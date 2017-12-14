Samsung’un Oreo Güncellemesi 2018’e Kaldı!

Şu anda 2017 yılı tepe modellerinde Oreo betasını sunan Samsung, final sürümünü 2018 yılına bıraktığını açıkladı. Ancak 2018’in hangi döneminde geleceği ise hala net değil.

Android dünyasında Pixel ve Nexus telefonlar 8.1 sürümüne geçmiş iken Sony ve HTC gibi markalar da birçok cihazına Android 8.0 Oreo güncellemesini sundu. Bir diğer yandan popüler telefon üreticilerinden Samsung, LG ve Asus gibi markalar sessizliğini korurken uzunca bir süredir Android Oreo Beta programında olan Samsung, 2018 yılında final sürüm dağıtımı yapacağını duyurdu.

Bir kullanıcının sorusunu cevaplayan Samsung yetkilisi 2018 Ocak ayı için çalışmaların sürdüğünü ancak Şubat’a da sarkabileceğini belirtiyor. Türkiye gelmesi ise bahara kalacak gibi görünen Android 8.0 Oreo güncellemesi, ilk olarak Galaxy Note8, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerine getirilecekken Galaxy A serisi de 8.0 güncellemesi alacağını belirtebiliriz. ancak Galaxy J serisi bu güncellemeden nasibini alır mı şimdilik kestirmek mümkün değil.