Genel
Sepet Dolusu Fırsatlar Kampanyası MediaMarkt’ta devam ediyor
Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, dizüstü bilgisayarlardan televizyonlara onlarca üründe fırsatlar 2-5 Nisan tarihlerinde hafta içi MediaMarkt’ta ve 7/24 mediamarkt.com.tr’ de teknoloji severleri bekliyor.
Bakmakta fayda var: Epic Games, Tales of the Neon Sea oyununu ücretsiz yaptı
Nisan ayının ilk haftasına girmişken, hazır havalarda yavaş yavaş ısınıyor. Aynı zamanda teknolojiye olan tutkumuz da hiç azalmıyor. Hal böyle olunca da teknoloji alışverişleri de her zaman aklımızın bir köşesinde duruyor. Hazır bu düşünce de aklımızdayken sizler için bir liste hazırladık ve bu listeden istediğiniz ürünlere göz atabilir ve satın alabilirsiniz.
Sizin için seçtiklerimiz:
Apple iPhone 12 Mini
Apple iPhone 12 serisinde bir değişikliğe giderek ailesine yeni bir üye ekledi. O da iPhone 12 Mini oldu. Özellikle günümüzde telefon boyutlarının devasa hale gelmesi elde tutuşu zorlaştırdı. Ancak iPhone 12 Mini de bu durum değişti. İçerisinde Apple’ın en güçlü işlemcisi olan A14 Bionic işlemcisi, OLED ekranı ve çift arka kamera kurulumuyla çok cezbedici. Sizde iPhone 12 Mini’nin 5 farklı renk seçeneklerini incelemek ve 9199 TL’yesatın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
Lenovo IDEAPAD GAMING 3 Dizüstü Bilgisayar
Şu aralar Gaming Laptop bakıyorsanız ve hangisini seçeceğinize henüz karar vermediyseniz bu modele de bakmanızda fayda var. Çünkü Ryzen 7 4800H 2.9 işlemcisi 16 GB Rami ve 512 GB SSD ile gerçekten dikkat çekici. Ayrıca ekran kartı tarafında da 4GB’lık GTX1650TI eşlik ediyor. Ekranda ise 120 Hz Full-HD çözünürlüğünde 15.6 inçlik bir ekranı var. Sizde bu Gaming Laptopu incelemek ve 10499 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
BRAUN BT5240 Saç Sakal Şekillendirme Makinesi Gillette Hediyeli
Pandemi koşullarında birçok erkek kuaföre gitmeyip kendi saç ve sakallarını evlerinde kesmeyi öğrendi. Bunun dışında çokta pratik olduğu anlaşılınca bu makinelere talepte arttı. BRAUN BT5240 ise en çok tercih edilen modeller arasında. Ayrıca yanında Gillette tıraş bıçağı da hediyeli! Sizde bu Saç Sakal Şekillendirme Makinesini 349 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
JBL Clip 3 Taşınabilir Hoparlör
Hem küçük olsun, hem hafif olsun, taşınabilirliği de kolay olsun, bir de sesi iyi olsun derseniz JBL Clip 3 aradığınız model olabilir. 3.3W’lık ses gücüne sahip bu modeli birbirinden farklı renk seçenekleriyle tercih edebilirsiniz. Sizde bu bluettooth hoparlörü 369 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
Genel kampanya sayfasına da buradan ulaşabilir, diğer ürünlere de göz atabilirsiniz.
Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
Epic Games, Tales of the Neon Sea oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bir haftalığına Tales of the Neon Sea oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 28,00 TL olan Tales of the Neon Sea adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Palm Pioneer tarafından geliştirilip 2019 yılında piyasaya sürülen Tales of the Neon Sea, siberpunk bir şehir merkezinde geçen bir bulmaca hikayesine sahip. Neo-noir piksel grafikleri ile hazırlanmış yapım bir robot isyanını çevreleyen gizemli bir cinayet davasını takip ediyor. Oyuncular Dedektif Rex rolü ile sırları aydınlatmaya çalışırken; heyecan dolu atmosfer içerisinde katilin kim olduğunu arıyor.
Epic Games Store oyunu şu cümlelerle tanıtıyor:
“Entrika ve şüphe dolu bir dünyaya hoş geldin. Burada insanlar ve robotlar, artan gerilim ve karşılıklı güvensizlik ile mücadele ediyor. Ve gangster kediler besin zincirinin zirvesine çıkma planları kuruyor. Tales of the Neon Sea’ye hoş geldin!”
Tales of the Neon Sea oyunu için gereken sistem gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GT 730 veya Radeon HD 4830
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 2 GB boş alan
Önerilen Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-2300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 650 veya Radeon HD 7750
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 2 GB boş alan
Tanıtım Yazısı
Sürükleyici Anlatım
Olayı parça parça çözmek için cinayet mahallini araştır, delilleri incele ve çıkarım yapma güçlerini kullan. Sis perdesi ortadan kalktığında gerçeği mi göreceksin, yoksa daha büyük bir sırrı mı açığa çıkaracaksın?
Klasik Piksel Sanatı ve Ayrıntılı Çevre Tasarımı
Şaşırtıcı derecede ayrıntılı retro piksel sanatı, modern atmosferik ışıklandırma ve muhteşem görsel efektler bu eşsiz siberpunk dünyasını canlandırıyor. Çağrışım yapan müzik ve ses tasarımı her adımda belirsizlik ve gizem katmanları oluşturuyor.
Birden Çok Başarı ve Toplanabilir Unsurlar
Zengin ve ayrıntılı bir arka plan hikâyesini keşfederken eğlenceli ve canlandırıcı birçok başarı açılmayı bekliyor.
Koleksiyoncu ruhuna mı sahipsin? Bunu kaçırmak istemezsin.
Zengin ve Çeşitli Bulmaca Tasarımı
Mantık, gözlem becerileri ve sabır gücünü zorlayacak bulmacalar. Bu zorluklar, tuhaf ve hareketli dünyadaki yolculuğunu geliştirmek için tasarlanan anlatım ve çevre unsurlarını ustaca bir araya getiriyor.
Bir Kedi Olarak Oynanabilir mi? Tabii ki!
Bu acayip macerada kendini yalnız mı hissediyorsun? Özel “asistanı” kontrol et: Kara kedi William. William, dedektifimizin ulaşamadığı yerlerin derinliklerine dalabilir ve genellikle önemli delilleri bulup elde etmekte çok faydalı olur!
Merak Uyandıran Distopik Dünya
Acaba robotların tanrısı olsaydı neye benzerdi? Peki insanlarla aynı haklara sahip olsalardı bize ihanet ederler miydi? İnsan ve makine arasındaki sınırlar ortadan kalktığında hayat ne olur? Tüm yanıtlar bu eksantrik siberpunk dünyada…
Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Tales of the Neon Sea oyununu 08.04.2021 saat 18:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Genel
Huawei FreeBuds 4i ile ritmi yakala!
Güne müzikle başlama ihtiyacı, kablosuz ancak yüksek kaliteli çözümlere ulaşma konusunda bizi oldukça tetikliyor. Bunları göz önüne alırken, Huawei FreeBuds 4i gibi 10 saatlik pil ömrüyle sevilen müzikleri gün boyu dinlememizi sağlayacak olanları aramalıyız.
Göz atmak isteyebilirsiniz; GÜZEL SES, GÜZEL GÜRÜLTÜ ENGELLEME | Huawei FreeBuds 4i
Müzik dinleme ihtiyacı gün geçtikçe artmakta. Ancak yine de günümüzün kablosuz kulaklıklarının en büyük sorunu pil ömrü olarak karşımıza çıkıyor. Kaç kez bir arkadaşınızın kulaklığı çıkardığını ve pilinin şarjı bittiği için bir saniye sonra tekrar kutuya koyduğunu gördünüz? Huawei FreeBuds 4i, 10 saatlik pil ömrüyle kullanıcıların kullanım süresinde ki şikayetlerini en aza indiriyor.
Müzik keyfinizi zirveye taşıyın!
Müziğin ruh halimiz üzerindeki etkisini hiç merak ettiniz mi? Müziğin nasıl hissettiğimiz üzerinde yadsınamaz bir etkisi olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu detayın yanında dinleyiciler sezgisel olarak kendileri için doğru olan müziği seçiyorlar. Algılanan enerji seviyeleri ve esenlik duyguları, insanların neden duygusal durumlarına katkıda bulunan belirli müzikleri dinlemeyi seçtiklerini belirliyor. Müzik, anıları tetikler ve belirli düşünceleri beyinde harekete geçirir.Bununla beraber aynı zamanda kardiyovasküler ve solunum sistemlerini de etkilediği de gözlemlendi. Müziğin hissettiklerimiz üzerindeki etkisi, belirli bir ruh hali yaratmayı amaçlayan sinema yapımlarında kullanılmaktadır. Ruh halinize göre bir şarkıyı kaç kez çaldığınızı saymayı denediniz mi?
Olumsuz bir ruh hali içindeyseniz, sizi neşelendirecek bir şeyler çalarsınız ve ya durumun üstüne gider, daha soft şarkılar çalarsınız. Bunun gibi bir yöntem, psikoterapi seansları sırasında kullanılır ve anksiyete bozukluğunun tedavisine yardımcı olur.
Müziğin yaşam için gerekli olduğunu ele alırsak, en sevdiğiniz ritimleri istediğiniz zaman dinleyebilmeniz önemli bir detay. Mevcut kulaklıklarınızın pilinin ne kadar hızlı bittiğine şaşırdığınız oldu mu? Peki ya tüm bu yaşadığınız sorunların basit bir çözümü varsa? Pili 10 saat boyunca bitmeyen kulaklıklar Huawei FreeBuds 4i’yi keşfedin. Hızlı şarj sayesinde yeni Huawei kulaklıkları, sadece 10 dakikalık şarjla 4 saatlik dinleme seçeneğine sahip oluyorsunuz. Dahası, şarj kutusu ile 22 saate kadar müzik çalma veya 14 saate kadar sesli arama gerçekleştirebiliyor olması.
Müziğin her detayına hakim olun!
Aktif gürültü engelleme sağlamak üzere yeni FreeBuds 4i ortam gürültüsünü algılamak ve ters çevrilmiş akustik dalgalar oluşturmak için mikrofonlar kullanıyor ve aktif gürültü giderme algoritmalarını kullanıyor. Bu bir kulaklık için gerçekten etkileyivi bir özellik. Etkili aktif gürültü engelleme sağlarken ses kalitesinden ödün verilmediği gibi ayrıca kulaklarınızdaki basıncı azaltmaya da yardımcı olmasıyla dikkat çekiyor.
Kulaklıklarınızı kontrol etmeyi unutmayın!
Her iki FreeBuds 4i kulak içi kulaklık da sezgisel dokunmatik kontroller için yerleşik kapasitif sensörler içeriyor ve daha doğru yanıt için gelişmiş bir algoritma tarafından destekleniyor. Yalnızca birkaç basit hareketle, yani dokunuşla müzik çalın, arama yapın ve gürültüyü azaltın. Etkinleştirmek için, müzik çalma (müziği çalma / duraklatma) ve sesli arama (aramayı cevaplama / sonlandırma) için iki kez dokunmanız yeterli. ANC sistemini açmak, kapatmak ve Farkındalık Modunu başlatmak için uzun basma işlemini gerçekleştirmeniz yeterli.
Ek olarak belirtmeliyiz ki, kulak içi kulaklıkların yüzeyi, kullanıcıların yanlış dokunuşlardan kaçınmasına yardımcı olan yanlış dokunma önleme algoritmasıyla birlikte kir ve sürtünme izlerini ortadan kaldıran yüksek parlaklıkta bir malzeme ile kaplandı.
Akıllı telefonunuzun işletim sistemi ne olursa olsun, FreeBuds 4i’yi istediğiniz ekipmanla özgürce kullanabilirsiniz. Yeni Huawei kulaklıklar hem iOS hem de Android ekosistemlerinde çalışan tüm akıllı telefonlara kolayca bağlanma özelliğinin yanı sıra herkes için en iyi ses deneyimini sağlamasıyla da dikkat çekiyor.
FreeBuds 4i, 749 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla HUAWEI Online Mağaza’da ön satışa sunuluyor. Ürünü alan kullanıcılara ayrıca Huawei Akıllı Tartı 3 satın alırken kullanabilecekleri 150 TL değerinde hediye kuponu da veriliyor.
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ASUS
ASUS, yeni LED projektörü H1’i duyurdu
ASUS, 3000 lümen parlaklığındaki LED ışık kaynağıyla 200 inç (çapraz) boyutunda FHD görüntüler oluşturabilen H1 LED projektörü duyurdu. RGB LED ışık kaynağının yanı sıra %125 Rec. 709 ve sRGB renk gamlarıyla H1, geleneksel lambalı projektörlere kıyasla daha parlak, daha net ve daha doygun görüntüler sunabiliyor.
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H1, oyunlarda akıcı bir deneyim sunmak için 120 Hz’e varan yüksek yenileme hızına sahip. Projektör ayrıca Crestron RoomView® Express ağ kontrol yazılımına destek veren bir LAN bağlantı noktası ve daha etkili multimedya sunumlar için 10 watt gücünde hoparlör gibi kullanışlı özellikler de taşıyor.
Uzun ömürlü LED ışık kaynağı ve yüksek parlaklık
ASUS H1’DE 3000 lümen parlaklığında bir LED ışık kaynağı bulunuyor. %125 Rec. 709 ve sRGB renk gamlarını sunan projektör parlak, canlı ve net (1920 x 1080) görüntüler yansıtıyor. Bu sayede sunumlar yapmak, videoları ve filmleri sinema kalitesinde izlemek ve oyun atmosferinin içine kapılmak mümkün. LED ışık kaynağı 30.000 saate varan kullanım ömrüyle, 3000 saat kullanılabilen geleneksel lambalı projektörlerden 10 kat daha uzun ömürlü.
Asus H1 yeni nesil eğlenceye hazır
ASUS H1, 200 inçe (çapraz) kadar FHD görüntüler oluşturabiliyor. H1 bu sayede ev eğlencesi için ideal bir çözüm haline geliyor. H1, filmler ve videoları için iyi olmasının yanı sıra 120 Hz yüksek yenileme hızıyla ve 1080p çözünürlükte akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. 10 watt gücündeki yerleşik hoparlörle birlikte izleme deneyimi tamamlanıyor. 1,2 kat zoom özelliği sayesinde de kullanıcılar görüntüleri optik olarak yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyor.
Eve ve ofise tam uyumlu
ASUS H1 kullanıcı dostu bağlantı seçeneklerine de sahip. 4K içeriklere destek veren iki adet HDMI 2.0 bağlantı noktası, VGA bağlantısı, ses giriş ve çıkışı ve RS232 gibi bağlantı imkanlarının yanı sıra diğer cihazları şarj etmek için kullanılabilen 5 V / 1,5 A çıkışlı bir USB Type-A girişi de üründe yer alıyor. H1’de Crestron RoomView Express ile uyumlu bir RJ45 Ethernet bağlantı noktası bulunuyor. Bu yazılım ile aynı ağda bulunan 250 adet projektörü tek bir noktadan kontrol etmek mümkün. Bu da H1’i ofisler ve eğitim kurumları için ideal hale getiriyor.
Şık tasarımı ve verdiği his ile H1, diğer taşınabilir projektörlerden daha farklı. Ev ve ofis dekorasyonlarına rahatlıkla uyum sağlayan H1’i tavana monte etmek veya bir masanın üzerine yerleştirmek mümkün. H1, kullanım kolaylığı sağlamak için de küçük bir uzaktan kumandaya da sahip.
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VIPER Fiyatı Neden Düştü?
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