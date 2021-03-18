Netflix
Drive to Survive 3. Sezon Değerlendirmesi | Türkiye GP var mı? Beklentileri karşılar mı?
Drive to Survive 3. sezon değerlendirmesi ile karşınızdayız. Netflix’te yayınlanan ve son dönemlerin popüler yarış sporu Formula 1’in perde arkasını aktaran belgesel serisi Drive to Survive 3. sezonu yarın sabah 10’da yayınanıyor. Bir gün öncesinden elde ettiğimiz ön gösterimi sizler için değerlendirdik.
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Drive to Survive 3. Sezon Değerlendirmesi | Türkiye GP var mı? Beklentileri karşılar mı?
Drive to Survive 3. Sezon Bölümleri
1- Para Konuşur
Avustralya Grand Prix’sinde KOVİD-19 tehdidi ufukta belirirken bir takımın yeni araba tasarımı tartışmalara yol açıyor.
2- Yine Her Şey Yolunda
Pilotlar 200 günden daha uzun bir süre sonra ilk yarışları için Avusturya’ya gidiyor. Red Bull ve Mercedes arasındaki rekabet hem pistte hem de pist dışında kızışıyor.
3- Şakası Yok
Lewis Hamilton’ın gölgesinde kalmamaya kararlı olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas aradığı fırsatı Rusya Grand Prix’sinde yakalıyor.
4- Ferrari Hakkında Konuşmalıyız
İtalya Grand Prix’sine hoş geldiniz. Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Sebastian Vettel, bu kötü geçen sezonda bir umut ışığı yakalamak için Monza’da piste çıkıyor.
5- Birlikteliğin Sonu
Renault pilotu Daniel Ricciardo aldığı cesur kararı açıklıyor. Birkaç takım yükselişte olan Racing Point’e karşı birlik oluyor.
6- Eski Günlere Dönüş
Pierre Gasly, geçen sezon kendisine sansasyonel bir şekilde yol veren Red Bull’un takım müdürüne bunun büyük bir hata olduğunu göstermeye kararlı.
7- Guenhter’in Seçimi
Kötü performans gösteren takımda değişiklikler yapması için baskı gören Haas yöneticisi Guenther Steiner, muazzam potansiyele sahip genç bir pilotun peşine düşüyor.
8- Pişmanlık Yok
Carlos Sainz Jr. sezon sonunda Ferrari’ye geçeceğini açıklayınca McLaren, yakında onunla ayrı takımlarda yarışmaya hazırlanan Lando Norris’e umut bağlıyor.
9- Sıcak Rekabet
Gelecekleri belirsiz olan pilotlar, iki trajik yarış boyunca F1’deki koltuklarını kaybetmemek için var güçleriyle mücadele ediyor. Korkunç bir kaza herkesi sarsıyor.
10- Son Ana Kadar
Racing Point, Abu Dabi’deki F1 sezon finalinde McLaren ve Renault’ya meydan okuyor. Hamilton siyahi bir F1 pilotu olarak yaşadıklarını anlatıyor.
Netflix
Netflix hesap paylaşanların peşine düştü!
Netflix, dünyanın en çok üyeye sahip dijital yayın platformu. Tabi, bu herkesin Netflix aboneliği olduğu anlamına gelmiyor. Öyle ki, birçoğumuz hala aboneliği daha hesaplı hale getirmek adına ortak hesaplar kullanmaktayız. Dijital yayın devi, bugüne kadar bu konuda büyük bir yaptırım uygulamamıştı. Ancak görünüşe göre, Netflix artık şifre paylaşımı konusunda eskisi kadar rahat davranmayacak…
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Netflix, şifre paylaşanlara uyarı göndermeye başladı
Bu hafta itibariyle, bazı Netflix kullanıcıları ekranlarında “Bu hesabın sahibiyle birlikte yaşamıyorsanız, izlemeye devam etmek için kendi hesabınızı oluşturmalısınız” uyarısıyla karşılaşmaya başladı. Tabi, bu uyarıyı alan kullanıcılar başkasıyla hesap paylaşan üyelerdi. Her ne kadar şimdilik bu uyarıyı alanların sayısı az ve sadece TV’den platformu kullanan üyeler olsa da, bu hamle Netflix’in şifre paylaşımı konusunda tavrının değiştiğinin yadsınamayacak bir kanıtı. Bunun yanında, Netflix’in, bu kullanıcılara hesabın kendilerinin olduğunu doğrulamak için üç seçenek sunduğu görülüyor. Bu seçenekler ise ‘E-posta ile doğrulamak’, ‘SMS ile doğrulamak’ ve ‘Daha sonra hatırlat’ şeklinde. Ayrıca, ‘Daha sonra hatırlat’ seçeneğine tıklayan kullanıcıların uyarıyla bir daha karşılaşmadıklarını belirtelim. Ek olarak, hesap paylaşmanın birçok ülkede illegal bir aktivite olmadığını da belirtelim. Ancak, yine de, bu durum Netflix’in kullanıcı sözleşmesini ihlal ediyor.
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Netflix’ten şifre paylaşımı konusunda U dönüşü
Aslında, birkaç kişinin bir araya gelip ortak abonelik alması dijital yayın platformlarının hiç de yabancı olduğu bir durum değil. Zira, ABD’de yapılan bir araştırma ülkenin Y jenerasyonunun %35’inin dijital platformları bu şekilde kullandığını buldu. Tabi, Netflix vb. platformların IP adreslerimiz de dahil birçok verimize sahip olduğu da hatırlatmamıza bile gerek olmayan bir gerçek. Yani, Netflix’in kullanıcılarının yaygın bir şekilde yaptığı hesap paylaşımından tabi ki de haberi vardı. Hatta, şirket bunu kendisi yararlı bile bulmaktaydı. Öyle ki, Amerikan yayın devinin araştırmalarına göre, ortak hesap kullanıcılarının kendi hesaplarını satın alması çok yaygın bir davranıştı. Peki, ne oldu da Netflix şifre paylaşanların peşine düşmeye başladı? Açıkcası, bu şirketin iç politikalarını bilenler dışında kimsenin cevaplayamayacağı bir soru. Fakat, uzmanlar, Netflix’in deyim yerindeyse yaptığı bu U dönüşünün arkasındaki nedenin artan rekabet olduğunu düşünüyor. Bakalım, bu artan rekabet Netflix’i önümüzdeki günlerde bu konuda ne gibi önlemler almaya itecek…
Kaynak: TheStreamable, GammaWire
Genel
Netflix, gözden kaçan içerikler için TikTok benzeri bir özellik sunuyor
Netflix, insanların komik klipler arasında gezinmesini sağlayan TikTok benzeri bir özellik oluşturdu. Bu sayede kullanıcıların daha fazla Netflix programı izlemesi hedefler arasında.
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Netflix’ten bütün bir şovu izlemeden kahkalara doymanızı sağlayacak mobil özellik geliyor
Big Mouth, Jerry Seinfeld ve Ali Wong gibi şovlardan alınan kesitler sayesinde kahkaya doyacaksınız. Bu özellik şu anda yalnızca belirli ülkelerdeki iOS cihazlarında kullanılabiliyor. TikTok veya Instagram Reels gibi görünen özellik sayesinde uygulamada daha fazla vakit geçirmeniz hedefler arasında. Şovlardan, filmlerden veya programlardan biri ilginizi uyandırırsa daha sonra izlemek için kayıtlı listeye eklemeniz mümkün.
Ürün yenilikleri direktörü Patrick Flemming, “Her zaman üyeleri eğlendirmenin ve keşfetmeyi kolaylaştırmanın yeni yollarını arıyoruz.” dedi. TikTok uygulamasının piyasadaki büyümesi ve kullanıcıların ilgisini çekmesi Netflix’in Fast Laughs isimli özelliğini eklemesine yol açtı.
Son aylardaki kazanç raporlarına bakarak Netflix, Tiktok’u rakip olarak görüyor. Aynı türde içerikler oluşturan platformlar olmasalar da insanlar zamanlarını TikTok uygulamasında geçiriyor. Bunun sonucunda Netflix, iPhone kullanıcılarına telefonlarında gezinebilecekleri yeni bir özellik sunuyor. Böylece insanları tekrar Big Mouth ya da başka bir şov izlemeye ikna edebileceğine inanıyor.
Netflix stand–up içeriklerine oldukça fazla yatırım yaptı. Adam Sandler ve Kevin Hart gibi yönetmenlerle anlaşmalar yapmıştı. Animasyonlar listeleri oluştu. Çok fazla içerik olduğu için bu içerikler bazı kullanıcılarla buluşamadı. Bu yeni özellik sayesinde gözden kaçan içerikler kullanıcılarla buluşacak.
Eğlence sektörüne yeni bir platform yaratmaktan ziyade gözden kaçan içerikleri kullanıcılara hatırlatmak temel hedefler arasında. Böylece Netflix, TikTok uygulamasından farklı bir çizgi sergiliyor.
Fast Laughs’a erişmek için alt gezinme menüsünü kullanmak yeterli. Şu anda iOS cihazlarını içeren özellik yakında Android cihazlarda test etmeye başlayacak.
Haber
Netflix’e Türkiye’den en hızlı bağlantı sunan servis sağlayıcı belli oldu
Netflix, Türkiye’den kendilerine en hızlı bağlantı sunabilen internet servis sağlayıcılarını açıkladı. Ayrıca dünyanın diğer ülkelerindeki internet servis sağlayıcılarıyla âlâkalı da birtakım istatistikler paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre, Türkiye’de Netflix’e son 6 ayda en hızlı bağlantıyı sunabilen sağlayıcı: TurkNet.
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5 yıldır Türkiye’de resmi olarak faaliyet gösteren Netflix, elde ettiği trafik verileriyle âlâkalı açıklamalarda bulundu. Netflix’in “İSS Hız Dizini” isimli web sitesinde paylaşılan bilgilerde, Türkiye’den Netflix’e en hızlı bağlantıyı sunabilen sağlayıcıların listesi yer alıyor. Bunun yanı sıra sitede, Netflix’e en hızlı bağlanabilen ülkelerin de geniş kapsamlı listesi bulunuyor.
Netflix verilerine göre, Türkiye’nin en hızlı bağlantı sunabilen operatörü: TurkNet
Türkiye’den Netflix’e en hızlı bağlantıyı sunabilen ilk 5 internet servis sağlayıcının açıklandığı listede 3,4 mbps bağlantı hızıyla liderlik TurkNet’e ait. Ayrıca TürkNet’i 3,2 mbps bağlantı hızıyla Türksat Kablo; 3,0 mbps bağlantı hızıyla Superonline ve Türk Telekom; 2,8 mbps bağlantı hızıyla Vodafone; 2,6 mbps’la da D-Smart takip ediyor.
Bu konuyla âlâkalı olarak TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler’den de bir açıklama geldi. Cem Çelebiler, Twitter’dan yaptığı açıklamada yatırımlarına devam edeceklerini kaydetti. Bunun yanı sıra Çelebiler, açıklamasının devamında da şu ifadelere yer verdi:
“Netflix verilerine göre son yedi ayda Türkiye’den Netflix’e en hızlı bağlantı sunan telekom operatörü TurkNet! Steam’de de son bir yılda sürekli artan ve güncel olarak 25.1 mbps ortalama indirme hızıyla en hızlı ikinci bağlantıyı sunan yine TurkNet!
Yatırımlarımızın karşılığı olarak kullanıcılarımıza bu bağlantı hızlarını sunabildiğimiz için çok mutluyuz! Daha yüksek hızlar için de çalışmaya ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. #TurkNet”
Netflix’e en hızlı bağlanabilen ülkeler arasında genellikle ABD, Avrupa ve Asya ülkeleri var
Netflix, İSS Hız Dizini sitesinde dünya genelindeki ülke ve bölgelerin ortalama hızlarını da paylaştı. Buna göre; Netflix’e en hızlı bağlantı sağlayabilen ülkeler arasında genellikle Avrupa ve Asya ülkeleri ve ABD yer alıyor.
3,6 mbps bağlantı hızıyla Netflix’e en hızlı bağlantıyı sunabilen ülkeler (birinci grup):
- Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, Hong Kong, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İzlanda, Norveç, Romanya, Singapur, Tayland, Yeni Zelanda
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dördüncü grupta ise 3,0 mbps bağlantı hızıyla Netflix’e bağlanabilen ülkeler arasında; Avusturya, Guatemala, Güney Afrika, Kolombiya, Kuveyt, Tayvan ve Türkiye’nin olduğunu görüyoruz.
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