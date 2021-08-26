Akıllı Telefonlar
Samsung Yeni Teknolojisini Duyurdu: “Akıllı” RAM’ler Geliyor!
Samsung’un duyurusu yine de birçok soruyu gündeme getiriyor. Samsung geçtiğimiz günlerde LPDDR5-PIM RAM’i duyurdu. Peki nedir bu LPDDR5-PIM RAM? Bu aslında AI (yapay zeka) özelliklerine sahip “akıllı” RAM olduğu anlamına geliyor. Samsung, bu teknolojinin daha az güç kullanırken performansı artırabileceğini söylüyor.
Bakmakta fayda var: YouTube, Son Üç Yılda İçerik Oluşturucularına 30 Milyar Dolar Ödedi
Günümüzde pek çok akıllı telefonda kullanılan makine öğrenimi, sistem performansından çevirilere, sesli komutlardan kamera kalitesine kadar her konuda yardımcı oluyor. Şimdi Samsung, telefonlarımızda bulunan ve hayati önem taşıyan RAM’lere bu yeniliği getirdiğini duyurdu. Şirket, bellekte işleme (PIM) teknolojisinin artık akıllı telefonlarda kullanılan RAM’lere de geldiğini açıkladı.
Ayrıca yapılan bir basın açıklamasında “Samsung’un LPDDR5-PIM mobil bellek teknolojisi, veri merkezi bağlantısı olmadan bağımsız AI yetenekleri sağlayabilir. Simülasyon testleri, LPDDR5-PIM’in ses tanıma, çeviri ve sohbet robotu (sic) gibi uygulamalarda kullanıldığında enerji kullanımını %60’ın üzerinde azaltırken performansı iki katından fazla artırabildiğini göstermiştir.” açıklaması yapıldı.
Peki neden Akıllı RAM’e ihtiyaç duyalım?
Bu ilk bakışta oldukça kullanışlı bir özellik gibi görünüyor ve potansiyel olarak daha hızlı, daha verimli makine öğrenimi performansıyla sonuçlanıyor ancak teknolojiyle ilgili birçok sorumuz var.Daha basit bir şekilde anlatmak gerekirse; PIM’in RAM modülünün kendisine bağlı gerçek bir işlemci şeklini alıp almadığı veya sadece bir optimizasyon ve algoritma paketi olup olmadığı belirsiz. Bu fiziken de gerçek bir çipse, üçüncü taraf geliştiricilerin kendi ihtiyaçları için çipe erişip erişemeyecekleri merak konusu.
Ayrıca bu teknolojinin ne kadar güçlü olduğu ve görüntü işleme ve bilgisayarla görme gibi daha gelişmiş görevlerin üstesinden gelip gelemeyeceği de belirsiz. Ne de olsa birçok akıllı telefon, gelişmiş makine öğrenimi görevlerini yerine getirmekten çok daha fazlasına sahip işlemcileri içerisinde barındırıyor ve neredeyse tüm amiral gemisi cihazlarında kendilerine özel olan bir yapay zeka destekli AI çipte bulunuyor. Ancak, PIM özellikli RAM, teorik olarak uygun fiyatlı akıllı telefonları için ideal olabilir. Daha düşük işlemci gücüne sahip olmasının yanında “akıllı” RAM’in olması telefonun daha rahat bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilir. Bunu yeni nesil otomobillerin mild-hybrid şeklinde benzinli motorlara sahip olmasını benzetebiliriz.
Son olarak, Samsung, 2022’nin ilk yarısında PIM teknolojisinin standardizasyonunu tamamlamayı hedeflemesine rağmen, bu RAM’i akıllı telefonlarda gerçekten ne zaman göreceğimizi ise açıklamadı.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 3’ün Bootloader Kilidini Açmak Kameraları Devre Dışı Bırakıyor
Samsung Galaxy Z Fold 3’ün ilk kullanıcıları, bootloader (ön yükleme) kilidini açmak istedi ancak açmak istedikleri sırasında bootloader ekranında kilit açıldığında Samsung tarafından kasıtlı olarak kameraların devre dışı bırakılacağı yazısı ile karşılaştı.
Android cihazlarda bootloader kilidini açmak için birçok sebebiniz olabilir. Birçok kişi cihazın kendi yazılımı sevmez ve yeni yazılımlar yüklemek ister veya sisteme daha rahat erişim sağlamak için root (kök) erişimi sağlamak ister.
Tabii ki, bootloader kilidi açılmış cihaza sahip olmak veya sistem yazılımından farklı rom yüklemek cihazını garanti dışına çıkarır ve özellikle Samsung cihazlarda Knox güvenlik sistemini cihazınıda engeller. Bu sebeple çoğu sistem uygulamasında hata ile karşılaşabilirsiniz. Ancak Galaxy Z Fold 3 sadece sistem uygulamalarını kullandırmamak dışında cihazın kameralarınında kullanmamasını sağlıyor.
XDA-Developers tarafından tespit edilen bu haber, Galaxy Z Fold 3’ün bootloader kilidini açmak isteyen bir kullanıcı tarafından keşfedildi. Bootloader kilidini açmaya hazırlanırken resimlerde de görebileceğiniz gibi bir uyarı mesajı ile karşılaştı ve kameraların tamamen devre dışı bırakılacağından bahsetmekte. Yazan mesaj:
- Özel işletim sistemi yazlımı yüklemek için önyükleyicinin kilidini açın. Bunu yapmak kameranın devre dışı kalmasına ve telefonunuzun veya uygulamalarınızın düzgün çalışmamasına neden olabilir. Kişisel verilerinize yetkisiz erişimi önlemek için telefonunuz fabrika ayarlarına sıfırlanacak ve dosyalar ve indirilen uygulamalar da dahil olmak üzere tüm verileriniz silinecektir.
XDA üyesi ianmacd ve 白い熊 tarafından yapılan testte, önyükleyicinin kilidi açıkken kamerayla ilgili tüm işlevlere erişilemediği için uyarının doğru olduğu kanıtlandı. Buna kamera uygulaması, yüz kilidi açma özellikleri ve üçüncü taraf uygulamalar da dahil. Neyse ki, çözümü basit. Bootloader kilidini tekrar kilitlediklerinde kameralar çalışmaya devam ediyor.
Gelecek zamanda cihazın daha çok kişide olması ve yeni geliştiricileri sayesinde, Galaxy Z Fold 3’ün bootloader ile gelen kamera kısıtlamasına bir çözüm bulunabilir. Şimdilik bildirmek gerekirse cihaz köklendirme uygulaması olan Magisk’i cihaza yüklemek kameralara erişimi geri getirmemekte.
Bootloader kilidinin açılmasının Samsung’un diğer yeni sürümü Galaxy Z Flip 3‘teki kameraları devre dışı bırakıp bırakmadığı şu anda test edilmedi ve bunun gelecek yılki Galaxy S22 gibi diğer Samsung telefonlarını etkileyip etkilemeyeceğini de bilmiyoruz.
Ne olursa olsun, Samsung’un akıllı telefonlarının böyle bir temel özelliğini, cihazlarının yazılımını değiştirmek isteyenler için devre dışı bırakması biraz vicdansız. Bu tür korumalar, NFC ödemeleri gibi bir akıllı telefonun güvenli yönleri için anlamlı olsa da, kameralar bir Android telefon deneyiminin temel bir parçasıdır, yüz kilidi önemli bir güvenlik önlemidir.
Kameraları devre dışı bırakmak, kişinin güvenliğinden daha çok, insanları telefonlarının yazılımlarının kilidini açmaktan caydırmakla ilgili gibi görünüyor. Bu önlem, Samsung’un serisindeki en pahalı telefonda piyasaya sürüldüğünü düşündüğünüzde daha da kötüleşiyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Xiaomi yeni bir ürününü daha tanıtıyor!
Ürün gamı belki de diğer akıllı telefon üreticilerinden daha fazla olan Xiaomi, önümüzdeki ay yeni bir ürünü daha tanıtacak. Twitter üzerinde attığı bir tweet ile duyuruyu yapan markanın yeni ürünün bir akıllı telefon olmasına büyük olasılık gözüyle bakılıyor.
Bakmakta fayda var: XIAOMI | Nesini Seviyorsunuz? #1
Xiaomi yeni ürünü için tarih verdi ve muhtemelen bir telefon olacak bu tanıtımın tarihi ise 15 Eylül olarak açıklandı. Şirketin muhtemelen yeni bir akıllı telefonu olacak ve bunun da Mi 11T serisinin tanıtımının olacağı konuşuluyor. Xiaomi, bu yıl çok sayıda Mi 11 ailesinden cihazı, Redmi Note 10 ailesi, uzun süredir gecikmiş olan Mi Pad 5 tabletleri ve birçok akıllı ev ürünü gibi birçok ürünü sunmuştu. Şimdi ise şirket gelecek ay başka bir lansman daha yapacağını duyurdu.
We promise this will be an exciting moment for all of you!
Save the date, don’t miss out! #XiaomiProductLaunch pic.twitter.com/DylGw33XSu
— Xiaomi (@Xiaomi) August 23, 2021
Sıklıkla söylentileri dolaşan Mi 11T serisinin en azından etkinlikte görücüye çıkacağı tahmin ediliyor. Xiaomi’nin nispeten yeni T serisi telefonlarının en sonuncusu olacağı da konuşulanlar arasında. 2019 yılında Mi 9T ve Mi 9T Pro’nun veya bir başka adıyla Redmi K20 serisi telefonların çıkışıyla büyük bir ivme yakalayan T serisi daha sonra geçen yıl Mi 10T ailesini Mi 10T Lite, Mi 10T ve Mi 10T Pro şeklinde devam etti.
Bu seneki 11T serisi de büyük oranda 10T ailesiyle benzerlikleriyle dikkat çekecek. Yani Lite, standart modeş ve Pro modelin gelmesi çok olası. Teknik özellik kısmında da Mi 11T modellerinin AMOLED ekran ile birlikte geleceğini söylemişti. Aynı zamanda Mi 11’de 144Hz olan yenileme hızının Mi 11T’de 120Hz‘e düştüğünü de söyleyen Digital Chat Station, yeni gelen sızıntılara göre haklı gözüküyor. Sızıntılara göre Xiaomi Mi 11T Pro üzerinde 120Hz yenileme hızına, 20:9 en boy oranına sahip bir AMOLED ekran taşıyacak.
16MP‘lik bir ön kamera taşıyacak. Arka tarafında 64MP‘lik bir ana kamera (OmniVision OV64B) ile gelmesi beklenilen Xiaomi Mi 11T Pro, söylentilere göre bu kameranın hemen yanında 8MP‘lik ultra geniş açılı (IMX355) sensörü ve 5MP‘lik bir “telemakro” kameraya sahip olacak.
Performansını Snapdragon 888 veya Snapdragon 888+‘dan alması beklenilen Xiaomi Mi 11T Pro, kesin olmamakla beraber Dimensity 1200 yonga setine de sahip olabilir. Muhtemelen Android 11 tabanlı MIUI 12.5 işletim sistemine sahip olacak. Sızıntılara göre 5000mAh‘lik devasa bir batarya ile gelecek olan Xiaomi Mi 11T Pro, bu bataryayı 120W hızlı şarj desteği ile kolayca doldurabilecek. Piyasada birçok model de bulunmayan bir Watt değeri ile gelecek olan Xiaomi Mi 11T Pro, gerçekten 120W hızlı şarj desteği sunarsa çok konuşulur diyebiliriz. Gelen sızıntılara göre fiyatının 600 Dolar bandında olması beklenilen Xiaomi Mi 11T Pro yüksek ihtimalle serinin en güçlü modeli olacak.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Fiyat/Performans Odaklı Wi-Fi 6 Router | Asus RT-AX53U
Huawei MateBook 14, Okula Dönüş Dönemi Kampanyalarıyla Birlikte Geliyor
Samsung Yeni Teknolojisini Duyurdu: “Akıllı” RAM’ler Geliyor!
Windows 11’de, Windows Defender Açılmama Sorunu Nasıl Çözülür?
Türk Telekom, Ipsos’un Adwatch araştırmasına göre sektörde, reklamları ile ‘en çok hatırlanan’ marka oldu
Fiyat/Performans Odaklı Wi-Fi 6 Router | Asus RT-AX53U
Poco X3 GT Kutu Açılışı | 67W Hızlı Şarj ve Dimensity 1100!
ÖN KAMERADA OIS OLAN TELEFON! | Vivo V21 kutu açılışı!
Sizin Batışınız#2 | FAN TOKEN ile Neden Para Kaybetti | Eren İmdat
POCO X3 Pro vs Redmi Note 10 Pro vs Mi 11 Lite | Amansız Münazara #1
Fiyat/Performans Odaklı Wi-Fi 6 Router | Asus RT-AX53U
Poco X3 GT Kutu Açılışı | 67W Hızlı Şarj ve Dimensity 1100!
ÖN KAMERADA OIS OLAN TELEFON! | Vivo V21 kutu açılışı!
Sizin Batışınız#2 | FAN TOKEN ile Neden Para Kaybetti | Eren İmdat
POCO X3 Pro vs Redmi Note 10 Pro vs Mi 11 Lite | Amansız Münazara #1
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.