Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max, hangi amiral gemisi akıllı telefon sizin için en doğru tercih.

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Samsung, yeni amiral gemisi ailesini Unpacked etkinliğinde tanıttı. S21 ailesinin performans kralı ise Samsung Galaxy S21 Ultra. Boyutu, performansı, özellikleri ve fiyatıyla Güney Koreli teknoloji devinin en iyi telefonu konumunda. Peki bu performans canavarı, en büyük rakibine karşı başarılı mı? Bu yazıda Samsung Galaxy S21 Ultra modelini, Apple’ın iPhone 12 Pro Max telefonuyla sizler için kıyasladık. Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max. Hangisini almalı? İki telefon da kendine has özellikler ve tasarımla geliyor. Hangisinin daha iyi olduğuna karar vermek için net bir yol yok. Kullanıcılar, iki telefonun da özelliklerini , fiyatını incelemeli ve günün sonunda hangisinin kendileri için en iyi olduğuna tek başlarına karar vermeli.

Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max

Tasarım

Tasarımdan başlamak gerekirse S21 Ultra, hafif kavisli bir ekranla geliyor. Telefon Küçük delikli kamera yapısıyla ve daha yüksek çözünürlüklü ekranla öne çıkarken, arka tarafta bulunan oldukça büyük kamera çıkıntısıyla dikkat çekiyor. iPhone 12 Pro Max ise X modelinden beri benimsenen çentikli tasarımı iPhone 5 ekolünden gelen dizayn çizgileriyle birleştiriyor. Telefon kenar dizaynındaki değişiklik dışında X modelinden itibaren aynı tasarımı koruyor. İki model de aşağı yukarı benzer boyutlara, ağırlığa ve IP68 suya dayanıklılık sertifikasına sahip. S21 Ultra Phantom Gümüş, Phantom Siyah ve Beyaz renkle gelirken 12 Pro Max modeli Grafit, Gümüş, Altın ve Pasifik Mavisi rengiyle geliyor

Ekran

Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max kıyaslamasının ekran tarafında Samsung, 6.8 inçlik devasa 1440 x 3200 AMOLED ekranla geliyor. 120Hz tazeleme hızı bulunan ekran kendini kullanım durumuna adapte etme ve tazeleme hızını 10Hz seviyesine düşürerek pilden tasarruf etme gibi özelliklere sahip. iPhone 12 Pro Max, şimdiye kadarki en büyük iPhone ekran boyutu olan 6.7 inç İle geliyor. OLED ekran 1284 x 2778 FHD+ çözünürlüğe sahip ve Samsung’un aksine, 60Hz tazeleme hızına sahip. Şirket yüksek tazeleme hızı isteyen kullanıcılara bir türlü istediğini vermiyor.

Kamera

Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max kamera kıyaslamasında, telefonların kamera özelliklerini kâğıt üstünde okumak dışında telefonların kamera performanslarını Hardware Plus YouTube kanalı gibi platformlardan izlemenizi ve ona göre karar vermenizi isteriz. Samsung Galaxy S21 Ultra 108 MP F1.8, 12 MP F2.2, 10 MP F.24, 10 MP F2.4 şeklinde dörtlü bir kamera dizilimine sahip. Telefon 8K 24 FPS’ye kadar video çekim seçeneği sunuyor ve Ön tarafta 40 MP’lik bir kamera ile geliyor. 12 Pro Max, 12 MP F1.6, 12 MP F2.2, 12 MP F2.4 şeklinde üçlü kameraya sahip. Telefon 4K 60 FPS video kaydını destekliyor ve 12 MP’lik ön kameraya sahip. Telefonun diğer özelliklerini fiyatına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

Samsung Galaxy S21 Ultra iPhone 12 Pro Max İşletim sistemi: Android 11 üzerine kurulu One UI 3.1 İşlemci : Samsung Exynos 2100 / Snapdragon 888 (5 nm) İşletim sistemi: iOS 14 İşlemci : Apple A14 Bionic (5 nm) Grafik işlem birimi Mali-G78MP14 / Adreno 650 Grafik işlem birimi Apple Quad – Core Bellek (RAM) LPDDR5 12 GB Bellek (RAM) LPDDR4x 6 GB Minimum Depolama 128 GB / 256 GB Depolama 128 GB / 256 GB / 512 GB Ekran 6,8 inç 1440 x 3200 QHD+ AMOLED 516 PPI, 120Hz Ekran 6,7 inç 1284 x 2778 FHD+ OLED 458 PPI, 60Hz Batarya 5000 mAh 25 W kablolu, 15 W kablosuz şarj Batarya 3687 mAh 20 W kablolu, 15 W kablosuz şarj Arka Kamera 108 MP F1.8, 12 MP F2.2, 10 MP F.24, 10 MP F2.4 Ön: 40 MP F2.2 Arka Kamera 12 MP F1.6, 12 MP F2.2, 12 MP F2.4 Ön: 12 MP F2.2 Fiyat Fiyat 128 GB olan baz model için; 15.999 TL 128 GB olan baz model için; 17.939 TL

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