Serious Sam 4 için sonunda mod desteği geldi!

Serious Sam 4 oyununa mod desteği an itibariyle geldi. Sevilen oyunu Steam üzerinden satın alanlar, oyunun editör uygulamasına da sahip olacaklar.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Drive to Survive 3. Sezon Değerlendirmesi | Türkiye GP var mı? Beklentileri karşılar mı?

reklam

Steam’den Serious Sam 4 alanlar, ücretsiz olarak editöre sahip oluyorlar!

Mod desteği oyun dünyasında önemli bir yere sahip. Günümüzde özellikle birçok PC oyunu bu destek sayesinde bir nevi raf ömürlerini uzatabiliyorlar. Ayrıca oyuncular içinde ilginç bir deneyim sunan bu mod desteği, yeni bir oyun için daha gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Serious Sam 4, an itibariyle mod desteğine kavuştu. Kendine has yapısı ile adından söz ettiren oyun, yeni yayınlanan uygulama ile kullanıcıların kendi modlarını yapmalarının önünü açtı.

Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat uygun model mi bulamıyorsunuz? Sizler için oluşturduğumuz fiyat performans canavarı ürünlere, Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz!

reklam

The Serious Editor isimli programı yayınlayan geliştiriciler, kullanıcılara geniş bir mod desteği sunuyor. Şu an için Steam üzerinde çalışan bu uygulamanın ilerleyen dönemlerde başka platformlara gelme ihtimali de olabilir. Ayrıca Serious Sam 4 oyununa sahip olanlar bu editöre ücretsiz olarak sahip olabilecekler. Tek yapmanız gereken, eğer oyuna sahipseniz kütüphanenizi kontrol etmek. Bu arada oyun için çıkan ilk moda da buradan ulaşabilirsiniz. Sevilen oyun Steam üzerinde an itibariyle %40 indirim ile 45.60 TL‘ye satılmakta.