Sepet Dolusu Fırsatlar Kampanyası MediaMarkt’ta devam ediyor

Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, dizüstü bilgisayarlardan televizyonlara onlarca üründe fırsatlar 2-5 Nisan tarihlerinde hafta içi MediaMarkt’ta ve 7/24 mediamarkt.com.tr’ de teknoloji severleri bekliyor.

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Nisan ayının ilk haftasına girmişken, hazır havalarda yavaş yavaş ısınıyor. Aynı zamanda teknolojiye olan tutkumuz da hiç azalmıyor. Hal böyle olunca da teknoloji alışverişleri de her zaman aklımızın bir köşesinde duruyor. Hazır bu düşünce de aklımızdayken sizler için bir liste hazırladık ve bu listeden istediğiniz ürünlere göz atabilir ve satın alabilirsiniz.

Sizin için seçtiklerimiz:

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Apple iPhone 12 serisinde bir değişikliğe giderek ailesine yeni bir üye ekledi. O da iPhone 12 Mini oldu. Özellikle günümüzde telefon boyutlarının devasa hale gelmesi elde tutuşu zorlaştırdı. Ancak iPhone 12 Mini de bu durum değişti. İçerisinde Apple’ın en güçlü işlemcisi olan A14 Bionic işlemcisi, OLED ekranı ve çift arka kamera kurulumuyla çok cezbedici. Sizde iPhone 12 Mini’nin 5 farklı renk seçeneklerini incelemek ve 9199 TL’yesatın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Şu aralar Gaming Laptop bakıyorsanız ve hangisini seçeceğinize henüz karar vermediyseniz bu modele de bakmanızda fayda var. Çünkü Ryzen 7 4800H 2.9 işlemcisi 16 GB Rami ve 512 GB SSD ile gerçekten dikkat çekici. Ayrıca ekran kartı tarafında da 4GB’lık GTX1650TI eşlik ediyor. Ekranda ise 120 Hz Full-HD çözünürlüğünde 15.6 inçlik bir ekranı var. Sizde bu Gaming Laptopu incelemek ve 10499 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Pandemi koşullarında birçok erkek kuaföre gitmeyip kendi saç ve sakallarını evlerinde kesmeyi öğrendi. Bunun dışında çokta pratik olduğu anlaşılınca bu makinelere talepte arttı. BRAUN BT5240 ise en çok tercih edilen modeller arasında. Ayrıca yanında Gillette tıraş bıçağı da hediyeli! Sizde bu Saç Sakal Şekillendirme Makinesini 349 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Hem küçük olsun, hem hafif olsun, taşınabilirliği de kolay olsun, bir de sesi iyi olsun derseniz JBL Clip 3 aradığınız model olabilir. 3.3W’lık ses gücüne sahip bu modeli birbirinden farklı renk seçenekleriyle tercih edebilirsiniz. Sizde bu bluettooth hoparlörü 369 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

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Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.