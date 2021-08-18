Genel
Samsung Sistem Uygulamalarında Bulunan Reklamları Kaldırıyor
Günümüzde akıllı telefonlardaki en can sıkıcı durumlardan biri, bazı şirketlerin sistem uygulamalarında kullanıcıya reklamlar sunmasıdır. Bu konuda özellikle Realme, Xiaomi ve Samsung bulunmaktaydı. Ancak Samsung tarafından açıklama ile artık sistem uygulamalarında reklam bulunmayacağını duyurdu.
Maeil Business News‘in haberine göre, Samsung mobil uygulama sorumlusu Roh Taemoon, bir belediye binası toplantısında çalışanlara şirketin daha önceden yüklenmiş Samsung uygulamalarından reklamları kaldırmaya karar verdiğini söyledi.
Roh, “Samsung Hava Durumu, Samsung Pay, Samsung Temalar” gibi temel uygulamalardan reklamları kaldırmaya karar verdiğini açıkladı.
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Roh, reklamların One UI yazılım güncellemeleri aracılığı ile kaldırılacağını söyledi. Ancak Samsung bunu bir sonraki büyük güncellemede mi yoksa ileride mi vereceği henüz belli değil.
Bununla birlikte, bu adım kesinlikle Samsung için doğru yönde atılmış bir adım olacaktır. Bir yıl önce, One UI‘a gelen reklamlarla ilgili haberler ortaya çıktığında yapılan anketlerde kullanıcıların %90’ından fazlası, reklamlar olsaydı Samsung telefon almayı reddeceklerini söylemişti. Bu ortalama kullanıcıyı temsil etmeyebilir ancak yine de kayda değer bir sayıda insanın Samsung uygulamalarını sevmediğini göstermekte.
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Akıllı Telefonlar
2021 PC ve Mac İçin En İyi 15 Android Emülatör
Kullanıcıların bilgisayarlarında Android çalıştırmak istemesinin birçok geçerli sebebi vardır. Bilgisayarlara Android yüklemek mümkün ve eskisinden çok daha kolay. Bazı favori şirketler bu alanı terk etti ya da artık güncellemeyi bıraktıkları için kullanılmaz durumdalar. (Andy, AmiduOS ve Leapdroid). Ancak aşağıda bulunan liste çalışmakta ve hala güncellemeler almaya devam etmekte.
İçindekiler
Bilgisayarlarda Android’in 3 Kullanımı Mevcut
Birincisi en yaygın olan sebep oyun oynamak için. Oyuncular, bazı oyunları kolaylaştırmak için bilgisayardan oyunlara girebilirler. Sonuçta aynı performansı mobil cihazlarından alamayabilirler. Oyun için en iyi Android emülatörler arasında; LDPlayer, BlueStacks, MeMu, KoPlayer ve Nox bulunmakta.
İkinci yaygın olarak kullanım amacı geliştiriciler için. Android uygulama ve oyunlar geliştiricileri, uygulama ve oyunlarını piyasaya sürmeden önce mümkün olduğunda çok cihazda test etmeyi severler. Genellikle çoğu geliştirici Android Studio’nun emülatörünü kullanır. Diğerlerine bakarak geliştiriciler için güncellik ve hız konusundan imdadına yetişmekte.
Son yaygın kullanıcılar ise üretkenler için. Android uygulamalarını telefondan başka bir yerde kullanmak daha ucuz ve daha iyi olduğundan üreticiler tarafından kullanılmakta. Üretkenlik için en iyi Android emülatörleri ise ARChon ve BlissOS denilebilir.
BlueStacks
Fiyat: Ücretsiz
BlueStacks, birçok kullanıcı tarafından piyasadaki en kapsamlı Android uygulama oynatıcısı olarak bilinir ve bunun için iyi bir nedeni vardır. Hem Windows hem de Mac’te çalışmasının yanı sıra, oyuncunun deneyimini geliştirmek için bir çok özellikle beraber gelir. Ayrıca, GDPR sertifikası ile piyasadaki en güvenli emülatör olarak yer edinir.
En yeni sürümü olan BlueStacks 5, şimdiye kadarki en hafif ve en hızlı emülatördür. Düşük kaliteli cihazlarda bile yüksek performans sunmaktadır. Sizde hemen deneyimleyebilirsiniz.
LD Player
Fiyat: Ücretsiz
LDPlayer, oyun performansına odaklanan hafif bir Android emülatördür. Android Nougat 7.1 sürümünü çalıştırmakta. İsmi duyulan oyunların çoğunu desteklemektedir. Bu oyunların daha fazlasını desteklemek için sürekli güncelleme alan bir emülatördür. Sadece oyunlar için değil Instagram, TikTok ve diğer buna benzer uygulamalarıda kullanmanıza olanak sağlar.
Android Studio Emülatörü
Fiyat: Ücretsiz
Android Studio, Android için varsayılan geliştirme programıdır. Geliştiricilerin Android için uygulamalar ve oyunlarını oluşturmalarına yardımcı olacak araçlarla beraber gelmekte. Kurulum aşaması diğer emülatörler kadar kolay değil bu yüzden fazla kişi tarafından tercih edilmemekte. Ancak geliştirme işlemi yapacaksanız bu emülatörü sizlere önerebiliriz. Android’in tüm sürümlerine kolaylıkla ulaşıp deneyim yaşayabilirsiniz.
Android Studio Sayfasına Ulaşın
ARChon
Fiyat: Ücretsiz
ARChon bilindik ve geleneksel bir emülatör değildir. Google Chrome uzantısı olarak yükleyebilirsiniz. Daha sonrasında Chrome üzerinden Android uygulamalarını ve oyunlarını (sınırlı bir destekle de olsa) çalıştırabilirsiniz. Diğer emülatörlerden farkı ise Chrome’un çalıştığı tüm işletim sistemlerinde (macOS, Linux, Windows, vb.) sorunsuzca kullanabilirsiniz.
BlissOS
Fiyat: Ücretsiz
BlissOS, sanal bir makine aracılığıyla bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kurulumu sanal olduğundan kolaydır, ancak daha öncesinde hiç sanal makine ile uğraşmadıysanız biraz sıkılabilirsiniz. Sanal makine dışında kullandığınız sistemin de yanına kurulumunu yapabilirsiniz bu sayede Windows yanında Android işletim sistemini de kullanabilirsiniz. Sistem şu an için Android 11’e kadar desteklemektedir.
GameLoop
Fiyat: Ücretsiz
GameLoop, oyuncular tarafından kullanılan bir emülatördür. Call of Duty: Mobile ve PUBG Mobile dahil olmak üzere bazı oyunların resmi emülatörü olarak geçmektedir. Bu emülatör oyun dışında çok fazla kullanım alanı sunmaz bu yüzden işiniz geliştiricilik veya üretkenlik ise sizi mutlu etmeyecektir.
Genymotion
Fiyat: Ücretsiz/Ücretli
Genymotion çoğunlukla geliştiriciler içindir. Uygulamalarınızı piyasaya sürmeden test edebilmenizi sağlar. Birden fazla Android sürümüne ve birden fazla Android cihazına sahiptir. İstediğiniz cihazda istediğiniz Android sürümünü çalıştırabilirsiniz. Oyuncular ve üreticileri çok mutlu etmez. Genymotion’un en önemli özelliği ise hem bilgisayarlarda hem de bulutta kullanılabilmesidir.
MEmu Player
Fiyat: Ücretsiz / Ayda 3 ABD Doları / Yılda 30 ABD Doları
MEmu Player, oyuncular arasında oldukça başarılı görülen bir başka mükemmel Android emülatörüdür. En büyük özelliklerinden birisi ise hem AMD hem de Intel yonga setlerini desteklemesidir. Her ne kadar oyun emülatörü olsa da üretkenlik için kullanılabilecek bir emülatördür. Sık sık güncellenmektedir.
MuMu Player
Fiyat: Ücretsiz
MuMu Player, rakipleriyle aynı özelliklerin çoğuna sahip başka bir oyuncu emülatörüdür. Emülatör biraz daha eski sürüm olan Android 6.0 sürümünü çalıştırmakta. Diğer rakipleri gibi sürekli olarak güncelleme almakta. Diğerlerinden memnun kalmadıysanız sizi memnun edecektir.
NoxPlayer
Fiyat: Ücretsiz
NoxPlayer, oyuncular için bir başka Android emülatörüdür. Klavyeniz ile tuş eşleme sayesinde göze çarpmaktadır. Çoğu zaman iyi çalışmakta. Hala geliştirilme aşamasında olduğundan bazen küçük hatalar çıkabilir. Bunları stabil sürüme ulaşana kadar göz ardı etmek gerekmekte.
PhoenixOS
Fiyat: Ücretsiz
Phoenix OS, PC için en yeni Android emülatörlerinden biridir. Masaüstü benzeri bir deneyime de sahiptir, bu nedenle üretkenlik için de oldukça iyi çalışır. Google Play Hizmetlerine sahiptir, ancak bu hizmetleri güncellemek bazen biraz acı verici olabilir. Bu, Google Play Store’daki her uygulamayı ve oyunu edineceğiniz anlamına gelir.
PrimeOS
Fiyat: Ücretsiz
PrimeOS, Android emülatörleri arasında biraz daha göze çarpıyor. Aslında tam bir emülatör sayılmaz. Bilgisayarınızda işletim sisteminizin yanına yükleyerek çalıştırabilirsiniz. Oyun ve geliştiricilik için çok fazla kullanım alanı sunmaz ancak üretkenlik için kesinlikle kullanmanız gerekir.
RemixOS
Fiyat: Ücretsiz
Remix OS Player, PC için daha yeni Android emülatörlerinden biridir. Android Marshmallow’u çalıştırıyor. Kurulum işlemi oldukça basittir ve kullanımı da oldukça kolaydır. Daha çok oyunculara hitap ediyor. Aynı anda birden fazla oyun çalıştırma gibi özelliklere sahiptir. Bununla birlikte, oldukça temiz bir emülatör olduğundan, bir üretkenlik aracı olarak mükemmel bir şekilde kullanılabilir.
Xamarin
Fiyat: Ücretsiz/Kurumsal Seçenekler
https://www.youtube.com/watch?v=zLcCYmWTl-g
Xamarin, Android Studio’ya benzer bir IDE’dir. Aradaki fark, daha da büyük bir geliştirme ortamı için Microsoft Visual Studio’ya bağlanabilmesidir. Ayrıca, Android Studio gibi, bu da uygulama veya oyun testi için yerleşik bir öykünücüyle birlikte gelir. Kurulum, normal kullanıcı kullanımı için çok sıkıcı. Xamarin’in emülatörü, Genymotion gibi bir şey kadar güçlü değildir.Kişisel kullanım için ücretsizdir. Şirketler ve daha büyük ekipler bir ödeme planı üzerinde anlaşmak zorunda kalabilir.
Kendi Emülatörünüz
Fiyat: Ücretsiz
Görünüşe göre, kendi emülatörünüzü oluşturabilirsiniz. VirtualBox’ı indirmeniz gerekiyor. Daha sonra android-x86.org‘dan bir sistem dosyası indirmeniz gerekir. İndirdikten sonra yukarıdaki video gibi işlemlerinizi halledip kendi emülatörünüzü elde edebilirsiniz.
Bilgisayarlarınız için bildiğiniz ve en iyi dediğiniz bizim de gözden kaçırdığımız emülatör varsa bize yorumlarda bildirin. Test edelim ve onları da listeye ekleyelim.
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Donanım
Nvidia ve AMD’nin Yeni Rakibi: Intel Arc Tanıtıldı
Intel, birden fazla nesli kapsayacak ve donanım, yazılım, hizmetleri de dahil olmak üzere bir bir çok ürününü kapsayacak yeni bir grafik teknolojisi olan Arc’ı duyurdu.
Duyuruyu Intel’in kendi web sayfası üzerinden yaptı. Intel Arc ürün özelliklerinin, oynanılan oyunları nasıl geliştirebileceğini gösteren bir video hazırlayarak tanıttı. Bu özellikler arasında ağ gölgelendirme, değişken oranlı gölgeleme, 4k’ya kadar video çözünürlüğünü yükseltme ve gerçek zamanlı ışın izleme teknolojilerini sunacak. En öneli özelliği ise Intel, Nvidia’nın DLSS ve AMD’nin FideltyFX Super Resolution teknolojilerine kafa tutacak yapay zeka destekli bir teknoloji sunacak.
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İlk Intel Arc Grafik İşlemcileri 2022’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Kod adı “Alchemist” olan ürün üstte belirttiğimiz özellikleri kullanarak Intel’in Xe-HPG mikro mimarisine temel sağlayacak.
Alchemist’in yerini alabilecek gelecekteki kod adları arasında “Battlemage”, “Celestial” ve “Druid” yer alıyor. Intel’in ürünleri için kulağa hoş gelecek bir adlandırma üzerine çalışıldığı gözüküyor.
Intel başkan yardımcısı Roger Chandler, Intel Arc duyurusu hakkında şunları söyledi: “Bugün, birkaç yıl önce başladığımız grafik yolculuğunda önemli bir anı işaret ediyor. Intel Arc markasının lansmanı ve gelecek donanım nesillerinin ortaya çıkması, Intel’in dünyanın her yerinde bulunan oyunculara ve içerik üreticilerine derin ve sürekli bağlılığını ifade ediyor. Bu ürünler piyasaya çıktığında birinci sınıf ve sorunsuz kullanıcı deneyimi sunmamızı sağlayacak ve inanılmaz işler yapan ekibimizin yılı olacak.”
Intel Arc Neden Önemli ?
Intel’in kendi başına grafik işlemcisi alanına girmesi tam olarak sürpriz değildi. Üsttede Intel başkan yardımcısı Roger Chandler’in de dediği gibi birkaç yıl önce başlanan çalışmaların meyvesi yeni ortaya çıktı. Grafik işlemcilerinin CES 2022’de piyasaya sürüleceği iddia ediliyordu.
Intel Arc’nin tek başına grafik işlemci pazarında yapabileceği sarsıntı, Arc’ye daha heyecanlı bakmamıza sebep oluyor. Nvidia ve AMD, GeForce RTX 30 serisinin etkileyiciliği sayesinde, birincilik koltuğunda oturuyorlardı. Intel, grafik işlemcisi devlerinden herhangi birisi için tehdit oluşturmayı planlıyorsa, kesinlikle planı olumlu olacaktır.
Ne yazık ki kullanıcılar için bu kartları elde etmek çok kolay olmayacak. Nvidia kartlarının küresel çip sıkıntısı, kripto para birimi ile madencilik yapılması ve gelecek olan vergilerden dolayı ne yazık ki ulaşılması zor canavarlar olacaklar.
Grafik işlemcileri alanında biraz daha fazla rekabet görmek harika olmakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla bütçe dostu fiyatlara daha fazla kartın hazırda bulunmasını ve üst düzey PC oyunlarını çok daha geniş kitlelere tanıtmaya hizmet edebilir.
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