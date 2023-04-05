Xiaomi, pazarda orta seviyede rekabet edecek olan telefonları Redmi Note 12 Serisini tanıttı. Serinin baz versiyonu olan Redmi Note 12 modeline bu videoda yakından bakıyor ve kutu açılışını gerçekleştiriyoruz. Siz Redmi Note 12 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
Redmi Note 12 Teknik Özellikleri
Tasarım: 165.7 x 76 x 7.9 mm 184 gram
Ekran: 6.67 inç FHD+ AMOLED 120Hz 1200 nit parlaklık
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685
RAM/Depolama: 6GB/128GB
Kamera: 50MP + 8MP + 2MP / 13MP Ön Kamera
Batarya: 5000 mAh – 33 Watt
Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.0
Fiyat: 8.499 TL
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