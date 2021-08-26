YouTube, Son Üç Yılda İçerik Oluşturucularına 30 Milyar Dolar Ödedi

Sosyal ağlar ve medya platformları geliştiren teknoloji şirketleri, her yıl içerik oluşturuculara yapılan ödemelere giderek daha fazla para harcıyor. Google’a ait video hizmeti YouTube, bugün buna daha fazla harcama yaptığını hatırlattı. Son üç yılda hizmet, içerik oluşturuculara 30 milyar doların üzerinde ödeme yaptı ve ortaklık programına katılanların sayısı 2 milyon kullanıcıyı ve platform için orijinal içerik oluşturan şirketleri aştı.

YouTube, 2007’de reklam gelirinin bir kısmını içerik oluşturuculara ödeme yapmak için kullanmaya başladı. Sonuç olarak, kullanıcılar tarafından farklı şekillerde yayınlanan videolardan para kazanmaya olanak tanıyan dallı bir ortaklık programı oluşturuldu. 2018’de şirket, aktif para kazanma özelliğine sahip kanal sayısını önemli ölçüde azaltarak kuralları sıkılaştırdı; ama şimdi ortaklık programına katılanların sayısı tekrar artıyor.

YouTube’un Facebook, TikTok ve Instagram gibi ana rakipleri, içerik oluşturucuları cömert ödemelerle cezbetmeye çalıştı, ancak şimdiye kadar hiçbiri başarılı olmadı. YouTube en popüler platform olmaya devam ediyor.

YouTube, platforma video gönderen geleneksel medyaya da para ödüyor. Toplam ödeme tutarının ne kadarının şirketlere gittiğini biliyoruz; ancak uzmanlara göre, ödemelerin büyük bir kısmı videolarından para kazanmak için YouTube’u seçen bağımsız içerik yazarlarına gidiyor.

Google, YouTube Kullanıcı Hesaplarının Korumasını Güçlendirecek

Google, tüm hizmetlerinde iki faktörlü kimlik doğrulamasını aktif olarak desteklemektedir. Şirket, bu hafta YouTube içerik oluşturucuları için bu doğrulama yönteminin zorunlu olacağını duyurdu.

TeamYouTube’dan bir tweet’te şirket, kullanıcı hesaplarının korunmasını güçlendirme planlarını doğruladı. Bu yıl 1 Kasım’da yürürlüğe girecek olan gereksinim, öncelikle YouTube Studio’ya giriş işlemleri ile ilgilidir.

Ancak, YouTube İş Ortağı Programı üyesi olmayan sıradan kullanıcılar, eski, basitleştirilmiş koruma mekanizmalarını kullanarak video yüklemeye devam edecekler.

Birkaç ülkede bulunan ortaklık programı, videodan para kazanmayı içeriyor ve bu nedenle ek koruma gerekiyor. Ayrıca, üyelerinin birtakım gereksinimleri karşılaması gerekir; 1000’den fazla aboneye, son 12 ayda 4000 saatten fazla görüntülemeye sahip olmak; İlişkili bir Adsense hesabına olması gibi gereksinimler gerekmektedir.

Hesap ayarlarında İki Adımlı Doğrulama mevcuttur. Genellikle, bu koruma yöntemiyle, kullanıcıların SMS kodlarını, kodları önceden kaydedilmiş bir listeden girmeleri gerekir; veya Google Authenticator mobil uygulaması gibi diğer yöntemleri kullanabilmektedirler.