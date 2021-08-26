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YouTube, Son Üç Yılda İçerik Oluşturucularına 30 Milyar Dolar Ödedi
Sosyal ağlar ve medya platformları geliştiren teknoloji şirketleri, her yıl içerik oluşturuculara yapılan ödemelere giderek daha fazla para harcıyor. Google’a ait video hizmeti YouTube, bugün buna daha fazla harcama yaptığını hatırlattı. Son üç yılda hizmet, içerik oluşturuculara 30 milyar doların üzerinde ödeme yaptı ve ortaklık programına katılanların sayısı 2 milyon kullanıcıyı ve platform için orijinal içerik oluşturan şirketleri aştı.
YouTube, 2007’de reklam gelirinin bir kısmını içerik oluşturuculara ödeme yapmak için kullanmaya başladı. Sonuç olarak, kullanıcılar tarafından farklı şekillerde yayınlanan videolardan para kazanmaya olanak tanıyan dallı bir ortaklık programı oluşturuldu. 2018’de şirket, aktif para kazanma özelliğine sahip kanal sayısını önemli ölçüde azaltarak kuralları sıkılaştırdı; ama şimdi ortaklık programına katılanların sayısı tekrar artıyor.
YouTube’un Facebook, TikTok ve Instagram gibi ana rakipleri, içerik oluşturucuları cömert ödemelerle cezbetmeye çalıştı, ancak şimdiye kadar hiçbiri başarılı olmadı. YouTube en popüler platform olmaya devam ediyor.
YouTube, platforma video gönderen geleneksel medyaya da para ödüyor. Toplam ödeme tutarının ne kadarının şirketlere gittiğini biliyoruz; ancak uzmanlara göre, ödemelerin büyük bir kısmı videolarından para kazanmak için YouTube’u seçen bağımsız içerik yazarlarına gidiyor.
Google, YouTube Kullanıcı Hesaplarının Korumasını Güçlendirecek
Google, tüm hizmetlerinde iki faktörlü kimlik doğrulamasını aktif olarak desteklemektedir. Şirket, bu hafta YouTube içerik oluşturucuları için bu doğrulama yönteminin zorunlu olacağını duyurdu.
TeamYouTube’dan bir tweet’te şirket, kullanıcı hesaplarının korunmasını güçlendirme planlarını doğruladı. Bu yıl 1 Kasım’da yürürlüğe girecek olan gereksinim, öncelikle YouTube Studio’ya giriş işlemleri ile ilgilidir.
Ancak, YouTube İş Ortağı Programı üyesi olmayan sıradan kullanıcılar, eski, basitleştirilmiş koruma mekanizmalarını kullanarak video yüklemeye devam edecekler.
Birkaç ülkede bulunan ortaklık programı, videodan para kazanmayı içeriyor ve bu nedenle ek koruma gerekiyor. Ayrıca, üyelerinin birtakım gereksinimleri karşılaması gerekir; 1000’den fazla aboneye, son 12 ayda 4000 saatten fazla görüntülemeye sahip olmak; İlişkili bir Adsense hesabına olması gibi gereksinimler gerekmektedir.
Hesap ayarlarında İki Adımlı Doğrulama mevcuttur. Genellikle, bu koruma yöntemiyle, kullanıcıların SMS kodlarını, kodları önceden kaydedilmiş bir listeden girmeleri gerekir; veya Google Authenticator mobil uygulaması gibi diğer yöntemleri kullanabilmektedirler.
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Basın Bülteni
Huawei MateBook 14, Okula Dönüş Dönemi Kampanyalarıyla Birlikte Geliyor
Huawei, MateBook Serisi’ne katılan yeni üresi Huawei MateBook 14’ü Okula Dönüş Dönemi kapsamında Türkiye’de tüketiciler ile buluşturuyor. Huawei MateBook 14, seriden alışkın olduğumuz şekilde sağlam ve hafif bir gövde içinde Matebook serisinin tasarım çizgilerine ve akıllı özelliklerine sahip.
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14 inç ekranıyla Huawei MateBook 14
14 inç Huawei MateBook, 4,9 mm ince çerçeveli FullView ekrana sahip. İnce çerçevelere sahip olan MateBook 14, %90 gibi başarılı bir ekran – gövde oranına sahip. Dizüstü bilgisayar, aynı zamanda, makale okumak, internette gezinmek ve kodlama gibi günlük üretkenlik ihtiyaçları için 16:9 ekran oranına sahip muadil ürünlere göre daha fazla içerik görüntülemeyi sağlayan 3:2 ekran oranını kullanan piyasadaki nadir bilgisayarlardan biri. Huawei MateBook 14’ün 15,9mm kalınlığındaki metal gövdesi de cihazın yalnızca 1,49 kg ağırlığında kalmasını sağlıyor.
185 PPI ekranı ve 2160 x 1440 çözünürlüğü, RGB renk gamının %100’ünü, 1500:1’lik kontrast oranını ve 300 nit maksimum parlaklığı destekleyen Huawei MateBook 14, renge duyarlı iş yükleri ve multimedya eğlencesi için ideal bir kullanım sunuyor. Kullanıcılar ister yüksek çözünürlüklü görüntüler izlesin ister fotoğraflara baksın, 2K çözünürlükteki 14 inç ekran aracılığıyla keyifli bir kullanım sağlayabiliyorlar. Ayrıntıları net bir şekilde göstermeyi amaçlayan 2K FullView ekran, mavi ışık emisyonlarını etkin bir şekilde filtreleyen ve dizüstü bilgisayarı uzun süre kullanmak zorunda olan kişilerin gözlerini koruyan TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası’na da sahip.
Huawei MateBook 14, 11’inci Nesil Intel Core i5-1135G7 veya Intel Core i7-1165G7 işlemci seçenekleriyle entegre Intel Iris Xe Graphics kartıyla yüksek işlem ve grafik gücü sunuyor. Performans modu etkinleştirildiğinde işlemci, toplu görüntü düzenleme ve kodlama gibi görevlerde kullanıcılara daha fazla talep için ekstra güç sağlıyor. Dizüstü bilgisayar, daha yoğun iş yüklerinde bile sorunsuz ve güvenilir performansı desteklemek için çift kanal modunda çalışan 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB yüksek performanslı PCIe SSD ile yapılandırılabiliyor. Çift Huawei Shark fan, kullanıcıların sessizce odaklanmasına ve çalışmasına olanak tanıyan %39 daha iyi soğutma performansı ve fan akustiği sunan daha yoğun “S” şeklinde yeni bir kanat tasarımına sahip.
MateBook 14’ün içinde, kullanıcılara yeterli pil ömrünü sunmak için Huawei’nin akıllı güç yönetimi çözümüyle birlikte çalışan 56 Wh kapasiteli pil bulunuyor. MAteBook 14, tek bir şarjla 10 saate kadar 1080p video oynatmayı destekleyerek kullanıcıların hareket halindeyken bile sevdikleri videoları çevrimiçi olarak izlemelerine olanak tanıyor. Desteklenen Huawei telefonları için hızlı şarj sunabilen bir Huawei SuperCharge şarj cihazı da MateBook 14’ün kutusunda kullanıcılara standart olarak sunuluyor. Ek olarak, USB bağlantı noktaları varsayılan olarak her zaman açık modda bulunuyor. Böylece kullanıcılar dizüstü bilgisayar kapalıyken bile diğer çevre birimlerini rahatlıkla şarj edebiliyorlar.
MateBook 14, Windows ve Android cihazlar arasındaki iletişimsizliğin önüne geçen ve Huawei tarafından geliştirilen bir çözüm olan Huawei Share’ı da destekliyor. Huawei Share Çoklu Ekran İş Birliği ile kullanıcılar, bu özelliği destekleyen Huawei akıllı telefonlarını PC üzerinden sorunsuz bir şekilde kontrol edebiliyor, dosyaları birbirleri arasında aktarabiliyor, klavye ve fare gibi çevre birimlerini paylaşabiliyor ve her iki yazılım ekosistemine aynı anda erişim sağlayabiliyorlar. Bu özellikte yapılan iyileştirmeler, kullanıcıların akıllı telefona kaydedilen dosyaları doğrudan PC üzerinden tek bir ekranda aramalarına, açmalarına ve üzerinde çalışmalarına olanak tanıyor.
Okula Dönüş dönemi kapsamında Huawei, Intel Core i5 işlemcili model 14.298 TL yerine 11.999 TL, Intel Core i7 işlemcili modeli ise 14.397 TL yerine 12.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Kampanya kapsamında i5 işlemcili model ile birlikte 1 TL karşılığında Huawei Display 23.8 Monitör’e, i7 işlemcili model ile birlikte 1 TL karşılığında Huawei AF30 Bluetooth Mouse ve Huawei CD dizüstü bilgisayar sırt çantasına sahip olabilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Yeni Teknolojisini Duyurdu: “Akıllı” RAM’ler Geliyor!
Samsung’un duyurusu yine de birçok soruyu gündeme getiriyor. Samsung geçtiğimiz günlerde LPDDR5-PIM RAM’i duyurdu. Peki nedir bu LPDDR5-PIM RAM? Bu aslında AI (yapay zeka) özelliklerine sahip “akıllı” RAM olduğu anlamına geliyor. Samsung, bu teknolojinin daha az güç kullanırken performansı artırabileceğini söylüyor.
Bakmakta fayda var: YouTube, Son Üç Yılda İçerik Oluşturucularına 30 Milyar Dolar Ödedi
Günümüzde pek çok akıllı telefonda kullanılan makine öğrenimi, sistem performansından çevirilere, sesli komutlardan kamera kalitesine kadar her konuda yardımcı oluyor. Şimdi Samsung, telefonlarımızda bulunan ve hayati önem taşıyan RAM’lere bu yeniliği getirdiğini duyurdu. Şirket, bellekte işleme (PIM) teknolojisinin artık akıllı telefonlarda kullanılan RAM’lere de geldiğini açıkladı.
Ayrıca yapılan bir basın açıklamasında “Samsung’un LPDDR5-PIM mobil bellek teknolojisi, veri merkezi bağlantısı olmadan bağımsız AI yetenekleri sağlayabilir. Simülasyon testleri, LPDDR5-PIM’in ses tanıma, çeviri ve sohbet robotu (sic) gibi uygulamalarda kullanıldığında enerji kullanımını %60’ın üzerinde azaltırken performansı iki katından fazla artırabildiğini göstermiştir.” açıklaması yapıldı.
Peki neden Akıllı RAM’e ihtiyaç duyalım?
Bu ilk bakışta oldukça kullanışlı bir özellik gibi görünüyor ve potansiyel olarak daha hızlı, daha verimli makine öğrenimi performansıyla sonuçlanıyor ancak teknolojiyle ilgili birçok sorumuz var.Daha basit bir şekilde anlatmak gerekirse; PIM’in RAM modülünün kendisine bağlı gerçek bir işlemci şeklini alıp almadığı veya sadece bir optimizasyon ve algoritma paketi olup olmadığı belirsiz. Bu fiziken de gerçek bir çipse, üçüncü taraf geliştiricilerin kendi ihtiyaçları için çipe erişip erişemeyecekleri merak konusu.
Ayrıca bu teknolojinin ne kadar güçlü olduğu ve görüntü işleme ve bilgisayarla görme gibi daha gelişmiş görevlerin üstesinden gelip gelemeyeceği de belirsiz. Ne de olsa birçok akıllı telefon, gelişmiş makine öğrenimi görevlerini yerine getirmekten çok daha fazlasına sahip işlemcileri içerisinde barındırıyor ve neredeyse tüm amiral gemisi cihazlarında kendilerine özel olan bir yapay zeka destekli AI çipte bulunuyor. Ancak, PIM özellikli RAM, teorik olarak uygun fiyatlı akıllı telefonları için ideal olabilir. Daha düşük işlemci gücüne sahip olmasının yanında “akıllı” RAM’in olması telefonun daha rahat bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilir. Bunu yeni nesil otomobillerin mild-hybrid şeklinde benzinli motorlara sahip olmasını benzetebiliriz.
Son olarak, Samsung, 2022’nin ilk yarısında PIM teknolojisinin standardizasyonunu tamamlamayı hedeflemesine rağmen, bu RAM’i akıllı telefonlarda gerçekten ne zaman göreceğimizi ise açıklamadı.
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