekler. Ses anlık olarak program üzerinde değiştirilebilmekte olup özellikle yayıncılar canlı yayın sırasında seslerini değiştirip istedikleri efekti uygulamak için MorphVOX kullanmayı tercih ederler.

MorphVOX indir

Fake Voice

Fake Voice hem kolay kullanım imkanı veren arayüzü hem de sahip olduğu özellikler nedeniyle en iyi ses değiştirici programlardan biri olarak kabul edilir. Çeşitli sesler üretebilmesinin yanı sıra ses üzerinde oynama yapma imkanı da sağlar. Küçük boyuta sahip olduğundan depolama alanında çok fazla yer kaplamaz.

Fake Voice kullanarak sahte ses üretebileceğiniz gibi mevcut sesin üzerinde bazı oynamalar yapmanız da mümkündür. Ses üzerine istenilen efekti ekleme imkanı da vardır. Özellikle şaka yapmayı seven insanlar için oldukça eğlenceli bir uygulamadır. Cinsiyet ses değişikliğine izin veren Fake Voice çok düşük sistem kaynağı tüketir.

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AV Voice Changer Software Diamond

Gerçek anlamda profesyonellere hitap eden AV Voice Changer Software Diamond programının ücretli ve ücretsiz sürümleri vardır. Ses kaydetme, düzenleme, özel ses efektleri oluşturma ve sesi canlı yayınlarda anlık olarak değiştirme imkanı sunar. 2 boyutlu ses değiştirme, ses ve video akışı durdurma, gelişmiş ekolayzer, ses kalitesi ışık geçiş iyileştiricisi, ayarlanabilir ses parametreleri gibi birçok farklı özelliğe sahiptir.

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VoiceMeeter

Ücretsiz bir ses değiştirici program olmakla birlikte güçlü sistemiyle gerçek profesyonellere hitap eder. Farklı programlarda yapılan işlemlerden sonra sesin üzerinde oynandığı anlaşılabiliyor olsa da VoiceMeeter’ın bu konudaki performansı tartışmasız liderdir. Son derece kolay ve hızlı bir şekilde kurulabilen VoiceMeeter kurulumdan sonra NME, KS, ASIO, DX, WDM ve benzeri formattaki ses dosyalarını işleme ve canlı yayınlarda anlık olarak ses değiştirme imkanı verir.

VoiceMeeter yazılım içi mixer panosu işlevi gören bir uygulama olma özelliğine sahiptir. VoiceMeeter olarak bilinen basit sürümünün yanı sıra VoiceMeeter Banana denilen Pro sürümü de vardır. VoiceMeeter Banana daha profesyonel bir ses değiştirici program olarak bilinir.

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Hero Voicer

Canlı yayında ses değiştirme imkanı veren programlardan biri olan Hero Voicer ile kullanıcı kendi sesinden ayrı olarak özel sesler oluşturma imkanını da elde eder. Hero Voicer hem çevrim içi hem çevrim dışı olarak ses değiştirilebilecek programlardan biri olma özelliğine sahiptir.

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Discord Voice Changer

Android mobil uygulamalarından biri olan Discord Voice Changer Google Play Store’da bulunmadığından APK olarak indirip cihaza kurulmalıdır. Discord Voice Changer kendisini bir eğlence uygulaması olarak tanımlamakta ve sonu gelmez ses efektlerini kullanarak canlı yayınlarda anlık olarak ses değiştirme imkanı vermektedir. Aynı zamanda ses dosyalarını düzenlemek ve farklı seslerle yeni dosyalar kaydetmek de Discord Voice Changer ile yapılabilecekler arasında bulunur.

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Voice Changer with Effects

Bir Android mobil uygulaması olan Voice Changer with Effects oluşturulan ses dosyalarını zil sesi, alarm sesi ya da mesaj sesi olarak kullanma imkanı sunar. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar ses dosyalarını düzenleyebildikleri gibi metni sese çevirme ve yaptıkları çalışmaları sosyal medya platformlarında kullanma imkanına da sahiptirler.

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