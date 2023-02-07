Apple, iPhone için tam ters kablosuz şarj üzerinde hala çalışıyor. Bu teknolojinin başlangıçta iPhone 14 Pro ile piyasaya sürülmesi amaçlanmıştı. Ancak bu maalesef olmadı. Buna rağmen, Apple mühendislerinin ikili kablosuz şarj geliştirmeye ve yazılımı bunun için optimize etmeye devam ettiği bildiriliyor. Muhtemelen iPhone 15 ile ters kablosuz şarjı göreceğiz.

Bilmeyenleriniz için ters kablosuz şarj veya ikili kablosuz şarj, bir cihazın başka bir cihazı kablosuz olarak şarj etmesini sağlayan teknolojidir. iPhone’lar, FCC dosyalarında görüldüğü gibi iPhone 12’den bu özellik için gerekli donanıma sahipti, ancak etkin değildi.

iPhone 12 ile tanıtılan MagSafe Battery Pack, güç iPhone’dan pil takımına bir yıldırım kablosuyla aktarılabildiğinden, Apple’ın ters kablosuz şarj konusundaki bazı çalışmalarını gösterdi. Ancak Apple, resmi olarak ters kablosuz şarj olarak bahsetmedi.

Ocak ayında Apple ve Kablosuz Güç Konsorsiyumu, MagSafe tabanlı yeni bir Qi kablosuz şarj standardı üzerinde bir işbirliği yaptığını duyurdu. Bu işbirliği, Apple’ın MagSafe ve Qi teknolojisinin yanı sıra ters kablosuz şarj yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Tam ters kablosuz şarj desteği, iPhone’un AirPods da dahil olmak üzere Qi standardını kullanan tüm aksesuarları şarj etmesine olanak tanır. Bu, kullanıcıların AirPod’larını iPhone’larının arkasına yerleştirerek şarj edebilecekleri anlamına geliyor.

9to5Mac tarafından belirtilen kaynaklara göre Apple’ın ters kablosuz şarj için başka planları var. Hala iPhone için gelişmiş ikili kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalışıyorlar. Amaç, iPhone 14 Pro ve Pro Max‘e bu teknoloji için tam destek eklemekti. Acak lansman için zamanında hazır değildi. Bununla birlikte, Apple mühendisleri hala özellik üzerinde çalışıyorlar ve gelecekteki bir iPhone modelinde tanıtmayı umuyor.

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Apple ayrıca MagSafe şarj cihazları ve aksesuarları için kullanılana benzer şekilde ters kablosuz şarj için özel bir kullanıcı arayüzü tasarlıyor. Bu, ekrandaki animasyonları ve ikili kablosuz şarjın başladığını gösteren bir ses efekti de içerecek.

Ayrıca 9to5Mac’in kaynakları, ters kablosuz şarj özelliğinin tekrar ertelenebileceği ve hatta iptal edilebileceği konusunda uyardı. Bu özelliğin geliştirilmesi iPhone 11’den beri devam ediyor ve aşırı ısınma yönetimi ve şarj hızları endişeleri nedeniyle zor durumda. Bakalım iPhone 15 ile Apple istediği gibi bu teknolojiyi sunabilecek mi?