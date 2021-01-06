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Galaxy S10 serisi, Android 11 ve OneUI 3.0 güncellemesini aldı!
Geçtiğimiz hafta Galaxy Note 10 serisi için yayınlanan OneUI 3.0 güncellemesinin ardından Samsung, S10 serisi için güncelleme yayınladı. Yeni güncelleme şimdilik Galaxy S10e ve Galaxy S10 5G modellerini kapsıyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla bölgede ve S10 ile S10+ cihazlarında da güncelleme yayınlanacak. Bu güncelleme OneUI 3.0 ve Android 11‘i temel alıyor.
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OneUI 3.0 ve Android 11, Galaxy S10 serisine hangi yenilikleri getirecek?
OneUI 3.0 ile cihazlar, daha parlak ve zarif bir arayüze sahip olacak. Ses kontrollerinin konumlandırılması ve telefondaki temel uygulamaların görünümleri iyileştirildi. Yeni arayüz, çift tıklama ile ekranı kapatma ve arama ekranında özelleştirmeler ile gelecek. Kamera uygulamasında, otomatik odaklama ve otomatik pozlama özellikleri iyileştirildi. Ayrıca artık OneUI 3.0 güncellemesini alan cihazlar, ayın resmini çekerken stabilizasyon özelliklerinden faydalanabilecek. Fotoğraf düzenleyici ise artık düzenlenen fotoğrafı eski haline geri döndürebilecek.
S10 serisine gelecek olan OneUI 3.0 sürümü, Samsung DeX‘i destekleyecek. Cihazların maksimum açabileceği sekme sayısı 99’a çıkarıldı ve sekme çubuğunun tasarımı geliştirildi. Bu sekmeleri kitleme ve yeniden sıralama özelliği de yeni arayüz ile eklendi. Pek çok kullanıcının beklediği çağrı ekranını resim ve video ile kişiselleştirme ise artık kullanılabilir durumda. Güncelleme, bölgelere ve cihazlara dalgalar halinde açılacak. Gelecek haftalarda bütün Galaxy S10 serisinin bu büyük güncellemeyi alması bekleniyor.
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WhatsApp Web, çoklu cihaz işlevi ile telefonsuz girişe yol açıyor
WhatsApp Web uygulamasından 2021 yılında beklenen yeniliklerden başta geleni de çoklu cihazları desteklemesi. Gelen bilgilere göre ise bu durum yakın zamanda gerçek olabilir.
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Şu anda WhatsApp genellikle telefonda olmak üzere sadece bir cihazda kullanılabiliyor. Aynı şekilde WhatsApp Web kullanılarak bir bilgisayar tarayıcısından da uygulamaya ulaşılabiliyor. Ancak bu işlev telefondan bağımsız çalışmıyor. Yani telefonun açık ve internete bağlı bir şekilde olması gerekiyor.
Facebook ise bilindiği üzere birkaç aydır WhatsApp uygulamasına çoklu cihaz desteğini getirmek için uğraşıyor. Ve görünüşe göre bunun için çok da fazla beklememiz gerekmeyecek. WaBetaInfo tarafından sunulan bilgilere göre uygulamanın gelecek beta versiyonları, WhatsApp Web işlevini telefona bağlı olma zorunluluğu olmadan çoklu cihazlarda denemeye izin verecek. Nasıl çalışacağı tam bilinmese de basitçe bir WhatsApp hesabına gelen bilgilere göre dörde kadar cihazda telefona bağlama zorunluluğu olmadan girilme imkanı verilecek.
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WaBetaInfo aynı zamanda WhatsApp uygulamasının son beta sürümünde WhatsApp Web Beta işlevinin “telefonu bağlı tutmak zorunda olmadan” denenebileceği bir sayfa da keşfetti. Görünüşe göre WhatsApp Web’e hem mevcut olan bağlanma kullanılarak hem de bağımsız bir şekilde girilebilmesi için uygulamaya bir deneme butonu eklenecek. Bahsedilen diğer bilgilere göre ise bazı özellikler betada yer almazken uygulamaya sonradan eklenecekler.
2019 yılından beri bu konudaki söylentiler zaten devam ediyorlardı. Şimdi ise her ne kadar beta için resmi bir tarih verilmese de bu özellik kullanıcılarla buluşmaya oldukça yakın diyebiliriz.
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Microsoft Outlook bu yeni özelliğiyle e-posta yazmayı kolaylaştırıyor
Microsoft kullanıcılarının daha hızlı ve daha doğru bir şekilde e-postalarını yazabilmeleri için Outlook uygulamasına yenilikler getirmeye devam ediyor. Tanıtılan yeni özellik de bunlardan bir tanesi.
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Özellikle son aylarda getirilen özelliklerle beraber Gmail ve Outlook platformları e-posta açısında oldukça popüler hale geldiler. Şimdi ise Outlook için yeni gelen bir eklenti, e-postaları daha hızlı ve verimli bir şekilde yazmayı sağlayacak gibi duruyor. “Metin tahmini” ismi verilen özellik şu anda uygulamanın internet versiyonunda ulaşılabilir durumda olup gelecekte telefonlara da gelmesi bekleniyor.
Microsoft’un getirdiği bu yenilik ile Gmail’de hali hazırda var olan Akıllı Yazma özelliğinin örnek alındığını söyleyebiliriz. İşlev ise basitçe herhangi bir e-posta yazılması sırasında Microsoft yapay zekasının cümleyi bitirmek için kullanıcıya kelime önerilerinde bulunması yoluna gidiyor. Özelliğin yine aynı şekilde telefon ve bazı uygulamalardan tanıdık gelmesi de muhtemel.
Windowslatest tarafından gelen diğer bilgilere göre Outlook uygulamasının internet veya mobil uygulamasının kullanılması durumuna göre işlevde ufak değişiklikler de gözlemlenecek. İnternet üzerinde önerilen kelimenin seçilmesi için Tab tuşuna basılması gerekecek. Telefonda ise bunun için parmağınızla kaydırmanız gerekecek.
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Microsoft Outlook yeni özelliğiyle yazım kolaylığı sağlamayı amaçlıyor
Zamandan kazandırmasının yanında sistem, kullanıcıya en genel olan kelime ve ifadeleri vereceğinden ötürü dil kuralları açısından da hataların azalmasına yardımcı olacak gibi duruyor. Önerilerin kullanılmak istenilmemesi durumunda ise görmezden gelip yazmaya devam etmek yeterli oluyor.
İşlev Microsoft Outlook ile birlikte varsayılan olarak aktif geliyor. Ancak e-posta ayarları içerisinden kullanıcı istemesi durumunda bu özelliği kapatabiliyor. Aynı şekilde şu anlık özelliğin sadece İngilizce dilinde mevcut olduğunu hatırlatmakta fayda var. Şirket tarafından gelen bilgiler ise yakın bir gelecekte diğer diller için de özelliğin ulaşılabilir olacağına işaret ediyor.
Şu anda bu özellik sadece Outlook uygulamasının bilgisayar versiyonunda İngilizce dilinde ulaşılabilir ve denenebilir durumda. Diğer taraftan akıllı telefon cihazları için ise Outlook “metin tahmini” özelliğinin Şubat ayının sonlarına doğru kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
Edge ve Chrome tarayıcıları büyük bir Windows güncellemesi alıyor
Başta Microsoft Edge ve Google Chrome olmak üzere Chromium tabanlı tarayıcılar antivirüs kullanan Windows 10 sistemlerinde bazı sorunlara neden olabiliyorlardı. Ancak Chromium için yeni gelen güncellemeyle artık bu tarayıcılar daha akıcı bir şekilde çalışabilecekler.
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Şimdiye kadar Windows 10 işletim sistemi çalıştıran bilgisayarlarda kısa süreliğine dosya kilitlemeye ayarlanmış antivirüs veya tarama yazılımı olduğunda; Chromium tarayıcılar bazı işlevlerini doğru bir şekilde yapamıyorlardı. Hatta bu sorun, eğer sistem tarayıcısı sistem sürücüsünde yüklü ve Chrome gibi üçüncü parti yazılımları tarıyorsa çok daha belirginleşiyordu. Bu da özellikle kullanıcılar sayfa işareti veya başka bir dosyayı kaydetmek istedikleri zaman internet tarayıcılarında sorun yaşamalarına yol açıyordu.
Chrome Gerrit üzerinden paylaşılan yeni bir yazıda Windows için Google Chrome yönetiminde yer alan Bruce Dawson, Chromium tabanlı tarayıcıların Windows 10 üzerinde antivirüslerle olan uyumsuzluğunu çözeceği düşünülen güncellemeyle alakalı yeni bilgiler verdi.
Dawson’un açıklık getirdiğine göre, antivirüs programları veya başka sistem tarayıcılarının kısa süreliğine bazı dosyaları kilitlemeleri, ImportantFileWriter kullanan dosya veya sayfa işareti kaydı süreçlerinde sık sık sorunlara yol açıyor. Yeni getirilen güncelleme ile ise süreçteki ReplaceFile adımını birkaç kez tekrarlayarak bu sorun çözülmeye çalışılacak. Aynı zamanda gelecek zamanlarda ayarlamalar yapabilmek için tekrarın kaç kez gerektiğini de hesaplayacak bir sistem de mevcut olacak. Son olarak ise bunun sadece Windows’ta olduğu düşünüldüğü için orada işleme geçirildiği de belirtiliyor.
Chromium sistemine dahil edilen bu güncellemenin, Google Chrome, Microsoft Edge ve diğer Chromium tabanlı tarayıcılara sonraki güncellemelerinde gelmesi muhtemel.
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Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
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