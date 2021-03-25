Serious Sam 4 için sonunda mod desteği geldi!

Hatırlarsanız dün akşam yaptığımız haberde Redmi Note 10’un fiyatının açıklandığını hatta Hepsiburada üzerinden satışa çıktığını duyurmuştuk. Orada duyurulan fiyattan bağımsız olarak bugün Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk’ün sunumuyla gerçekleştirilen lokal lansmanıyla Redmi Note 10 modellerinin 2.999 TL‘den, Redmi Note 10 Pro modellerinin ise 3.799 TL‘den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu duyurdu. Orta sınıf akıllı telefon serisini genişletme misyonuyla tasarlanan serinin bir diğer üyesi Redmi Note 10S de yakın zamanda Türkiye’de satışa sunulacak.

Bakmakta fayda var: REDMI NOTE 10 ELİMİZDE! | Beklenen telefon geldi!

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Mobil Fotoğrafçılığın Yeni Üyesi: Redmi Note 10 Pro

108MP sensörü ve çift yerel ISO özellikleriyle donatılan model, en ince ayrıntıları yakalıyor. Çok çerçeveli RAW algoritması ile desteklenen Gece Modu 2.0 özelliği de loş ortamlarda bile fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. Telefon aynı zamanda çekimleri profesyonel hale getiren Photo Clones (Fotoğraf Klonları), Video Clones (Video Klonları), Dual Video (Çift Video) ve Uzun Pozlama modlarını barındırıyor.

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Kavisli kenara konumlanan parmak izi sensörü ve 6,67 inç 120Hz Amoled Nokta Ekran tasarımı ile cihaz Oniks Grisi, Buzul Mavisi ve Gradyan Bronz renk seçenekleriyle sunuluyor. Ek olarak sürtünme ve çizilmelere karşı koruma sağlayan Corning® Gorilla® Glass 5 özelliği de yüksek dayanıklılık sağlıyor. Piyasadaki en güçlü 4G işlemcilerden biri olan Qualcomm® Snapdragon™ ️732G’nin kullanıldığı Note 10 Pro güçlü performansı ve düşük güç tüketim modeli ile dikkat çekiyor. 5.020mAh (typ) pili ve gelişmiş 33W hızlı şarj özellikleri kullanıcıların telefonu kısa sürede şarj edebilmelerine olanak tanıyor.

Orta sınıfta Xiaomi’den iki yeni rakip: Redmi Note 10 ve Redmi Note 10S

Kavisli kenara konumlanan parmak izi sensörü, 33W hızlı şarj, 360 derece ışık sensörü kurulumu ve çift hoparlör dahil olmak üzere çeşitli yeniliklerle birlikte gelen Note 10 ve Note 10S, optimum izleme deneyimi sunan 6,43 inç AMOLED Nokta Ekran ile tasarlanmış.

8MP ultra geniş açılı kamera, yakın çekimler için 2MP makro kamera ve portre çekimleri için 2MP derinlik sensörüne sahip dörtlü kamera kurulumu ile kullanıcılar anlarını kolayca yakalayabiliyor. 48MP ile güçlendirilen Redmi Note 10’un ana kamerası ve önceki serilere göre çok önemli gelişmelerle birlikte gelen 64MP Note 10S kamerası; ağır çekim, gece modu ve normal zaman atlamalı video özellikleriyle donatılmış. Note 10 aynı zamanda günlük kullanımlar için kolayca güç sağlayan Qualcomm® Snapdragon™ 678 çipsetle birlikte geliyor. Note 10S de güçlü MediaTek Helio G95 çipsetiyle daha hızlı oyun oynama, iyileştirilmiş performans ve 900 MHz’ye kadar GPU saat hızları sunuyor.

Özetle telefonların özelliklerine ve fiyatına bakacak olursak:

Redmi Note 10

6.43 İnç AMOLED FHD+ ekran

Qualcomm Snapdragon 678 işlemci,

4GB ve 6GB RAM

64GB ve 128GB hafıza

33W destekli 5000mAh batarya

48MP’lik ana kamera

4/64 2999TL, 4/128 3199TL, 6/128 3339TL

Redmi Note 10 Pro

6.67 inç AMOLED FHD+ ekran

Qualcomm Snapdragon 732G işlemci

6GB ve 8GB RAM

128GB hafıza

33W destekli 5020mAh batarya

108MP’lik ana kamera

6/128 3799TL 8/128 3999TL

Redmi Note 10S ve Note 10 5G fiyatları da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.