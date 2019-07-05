Samsung’a yanıltıcı reklam suçlaması!

Samsung, reklamlarında telefonlarının suya dayanıklı olduğunu iddia ederek tüketiciyi yanılttığı suçlamasıyla Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) tarafından dava açıldı.

ACCC’den yapılan açıklamaya göre davanın, Samsung’un reklamlarında telefonlarının suya dayanıklı olduğu, yüzerken ya da sörf yaparken de kullanılabileceğini içeren yanlış bilgi verildiği suçlamasıyla açıldığı kaydedildi.

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Hukuki süreç başlatılmadan önce 300’den fazla Samsung reklamının incelendiğini açıklayan ACCC, Samsung’un reklamlarında telefonlarının IP68 su geçirmezlik sertifikasına sahip olmasına rağmen, bu sertifikanın tuzlu su ve yüzme havuzlarını kapsamadığını savunuyor.

Samsung, reklamlarının arkasında

Şirket, açılan dava karşısında savunma yapacaklarını ve reklamlarının arkasında olduklarını duyurdu.

Samsung reklamlarında telefonlarının IP68 su geçirmezlik sertifikasına sahip olmasına rağmen, ACCC bu sertifikanın tuzlu su ve yüzme havuzlarını kapsamadığını ileri sürüyor.

Samsung’un web sitesinde Galaxy S10’un ‘plaj veya havuz kullanımı için tavsiye edilmediğini’ bile belirtiyor. Ayrıca Samsung’un sudan zarar görmüş Galaxy modellerinin garanti kapsamında değerlendirilmediği iddia ediliyor. Şirketin suçlu bulunması halinde para cezası alabileceği belirtildi.