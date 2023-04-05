Xiaomi, pazarda orta seviyede rekabet edecek olan telefonları Redmi Note 12 Serisini tanıttı. Serinin baz versiyonu olan Redmi Note 12 modeline bu videoda yakından bakıyor ve kutu açılışını gerçekleştiriyoruz. Siz Redmi Note 12 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Redmi Note 12 Teknik Özellikleri

Tasarım: 165.7 x 76 x 7.9 mm 184 gram

Ekran: 6.67 inç FHD+ AMOLED 120Hz 1200 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

RAM/Depolama: 6GB/128GB

Kamera: 50MP + 8MP + 2MP / 13MP Ön Kamera

Batarya: 5000 mAh – 33 Watt

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.0

Fiyat: 8.499 TL

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