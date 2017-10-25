Seagate PlayStation 4 için 4TB’lık Hard Disk Çıkartıyor

Seagate bir önceki hard diskinin depolama alanını arttırarak, Sony PS4 için yeni bir 4TB’lık hard disk getireceğini duyurdu.

Yeni gelecek hard diskin adı olan Seagate Game Drive, bir sürücüye 100’den fazla oyun depolayabiliyor. Bugün piyasaya sürülen bu sürücü perakende satış fiyatı ile 130 dolarlık bir fiyata sahip.

Harici depolama sürücüsü, bir PS4 ile birlikte gelen 500 GB diskten yaklaşık sekiz kat daha fazla kapasiteye sahip. Seagate Game Drive USB 3.0 bağlantı hızına sahip ve sistem versiyonu 4.50 veya daha fazla olan bütün PS4’ler ile uyumlu durumda. Ayrıca güçlendirmesi olmayan hard disk, gücünü USB’den sağlamakta.