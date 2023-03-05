Apple satış stratejileri ile öne çıkan bir marka. Şirket halihazırda satışta olan akıllı telefonları için ilerleyen dönemlerde yeni renk seçenekleri veya yeni depolama seçenekleri getirebiliyor. Nitekim ABD’li firma geçen yıl iPhone 13 serisi için yeşil, iPhone 12 ve iPhone 12 Mini için mor renk seçeneklerini piyasaya sunmuştu. Geldiğimiz noktada bugün Apple’ın iPhone 14 serisi için sarı renk seçeneğini piyasaya sürebileceği konuşuluyor. Bu sarı rengi daha önce iPhone 11’de görmüştük. Birçok insanın favori rengi haline gelmişti.

iPhone 14 Neler Vaat Ediyor?

iPhone 14 6.1 inçlik 1170×2532 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 60 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli tarafında OLED bir panel tercih edilirken bu panel Corning Ceramic Shield Glass ile korunuyor.

iPhone 14 kaputun altında Apple A15 Bionic yonga seti ile geliyor. Apple A15 Bionic; 2 adet 3.2 GHz hızında, 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan toplamda 6 çekirdeğe sahip. Bu yonga setine 4 GB RAM eşlik ediyor. Apple A15 Bionic yonga seti, gücünü 20W kablolu şarjı destekleyen 3279 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte geliyor.

iPhone’ların en öne çıkan özelliği kameraları. iPhone 14 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Akıllı telefon f1.5 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlükte ana kamera ile birlikte geliyor. Bu ana kameraya 12 MP f2.4 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bunun yanı sıra cihaz selfieler ve görüntülü aramalar için 12 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.