Bir süredir Cupra markası altında satışa sunduğu modellerle elektrikli otomobil pazarına yoğunlaşan ve ülkemizde ciddi satış rakamlarına ulaşan İspanyol Seat, Autocar’a yaptığı açıklamalarda üzücü bir gelişmeyi paylaştı. Autocar‘a konuşan Seat yöneticileri, 2030’a kadar Seat’ın otomobil üretimine devam edip etmeyeceğine karar vereceklerini açıkladı! Masadan birer birer ayrılıyor dostlar!

Seat Yoluna Elektrikli Scooter Modelleri ile Devam Edebilir!

Elektrikli araçlarını Cupra markasıyla piyasaya süren Seat, 2030 yılına kadar ana markasıyla içten yanmalı motorlu ve hibrit modeller satmaya devam edecek. 2030 sonrası içinse otomobil üretimini sonlandırıp elektrikli scooter gibi şehir içi kullanım odaklı ulaşım çözümlerine yönelme planı değerlendiriliyor.

Cupra ile tamamen elektrikli araçlara yoğunlaşan şirketin halihazırda hatchback kasa yapısına sahip Born modeli satışta. Gelecek yıl elektrikli SUV Tavascan ve 2025 yılında Urban Rebel konseptini temel alacak üçüncü bir model daha piyasaya sürülecek. 2026’dan önce Seat’ın kendi markasıyla bir elektrikli araç satma hedefi bulunmuyor.

Bu tarihten sonra ise otomobil sektöründeki geleceğine karar verecek olan Seat, Tesla gibi markaların öncülüğü ile başlayan elektrikli otomobil furyasının piyasadan süpürdüğü ilk markalardan biri olabilir. Seat’ın bu hamlesiyle beraber daha sportif ve agresif görünen elektrikli otomobil müşterilerinin tercih ettiği Cupra markasını korumak istediğini söylemek mümkün.

Yani Seat aslında otomobil sektöründen tamamen çekilmiyor, elektrikli otomobil üretimine odaklanan Cupra alt markasının önünü açabilmek için frene basıyor. Şimdilik elektrikli otomobiller, geleneksel içten yanmalı motora sahip araçlara kıyasla daha yüksek bir fiyattan satılıyor. Elektrikli otomobiller daha da yaygınlaşır ve fiyatlar düşerse, Seat cephesi de elektrikli otomobillerini direkt olarak kendi markası altında satmaya başlayabilir.

Volkswagen grubu bünyesindeki İspanyol markalar arasında yer alan Seat’ın bu hamlesi sektörde çok konuşulacak gibi duruyor. Bizler de Seat’ın ilerleyen dönemlerde yapacağı açıklamaları takip ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Seat cephesi Cupra markasına ağırlık vererek doğru mu yapıyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!