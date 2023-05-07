Türkiye’deki Togg marka ilk polis aracı, İstanbul’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun programına eskortluk ederek hizmete başladı. Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg, artık asayişten sorumlu!

Polisin Renkleri Togg’a Çok Yakıştı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı bir programda, Soylu’nun konvoyuna eskortluk eden Togg marka polis aracının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendi kullandığı araç olduğu ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hizmetine verdiği öğrenildi.

Türkiye’deki Togg marka ilk polis aracı olan “34 A 1453” plakalı araçla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Soylu, “Yerli ve Milli Gururumuz #TOGG, Emniyet’imize #YakıştıMıYakıştı” ifadelerini kullandı. Bununla beraber Emniyet Genel Müdürlüğü’nün envanterine daha fazla Togg girmesi de bekleniyor.

Birçok fotoğrafı çekilen Togg, Emniyet Teşklatı’nda da büyük yankı uyandırdı. Vatandaşların da polis aracı olarak hizmet verecek ilk Togg’a büyük ilgi gösterdiğini görmek mümkün. Geçtiğimiz günlerde teslimatları başlayan Togg’un, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hizmetine verilmesi sevindirici bir gelişme oldu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Polis aracı olarak hizmete başlayan Togg’u nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!