Seagate Önümüzdeki Yıl 16 Terabyte Sürücü Çıkarmayı Planlıyor

Depolama alanı sektöründe en büyük boyut savaşı hala sürmekte ve geçen sene 10 Terabyte sürücü çıkarak Seagate yeni bir atılım yapmaya hazırlanıyor.

Seagate geçene sene duyurdu 10 Terabaytelık sürücünün ardından önümüzdeki yıl da 16 TB’lık sürücü çıkarmayı planlıyor. Şirket geçtiğimiz yıl yaz aylarında da 60 Terabyte büyüklüğünde SSD çıkarmıştı.

Eğer önümüzdeki yıl 16 TB’lık sürücü planlandığı gibi satışa çıkarsa en büyük tek diskli sürücü olacak. Sürücü 16 TB’lık dev depolama alanına sahip olmasına rağmen 3.5 inç büyüklüğünde olacak. Yani bu sürücüyü sıradan bir masaüstü bilgisayarda kullanmak mümkün.

Fiyat konusunda ise bir bilgilendirme yok. Geçen sene çıkan 10 TB’lık model 535 dolardan satışa çıkmıştı. Bu sürücünün çok daha pahalı olması bekleniyor. Eğer 16 TB’lık sürücü için 2018’i beklemek istemiyorsanız bir seçeneğiniz daha var. Samsung’un 15.36 TB boyutundaki SSD sürücüsünü tercih edebilirsiniz. Bu sürücü de teknik olarak sıradan bir ev bilgisayarında kullanılabilir. Ancak fiyatı 10.000 dolar.