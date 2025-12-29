İsrail ablukası altındaki Gazze’de devam eden ağır saldırılar ve insani yıkıma rağmen, premium akıllı telefonlara olan talep dikkat çekici biçimde artıyor. Yabancı basında yer alan son haberlere göre, iPhone 17 Pro satışları Gazze Şeridi’nde beklenmedik şekilde yükselişe geçmiş durumda. Ortaya çıkan tablo, yıkılmış evler, yerinden edilmiş insanlar ve temel ihtiyaçlara erişimde yaşanan büyük sıkıntılarla yan yana geldiğinde, son derece çarpıcı bir çelişki yaratıyor.

Gazze’de iPhone 17 Pro satışları artıyor: Savaşın ortasında çarpıcı bir tablo

Son haberlere göre, iPhone 17 Pro satışları Gazze Şeridi’nde beklenmedik şekilde artmış durumda. Gazze’de iOS işletim sistemli telefonların aylardır erişilebilir olduğu belirtilirken, bölgedeki bazı Filistinliler bu durumu sorguluyor. Yerel basına yansıyan ifadelerde, “Neden telefon, neden gıda değil?” sorusu sıkça dile getiriliyor.

Savaş nedeniyle on binlerce insan evsiz kalmışken, premium bir telefonun tercih edilmesi hem Gazze içinde hem de uluslararası kamuoyunda tartışma yaratmış durumda.

Neden iPhone 17 Pro?

Haberlere göre iPhone 17 Pro’nun Gazze’de bu kadar yaygınlaşmasının arkasında pratik nedenler de var. Cihazın küçük boyutu, inşaat malzemeleri, bebek maması veya tıbbi ekipmanlar gibi hayati ihtiyaçlara kıyasla bölgeye sokulmasını daha kolay hâle getiriyor.

Ayrıca iPhone’un bazı kullanıcılar için hâlâ bir statü göstergesi olarak görülmesi, talebi artıran unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Fiyatlar uçmuş durumda

Gazze’de akıllı telefon fiyatları olağanüstü seviyelere ulaşmış durumda. Bölgedeki koşullar nedeniyle bütçe segmentindeki telefonlar bile 5.000 şekele (yaklaşık 1.500 dolar) kadar çıkabiliyor. Öyle ki, telefon fiyatları, birçok ülkeye kıyasla yaklaşık 10 kat daha pahalı

İletişim neden bu kadar hayati?

Gazze’de mobil iletişim altyapısı son derece sınırlı. Bölgedeki insanlar yalnızca 2G bağlantıya erişebiliyor; 3G, 4G ve 5G hizmetlerine izin verilmiyor. Buna rağmen akıllı telefonlar, bölgede yaşayanlar için vazgeçilmez hâle gelmiş durumda.

Akademisyen Mona Jebril’e göre akıllı telefonlar Gazze’de:

Haberleri takip etmek

Aile bireylerinden haber almak

Çocuklara eğitim vermek

Acil durumlarda iletişim kurmak

için kritik bir araç olarak görülüyor. Jebril, bu nedenle telefon sahipliğinin bugün Gazze’de her zamankinden daha önemli olduğunu vurguluyor.

“Telefonlar dünyaya açılan tek pencere”

Ekonomist Farid Kabalan’a göre cep telefonu, Gazze’de yalnızca bir iletişim aracı değil, telefonlar, gerçeği dünyaya ulaştıran tek araç. Bu yüzden hayati bir işaret fişeği. Bombardımanlar nedeniyle dükkânı yıkılan ve artık çadır benzeri bir yapıda satış yapan Tabia isimli mağazada, uygun fiyatlı Xiaomi modellerinden iPhone 17 Pro’ya kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

Cambridge Üniversitesi’nden Mona Jebril, bu tabloyu şu sözlerle özetliyor: “Savaş öncesinde de pahalı arabalar ve telefonlar vardı. Ancak sınır kısıtlamaları, büyük yıkım ve insani felaket derinleştikçe bu çelişki çok daha görünür hâle geliyor.”

Yıkılmış evler, açlık, hastalık ve evsizliğin ortasında premium telefon satışlarının artması, Gazze’de yaşanan insani trajedinin ne kadar çok katmanlı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

