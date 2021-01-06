Galaxy S10 serisi, Android 11 ve OneUI 3.0 güncellemesini aldı!

Geçtiğimiz hafta Galaxy Note 10 serisi için yayınlanan OneUI 3.0 güncellemesinin ardından Samsung, S10 serisi için güncelleme yayınladı. Yeni güncelleme şimdilik Galaxy S10e ve Galaxy S10 5G modellerini kapsıyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla bölgede ve S10 ile S10+ cihazlarında da güncelleme yayınlanacak. Bu güncelleme OneUI 3.0 ve Android 11‘i temel alıyor.

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OneUI 3.0 ve Android 11, Galaxy S10 serisine hangi yenilikleri getirecek?

OneUI 3.0 ile cihazlar, daha parlak ve zarif bir arayüze sahip olacak. Ses kontrollerinin konumlandırılması ve telefondaki temel uygulamaların görünümleri iyileştirildi. Yeni arayüz, çift tıklama ile ekranı kapatma ve arama ekranında özelleştirmeler ile gelecek. Kamera uygulamasında, otomatik odaklama ve otomatik pozlama özellikleri iyileştirildi. Ayrıca artık OneUI 3.0 güncellemesini alan cihazlar, ayın resmini çekerken stabilizasyon özelliklerinden faydalanabilecek. Fotoğraf düzenleyici ise artık düzenlenen fotoğrafı eski haline geri döndürebilecek.

S10 serisine gelecek olan OneUI 3.0 sürümü, Samsung DeX‘i destekleyecek. Cihazların maksimum açabileceği sekme sayısı 99’a çıkarıldı ve sekme çubuğunun tasarımı geliştirildi. Bu sekmeleri kitleme ve yeniden sıralama özelliği de yeni arayüz ile eklendi. Pek çok kullanıcının beklediği çağrı ekranını resim ve video ile kişiselleştirme ise artık kullanılabilir durumda. Güncelleme, bölgelere ve cihazlara dalgalar halinde açılacak. Gelecek haftalarda bütün Galaxy S10 serisinin bu büyük güncellemeyi alması bekleniyor.