Genel
Samsung Galaxy S22, S22 Plus ve S22 Ultra Temel Özellikleri Sızdırıldı
Samsung, bir sonraki Galaxy S amiral gemilerinin piyasaya sürülmesine aylar kaldı. Ancak sızdıran kişiler yeni Galaxy S serisinden ne bekleyeceğimizi söylemelerini durduramadı. Twitter kullanıcısı FrontTron Galaxy S22 serisinin birkaç önemli özelliklerini açıkladı.
İçindekiler
Samsung Galaxy S22 Serisi Özellikleri
Ekran Özellikleri
- S22: 6.06 inç ve LTPS ekrana,
- S22 Plus: 6.55 inç ve LTPS ekrana,
- S22 Ultra: 6.81 inç LTPO ekrana sahip olacak.
Anlaşılana göre Samsung Galaxy S21 serisinin ekranına kıyasla çok fazla değişiklik olmuyor.
Samsung Galaxy S22 Serisi Sızdırılanlar
Kamera Özellikleri
- S22: 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 12MP telefoto lens
- S22 Plus: 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 12MP telefoto lens
- S22 Ultra: 108MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 2 adet 12MP telefoto lense sahip olacak.
Batarya Özellikleri
- S22: 3800 mAh pil gücüne
- S22 Plus: 4600 mAh pil gücüne
- S22 Ultra: 5000 mAh pil gücüne sahip olacak.
Burada bir önceki serisine bakarak düşme gözükmekte. Daha önceki serisinde S21 4000mAh ve s21 Plus 4800mAh pil gücüne sahipken bu seride S22 3800mAh ve S22 Plus 4600mAh pil gücüne sahip olacak. Seride Galaxy Z Fold 3′de olan ekran aktı kamera ile gelmesi beklenmekte.
İşlemci Özellikleri
Samsung Galaxy S22 serisinde yeni ve daha güçlü olan Exynos 2200 yonga seti ile daha güçlü olması bekleniyordu. Ayrıca telefonda daha iyi bir ekrana sahip olmak için AMD grafiklerine sahip olacaktı.
Son sızdırılan bilgilere göre ise Exynos Galaxy S22 modellerinde düşük verimi nedeniyle çok sınırılı sayıda çıkarılıcağı iddia ediyor. Bu nedenle çoğu pazarda Adreno grafik işlemcisine ve Snapdragon 898 sürümünü kullanacağını söylemekte.
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Genel
Samsung Eco 2 OLED ekran, Galaxy Z Fold 3’ün daha az güç kullanmasını sağlıyor
Samsung Galaxy Z Fold 3 yaklaşık bir hafta önce açıklandı ancak yeni nesil katlanabilir telefon Z Fold 3 ekranı düşünülenlerden daha yeni bir teknolojiye sahip. Bugün Samsung Display, Galaxy Z Fold 3 için çeşitli avantajlar sunan yeni Eco 2 OLED teknolojisini ilk kullanan telefon olduğunu açıkladı. Eco’nun açılımını ise şu şekilde tanımladı;
– Efficient power Consumption (Verimli Güç Tüketimi) + Eco-friendly Component (Çevre Dostu Bileşen)
Samsung Display yaptığı basın açıklamasında Eco 2 OLED’in plastik polarizör katmanı ihtiyacını ortadan kaldırdığını belirtti. Böyle bir katman telefonların harici ışığı yansıtmasına yardımcı olmak için kullanılmaktaydı. Bununla birlikte, yine bu katman aynı zamanda telefondan gelen ışığın iletim hızını %50’nin üzerinde azaltmakta.
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Genel
Facebook Messenger, sesli ve görüntülü görüşmeler için uçtan uca şifreleme ekliyor
Facebook, Messenger’da sesli ve görüntülü aramalar için uçtan uca şifreleme özelliğini ekliyor. Şirket, yayınladığı haberde, kaybolan mesajları için yeni kontrollerinin yanı sıra şifreleme özelliğinin de kullanıma sunulduğunu duyurdu. Beta kullanıcılarından bazıları şifrelemeyle ilgili yeni test özelliklerini de görebilecek.
Facebook Messenger, 2016’da Facebook’un uygulamasına “Gizli Konuşmalar” seçeneğini eklemesiyle yaklaşık 5 yılın ardından da kısa mesajlarda kullanılacak olan uçtan uca şifreleme özelliğini getirdi. Facebook, her şeyin uzaktan olduğu korona virüs dönemde sesli ve görüntülü aramalarına olan ilgi arttığı için bu özelliği eklediklerini ve Messenger günde 150 milyondan fazla görüntülü görüşme yapıldığını söylemekte.
Facebook sohbet uygulaması WhatsApp, gönderici ve alıcı dışında herkesin şifrelenmiş verileri görmesini engelleyen uçtan uca şifreleme veya E2EE ile arama yapmayı teklif etti. Diğer görüntülü ve sesli görüşme yapan uygulamalarda; Zoom, Signal ve Apple FaceTime, gibi uygulamalarda şifreleme özelliğini getirmişti.
Facebook E2EE’yi mesajlaşma hizmetlerinde “Endüstri Standardı Haline Gelmek” olarak nitelendiriyor. Daha öncesinde oluşan söylentiler, Facebook’un WhatsApp, Messenger ve Instagram uygulamalarının birleşik olduğu. uçtan uca şifreli bir mesajlaşma sistemi sunabileceği öne sürülmüştü. Ancak şimdiye kadar sadece söylentide kalan bir uygulama olarak kaldı.
Kısa konuşmalar içinde küçük bir güncelleme geliyor. Bir iletiyi kaybolabilecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Süresi dolduğunda 5 saniye ile 24 saat arasında seçim yapma seçenekleri göreceksiniz. Başlangıç için 1 dakika, 15 dakika, 1 saat, 4 saat ve 24 saat olan seçenekleri sundu.)
Yukarda anlatılanlar ne kadar önemli bir güncelleme sebebi olsa da bunların yanında Facebook diğer özellikleri içinde sınırlı bir beta testi yürütüyor. Messengerda mevcut bir sohbet konusuna sahip olan veya zaten bulunan arkadaşlarınız ve aileniz için sesli ve görüntülü aramalarda dahil olmak üzere grup sohbetleri için uçtan uca şifrelemeyi test ediyor. Ayrıca uçtan uca şifreli sohbetlerde ulaşım kontrolleri için teste başlayacak. Bu şekilde, sohbet listenize kimlerin ulaşabileceğine, istekler klasörünüze kimin gittiğine ve size hiç mesaj atamama kararını vererek istenmeyen etkileşimleri önleyeceksiniz.
Messenger dışında da Instagram DM’leri içinde uçtan uca şifreleme özelliği getireceğini duyuran Facebook, belirli ülkelerde yetişkin kullanıcılar ile beraber uçtan uca şifreli mesajlara başlayarak bire bir konuşmalarını sağlayan sınırlı bir test yayınlayacak. Yukarda Messenger için geçerli olan sohbet başlatabilmek için mevcut bir sohbete sahip olmanız gerekmekte veya birbirinizi takip etmeniz gerekmektedir. Her zaman olduğu gibi konuşmak istemediğiniz birini engelleyebilir veya doğru görünmüyorsa rapor ederek Facebook yetkililerine ulaştırabileceksiniz.
Aklınızda bu özelliklerin dışında merak ettiğiniz veya daha fazla bilgi almak için www.messenger.com/privacy adresine giderek Gizlilik ve Güvenlik Merkezini ziyaret ederek Messenger gizliliği hakkında daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz.
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