Sepet Dolusu Fırsatlar Kampanyası MediaMarkt’ta devam ediyor

Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bir haftalığına Tales of the Neon Sea oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.

Şirket, şimdi de fiyatı 28,00 TL olan Tales of the Neon Sea adlı oyunu ücretsiz yaptı.

Palm Pioneer tarafından geliştirilip 2019 yılında piyasaya sürülen Tales of the Neon Sea, siberpunk bir şehir merkezinde geçen bir bulmaca hikayesine sahip. Neo-noir piksel grafikleri ile hazırlanmış yapım bir robot isyanını çevreleyen gizemli bir cinayet davasını takip ediyor. Oyuncular Dedektif Rex rolü ile sırları aydınlatmaya çalışırken; heyecan dolu atmosfer içerisinde katilin kim olduğunu arıyor.

Epic Games Store oyunu şu cümlelerle tanıtıyor:

“Entrika ve şüphe dolu bir dünyaya hoş geldin. Burada insanlar ve robotlar, artan gerilim ve karşılıklı güvensizlik ile mücadele ediyor. Ve gangster kediler besin zincirinin zirvesine çıkma planları kuruyor. Tales of the Neon Sea’ye hoş geldin!”

Tales of the Neon Sea oyunu için gereken sistem gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GT 730 veya Radeon HD 4830

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 2 GB boş alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 650 veya Radeon HD 7750

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 2 GB boş alan

Tanıtım Yazısı

Sürükleyici Anlatım

Olayı parça parça çözmek için cinayet mahallini araştır, delilleri incele ve çıkarım yapma güçlerini kullan. Sis perdesi ortadan kalktığında gerçeği mi göreceksin, yoksa daha büyük bir sırrı mı açığa çıkaracaksın?

Klasik Piksel Sanatı ve Ayrıntılı Çevre Tasarımı

Şaşırtıcı derecede ayrıntılı retro piksel sanatı, modern atmosferik ışıklandırma ve muhteşem görsel efektler bu eşsiz siberpunk dünyasını canlandırıyor. Çağrışım yapan müzik ve ses tasarımı her adımda belirsizlik ve gizem katmanları oluşturuyor.

Birden Çok Başarı ve Toplanabilir Unsurlar

Zengin ve ayrıntılı bir arka plan hikâyesini keşfederken eğlenceli ve canlandırıcı birçok başarı açılmayı bekliyor.

Koleksiyoncu ruhuna mı sahipsin? Bunu kaçırmak istemezsin.

Zengin ve Çeşitli Bulmaca Tasarımı

Mantık, gözlem becerileri ve sabır gücünü zorlayacak bulmacalar. Bu zorluklar, tuhaf ve hareketli dünyadaki yolculuğunu geliştirmek için tasarlanan anlatım ve çevre unsurlarını ustaca bir araya getiriyor.

Bir Kedi Olarak Oynanabilir mi? Tabii ki!

Bu acayip macerada kendini yalnız mı hissediyorsun? Özel “asistanı” kontrol et: Kara kedi William. William, dedektifimizin ulaşamadığı yerlerin derinliklerine dalabilir ve genellikle önemli delilleri bulup elde etmekte çok faydalı olur!

Merak Uyandıran Distopik Dünya

Acaba robotların tanrısı olsaydı neye benzerdi? Peki insanlarla aynı haklara sahip olsalardı bize ihanet ederler miydi? İnsan ve makine arasındaki sınırlar ortadan kalktığında hayat ne olur? Tüm yanıtlar bu eksantrik siberpunk dünyada…

Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Son olarak Tales of the Neon Sea oyununu 08.04.2021 saat 18:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.