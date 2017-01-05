Samsung’un Yeni Chromebook Modeli Önemli Bir Rakip Olabilir

Aylarca süren söylentilerin ardından Koreli teknoloji devi Samsung bugün resmi olarak iki yeni Chromebook modelini tanıttı.

Samsung’un Chromebook Plus ve Chromebook Pro ismiyle çıkan modeller Android uygulamalarını destekliyor. Ayrıca bu modeller stylus ve on-screen inking özelliklerine sahip olan ilk Chromebooklar. Chromebook Plus bu Şubat ayında 449 dolardan satışa çıkacak. Görsel olarak tamamen aynı olan fakat daha farklı bir işlemciye sahip olan Chromebook ise bu yılın ilerleyen döneminde çıkacak ve fiyatı henüz belli değil.

Google ile birlikte çalışılarak ortaya çıkarılan cihazlarda 12.3 inç, 2400 x 1600 piksel LED ekran yer alıyor. 4 GB RAM, iki USB- Type-C portu mevcut. Bilgisayarlar bu portlardan şarj olabiliyor. 4K video çıkışı, microSD kart slotu ve 32 GB depolama alanı ise bilgisayarın diğer özelliklerinden.

Tamamen metal kasaya sahip olan bilgisayarlar yaklaşık olarak bir kilo ağırlığında ve ekran kapatıldığında 1.30 santim yüksekliğinde. 360 derece açılabilen menteşeler sayesinde cihaz ister bilgisayar ister tablet olarak kullanılabiliyor. Chromebook Plus’ta ARM mimarili çip yer alırken Pro’da Intel Core M3 işlemci bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre her iki cihazında şarjı yaklaşık olarak 8 saat gidebiliyor.