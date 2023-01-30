Perakende sektöründe iş süreçlerinin müşteriye temas eden bölümü ne kadar önemliyse, arka plandaki süreçlerin aksamadan yürümesi de bir o kadar önem taşıyor. Çünkü müşteri mağaza içindeki deneyiminden ne kadar memnun olursa olsun, aradığı ürünü doğru zamanda, doğru yerde bulamadığında memnuniyeti azalıyor.

Güvenlik teknolojileri ve iş zekası çözümleri entegratörü Securitas Technology tarafından perakende sektörüne sunulan RFID Envanter Yönetim Çözümü Countware Inventory sayesinde perakendeciler, ürünlerini üretim aşamasından mağazada müşteriye satılana kadar anlık olarak takip edebiliyor. Bu sayede envanter doğruluğu, reyon yönetimi, çoklu kanal stok yönetimi ve tedarikçi hataları gibi birçok konu çözüme kavuşuyor.

10 kat hızlı stok sayımı

Securitas Technology Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu, perakende sektörüne satış artırmadan kayıp önlemeye, verimlilik artışından pandemi teknolojilerine kadar pek çok çözüm sunduklarını söyledi. Securitas Technology RFID Envanter Yönetim Çözümü ile stoklardaki ürünlerin 10 kat daha hızlı sayılabildiğini belirten Yelkencioğlu, “Bu sayede bir kişi, 15.000’den fazla ürünü 30 dakika içinde sayabiliyor. RFID’de barkod teknolojisine benzeyen optik tarama olmaması ve veri iletimi için kablosuz sinyaller kullanılması sayesinde, ürünler paketliyken de veri aktarımı sağlanabiliyor. Böylece kutuların içindeki ürünlere ilişkin veriler algılanıyor, envanter sayım süresi kısalıyor. Dolayısıyla mağaza sayımları yılda bir ya da altı ayda bir yerine, her hafta hatta her gün yapılabiliyor. Bu hem iş gücü hem de operasyonel olarak büyük fayda sunuyor. Yine bu çözüm sayesinde yüzde 99,5 stok doğruluğu ve satışlarda da yüzde 21’e varan artışlar sağlanıyor” dedi.

Müşteri memnuniyeti artıyor

Countware Inventory, beden kayması gibi nedenlerle stokta kalmayan ürünleri zamanında tespit ederek, yok satmada yüzde 30’a, depoda unutulma gibi nedenlerle gereksiz yere indirime giden ürünlerde ise yüzde 25’e varan oranda azalma sağlıyor. Barkod teknolojisinde olduğu gibi ürünleri tek tek okutma ihtiyacı olmadığından, transfer ve mal kabul süreçlerini hızlandırıyor. Müşteriye ürünlerini anlık ve tekil olarak takip edebilme imkânı sunuyor. Ayrıca müşteri memnuniyeti ve çalışan verimliliği optimizasyonu da artıyor.

Elde edilen verileri analiz ediyor

Elde edilen verilerin analiz edilebilmesi için detaylı ve gelişmiş raporlama yapan Countware Inventory’nin rapor tasarım özelliği sayesinde kullanıcılar, kendi raporlarını oluşturabiliyor. Veri tabloları sayesinde özet bilgiler gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor.

Depo ve mağaza iletişimi

Mobil ve sabit RFID donanımlarının sahadan anlık olarak topladığı verileri işleyen ve ERP sistemiyle entegre olan çözüm, pek çok farklı markanın RFID donanımlarını destekliyor. Otomatik tanımlama yöntemleri sayesinde depolardaki, mağazalardaki ve diğer tüm stok alanlarındaki satılabilir stokları, yüksek doğruluk oranıyla gösteriyor.

Rakiplerinden farklı özeliklere sahip

Countware Inventory, sunduğu özeliklerle rakiplerinden de farklılaşıyor. API ve Web Service destekleriyle üçüncü parti yazılımlarla kolayca entegre olabiliyor. Donanım, RFID Tag ve Yazılım çözümünü tek bir elden sunan Countware Inventory, sistemler arası olası uyumsuzlukları ortadan kaldırıyor. Ek geliştirme, entegrasyon ihtiyaçlarına kısa sürede yanıt verebiliyor. Toplama Listesi özelliğiyle adet sınırlaması olmaksızın toplu ürün arama imkanıyla, online satışı yapılan ürünlerin toplanma hızını artırıyor.