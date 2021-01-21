Samsung’un Galaxy S21 ailesinde vazgeçtiği bazı özellikler

Samsung, 2021 yılında 5G destekli akıllı telefonlarının daha ulaşılabilir olması için bazı stratejik tercihler yaptı. Bu tercihlerin bir kısmı da garip tercihlerdi ve bunları Galaxy S21 ailesinde açıkça görebildik. Samsung’un Galaxy S21 ailesinde uyguladığı bu tercihleri, bir diğer deyişle de vazgeçtiği veya feragat ettiği bazı özellikleri maddeler hâlinde sıralamak gerekirse:

S Pen

Örnek vermek gerekirse; firmanın yeni modellerinden biri olan Galaxy S21 Ultra, S Pen desteği sunmasına rağmen bir S Pen ile gelmiyor, ayrıca S21 ve S21 Plus’ta S Pen desteği de bulunmuyor. Fakat Galaxy S21 Ultra’nın sadece S20’nin S Pen’i ile değil, Note 8’in S Pen’i ile dahi uyumlu olacağı da açıklandı. Bu yılın ilerleyen zamanlarında S Pen’den daha kabiliyetli S Pen Pro’nun geleceğini de biliyoruz.

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Yüksek ekran çözünürlüğü

Galaxy S21 ve S21+, yerini aldıkları modellerden daha düşük çözünürlüklere (Full HD+) sahipler. Bu konuda Samsung, kullanıcıların zaten 120Hz yenileme hızından faydalanabilmek için Full HD çözünürlüğe geçiş yaptıklarını da belirtiyor. Ayrıca pandemi döneminde kullanıcı alışkanlıklarının değişmesi de buna örnek veriliyor. Zira çoğu insan artık yüksek çözünürlükteki film,dizi ve videoları mobil cihazlarından değil de TV veya büyük monitörlerinden evlerinde izliyorlar.

Kıvrımlı ekran

Galaxy S10 ve S20 ailesindeki kıvrımlı ekranlar da bu yılki S21 ailesinde yer almadı. Fakat bu eksikliği çoğu kişinin hissetmeyeceğini düşünüyoruz.

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MicroSD kart desteği

Samsung’un Galaxy S21 ailesinde feragat ettiği bir diğer özellik de microSD kart desteği oluyor. Zira Galaxy S20’de depolama alanı 1TB’a kadar çıkarılabilirken, Galaxy S21’deki en fazla depolama imkanı 512 GB ile sınırlı kalıyor. Bir Samsung yetkilisi bu konuyla ilgili olarak The Verge adlı teknoloji medyasına, kullanıcıların gerektiği zaman kapasitesi yüksek modele geçmelerinin çok pahalı bir seçenek olmayacağını, bunu istemiyorlarsa da bulut depolama sistemlerine yönelebileceklerini belirtmiş.

Kutu içeriğinde kulaklık

Dikkat ederseniz alt başlığımız “kulaklık girişi” değil. Çünkü kulaklık girişi, daha önceki Galaxy S20 ailesinde de bulunmuyordu. Fakat Galaxy S20 ailesinde kulaklık girişi bulunmamasına rağmen, kutu içeriğinde bir adet USB-C bağlantılı kulaklık geliyordu. Galaxy S21 ailesinde böyle bir durum söz konusu değil.

Canalys adlı bir analiz şirketinin açıklamalarına bakarsak da Samsung’un bu şekildeki bazı hamlelerine anlam verebiliyoruz. Çünkü ABD’de geçtiğimiz yıl Apple, daha önceki iPhone XR modelinden %15 oranında daha fazla iPhone 11 satmayı başarmış. Fakat Samsung, 2020’nin ilk 3 ayında Galaxy S20 ailesi satışlarında, 2019’daki S10 ailesi satışlarına göre %59’luk bir düşüş görmüş.

Böylelikle Samsung’un geçtiğimiz yılki bol donanım ve zengin kutu içeriği prensibinden bu sebepten ötürü vazgeçerek, daha yüksek satış miktarları için cihazlarının fiyatını indirdiğini görüyoruz diyebiliriz. Zira Galaxy S21 ailesinin Avrupa fiyatı, Galaxy S20 ailesinin Avrupa fiyatına göre 40£ (İngiliz Sterlini) daha uygun olarak karşımıza çıktı. Tabii her getirinin bir götürüsü olacağı için de bu ucuzlamanın etkileri yukarıda sıraladığımız maddeler şeklinde oldu.

Peki Galaxy S21 neden bu yıl erken tanıtıldı?

Son olarak Samsung’un bu yıl S21 ailesini neden Ocak ayında yani geçen yıllara göre daha erken tanıttığını merak ederseniz de burada Reuters’ın bir haberiyle size cevap verebiliriz. Çünkü Reuters, Samsung’un bu hamlesinin Huawei’nin önüne geçmek yani Huawei’nin pazar payından bir miktar almak amaçlı olduğunu belirtiyor. Zira bugünlerde Huawei, hâlâ ABD ile olan ticari ilişkilerinde sorun yaşıyor ve bu sebepten dolayı tedarik zincirinde de eksik kalıyor. Hatırlayacağımız üzere geçtiğimiz yılın 2.çeyreğinde Huawei, dünya genelindeki akıllı telefon satışları anlamında Samsung’u geride bırakmayı başarmıştı.