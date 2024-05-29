Dünyada 90, Türkiye’de 30 yıllık tecrübesi ile Elektronik Fiyat Etiketi, RFID, Trafik Analiz Çözümleri, Passlogic PDKS Sistemleri, Kayıp Önleme, Mağaza Performans Yönetimi ve Perakendeye Özel Uzaktan İzleme Hizmetleri ile perakendenin dönüşümünde büyük rol oynayan Securitas Technology, yenilikçi çözümlerini Perakende Günlerinde sektör ile buluşturuyor.

Bu yıl 23.’sü düzenlenecek olan Perakende Günleri, bir kez daha sektörün geleceğine yön veren teknoloji ve çözümlerin buluşma noktası olmaya hazırlanıyor. Sektördeki 30 yıllık tecrübesiyle perakende sektörünü dönüştüren teknolojiler geliştirerek müşterileriyle buluşturan Securitas Technology, yenilikçi çözümlerini Perakende Günlerinde sektör ile buluşturuyor.

Perakendede devrim yaratan çözümler

Securitas Technology Türkiye Genel Müdürü Pelin Yelkencioğlu, “Yapılan araştırmalar, 2024 yılında perakende dünyasını etkileyecek en önemli teknolojilerin, müşteri deneyimlerini kişiselleştirmeye, mağaza çalışanlarını güçlendirmeye, envanter görünürlüğünü artırmaya yönelik olduğunu gösteriyor. Sektörü bu amaçlara taşıyan teknolojiler arasında Elektronik Fiyat Etiketi (ESL) ve RFID başı çekiyor. Bugünkü ekonomik şartlarda doğru fiyatlama yapabilmek, reyon-kasa fiyat farklarını ortadan kaldırarak müşteri memnuniyeti sağlamak için perakendeciler, Elektronik Fiyat Etiketi’ne yatırım yapmaya yöneliyor. 2030 yılına kadar dünyada pazar büyüklüğü 23,8 milyar dolara ulaşacak RFID ise perakendeyi ileriye taşıyan bir mega trend olarak yayılıyor. Securitas Technology olarak, Elektronik Fiyat Etiketi ve RFID başta olmak üzere perakende sektöründe yaşanan devrime katkı sağlayan tüm çözümlerimizle Perakende Günlerinde yer alıyoruz. 2001 yılından bu yana desteklediğimiz bu özel etkinliğin, bu yıl da verimli ve keyifli geçmesini diliyoruz” dedi.

Futurist Tony Donofrio, Securitas Technology standında…

Haliç Kongre Merkezi’nde 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Perakende Günlerinde Securitas Technology, 3. Holde 302 numaralı stantta mevcut ve potansiyel müşterileriyle bir araya gelecek. Perakende dünyasına ilişkin fütürist görüşleriyle tanınan Sensormatic CEO’su Tony Donofrio da Securitas Technology’nin standında olacak. 2018 yılında perakende, güvenlik ve gelişen teknolojilerde küresel bir sosyal medya fenomeni olarak tanındığı danışma grubu TD Insights’ı kuran Donofrio, Perakende Günleri katılımcılarıyla sohbet edecek ve sorularını yanıtlayacak.

Starbucks ve Boyner deneyimi paylaşılacak

İlham verici oturumlarla perakende sektörünün yeni dönemine ışık tutacak olan Perakende Günleri’nde, Securitas Technology Türkiye Genel Müdürü Pelin Yelkencioğlu’nun moderatörlüğünde ‘Elektronik Fiyat Etiketi ile Farklı Perakende Segmentlerinde Dijital Dönüşüm’ başlıklı oturum 29 Mayıs Çarşamba günü saat 15.15’te Hall 4 – Salon 2’de gerçekleştirilecek. Oturumda Boyner Büyük Mağazacılık Kurumsal Gelişim Genel Müdür Yardımcısı Filiz Bayrak ve Starbucks Al Shaya Ticari Grup Müdürü Nihan Koç, Securitas Technology’nin Elektronik Fiyat Etiketi ile sağladıkları dijital dönüşümü anlatacak.