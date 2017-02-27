Samsung’un Oscar Reklamları Telefonların Patlamayacağına İşaret Ediyor

Samsung bu sabah düzenlenen Oscar ödül törenlerinde üç adet yeni reklam yayınladı ve bu reklamlar telefonların dayanıklılığına işaret ediyor.

Samsung her sene olduğu gibi bu sene de Oscar gecesine önemli bir reklam bütçesi ayırmış. Özellikle Galaxy Note 7 olayından sonra bunun yapılması gayet doğal. İlk reklamda öne çıkan şey ise şirketin öncelikle kaliteye önem vermesi.

Şirketin ikinci reklamında ise 8 aşamalı batarya güvenlik testinden bahsedfiliyor. Burada bataryanın geçtiği güvenlik testlerinin ufak bir özeti yer alıyor ve telefonun pantolonunuzu yakmayacağı garantisi veriliyor. Son videoda ise YouTube fenomenleri Casey Nesitat ve Simone Giertz yer alıyor. Burada ise şirket geleceğin yaratıcısı olarak görülüyor.

Samsung her yıl Oscar ödüllerine büyük önem veriyor. Geçen yıl şirket William H. Macy’e Gear VR başlığı taktırmıştı. 2015 yılında ise Ellen DeGeneres yeni Galaxy modeli ile dünyanın en çok paylaşılan fotoğrafı olan selfieyi çekmişti. Ancak bu seneki reklamlar biraz daha gelenekseldi.