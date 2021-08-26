Samsung Yeni Teknolojisini Duyurdu: “Akıllı” RAM’ler Geliyor!

Samsung’un duyurusu yine de birçok soruyu gündeme getiriyor. Samsung geçtiğimiz günlerde LPDDR5-PIM RAM’i duyurdu. Peki nedir bu LPDDR5-PIM RAM? Bu aslında AI (yapay zeka) özelliklerine sahip “akıllı” RAM olduğu anlamına geliyor. Samsung, bu teknolojinin daha az güç kullanırken performansı artırabileceğini söylüyor.

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Günümüzde pek çok akıllı telefonda kullanılan makine öğrenimi, sistem performansından çevirilere, sesli komutlardan kamera kalitesine kadar her konuda yardımcı oluyor. Şimdi Samsung, telefonlarımızda bulunan ve hayati önem taşıyan RAM’lere bu yeniliği getirdiğini duyurdu. Şirket, bellekte işleme (PIM) teknolojisinin artık akıllı telefonlarda kullanılan RAM’lere de geldiğini açıkladı.

Ayrıca yapılan bir basın açıklamasında “Samsung’un LPDDR5-PIM mobil bellek teknolojisi, veri merkezi bağlantısı olmadan bağımsız AI yetenekleri sağlayabilir. Simülasyon testleri, LPDDR5-PIM’in ses tanıma, çeviri ve sohbet robotu (sic) gibi uygulamalarda kullanıldığında enerji kullanımını %60’ın üzerinde azaltırken performansı iki katından fazla artırabildiğini göstermiştir.” açıklaması yapıldı.

Peki neden Akıllı RAM’e ihtiyaç duyalım?

Bu ilk bakışta oldukça kullanışlı bir özellik gibi görünüyor ve potansiyel olarak daha hızlı, daha verimli makine öğrenimi performansıyla sonuçlanıyor ancak teknolojiyle ilgili birçok sorumuz var.Daha basit bir şekilde anlatmak gerekirse; PIM’in RAM modülünün kendisine bağlı gerçek bir işlemci şeklini alıp almadığı veya sadece bir optimizasyon ve algoritma paketi olup olmadığı belirsiz. Bu fiziken de gerçek bir çipse, üçüncü taraf geliştiricilerin kendi ihtiyaçları için çipe erişip erişemeyecekleri merak konusu.

Ayrıca bu teknolojinin ne kadar güçlü olduğu ve görüntü işleme ve bilgisayarla görme gibi daha gelişmiş görevlerin üstesinden gelip gelemeyeceği de belirsiz. Ne de olsa birçok akıllı telefon, gelişmiş makine öğrenimi görevlerini yerine getirmekten çok daha fazlasına sahip işlemcileri içerisinde barındırıyor ve neredeyse tüm amiral gemisi cihazlarında kendilerine özel olan bir yapay zeka destekli AI çipte bulunuyor. Ancak, PIM özellikli RAM, teorik olarak uygun fiyatlı akıllı telefonları için ideal olabilir. Daha düşük işlemci gücüne sahip olmasının yanında “akıllı” RAM’in olması telefonun daha rahat bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilir. Bunu yeni nesil otomobillerin mild-hybrid şeklinde benzinli motorlara sahip olmasını benzetebiliriz.

Son olarak, Samsung, 2022’nin ilk yarısında PIM teknolojisinin standardizasyonunu tamamlamayı hedeflemesine rağmen, bu RAM’i akıllı telefonlarda gerçekten ne zaman göreceğimizi ise açıklamadı.