Samsung Galaxy S22, S22 Plus ve S22 Ultra Temel Özellikleri Sızdırıldı

Facebook, Messenger’da sesli ve görüntülü aramalar için uçtan uca şifreleme özelliğini ekliyor. Şirket, yayınladığı haberde, kaybolan mesajları için yeni kontrollerinin yanı sıra şifreleme özelliğinin de kullanıma sunulduğunu duyurdu. Beta kullanıcılarından bazıları şifrelemeyle ilgili yeni test özelliklerini de görebilecek.

Facebook Messenger, 2016’da Facebook’un uygulamasına “Gizli Konuşmalar” seçeneğini eklemesiyle yaklaşık 5 yılın ardından da kısa mesajlarda kullanılacak olan uçtan uca şifreleme özelliğini getirdi. Facebook, her şeyin uzaktan olduğu korona virüs dönemde sesli ve görüntülü aramalarına olan ilgi arttığı için bu özelliği eklediklerini ve Messenger günde 150 milyondan fazla görüntülü görüşme yapıldığını söylemekte.

Facebook sohbet uygulaması WhatsApp, gönderici ve alıcı dışında herkesin şifrelenmiş verileri görmesini engelleyen uçtan uca şifreleme veya E2EE ile arama yapmayı teklif etti. Diğer görüntülü ve sesli görüşme yapan uygulamalarda; Zoom, Signal ve Apple FaceTime, gibi uygulamalarda şifreleme özelliğini getirmişti.

Facebook E2EE’yi mesajlaşma hizmetlerinde “Endüstri Standardı Haline Gelmek” olarak nitelendiriyor. Daha öncesinde oluşan söylentiler, Facebook’un WhatsApp, Messenger ve Instagram uygulamalarının birleşik olduğu. uçtan uca şifreli bir mesajlaşma sistemi sunabileceği öne sürülmüştü. Ancak şimdiye kadar sadece söylentide kalan bir uygulama olarak kaldı.

Kısa konuşmalar içinde küçük bir güncelleme geliyor. Bir iletiyi kaybolabilecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Süresi dolduğunda 5 saniye ile 24 saat arasında seçim yapma seçenekleri göreceksiniz. Başlangıç için 1 dakika, 15 dakika, 1 saat, 4 saat ve 24 saat olan seçenekleri sundu.)

Yukarda anlatılanlar ne kadar önemli bir güncelleme sebebi olsa da bunların yanında Facebook diğer özellikleri içinde sınırlı bir beta testi yürütüyor. Messengerda mevcut bir sohbet konusuna sahip olan veya zaten bulunan arkadaşlarınız ve aileniz için sesli ve görüntülü aramalarda dahil olmak üzere grup sohbetleri için uçtan uca şifrelemeyi test ediyor. Ayrıca uçtan uca şifreli sohbetlerde ulaşım kontrolleri için teste başlayacak. Bu şekilde, sohbet listenize kimlerin ulaşabileceğine, istekler klasörünüze kimin gittiğine ve size hiç mesaj atamama kararını vererek istenmeyen etkileşimleri önleyeceksiniz.

Messenger dışında da Instagram DM’leri içinde uçtan uca şifreleme özelliği getireceğini duyuran Facebook, belirli ülkelerde yetişkin kullanıcılar ile beraber uçtan uca şifreli mesajlara başlayarak bire bir konuşmalarını sağlayan sınırlı bir test yayınlayacak. Yukarda Messenger için geçerli olan sohbet başlatabilmek için mevcut bir sohbete sahip olmanız gerekmekte veya birbirinizi takip etmeniz gerekmektedir. Her zaman olduğu gibi konuşmak istemediğiniz birini engelleyebilir veya doğru görünmüyorsa rapor ederek Facebook yetkililerine ulaştırabileceksiniz.

Aklınızda bu özelliklerin dışında merak ettiğiniz veya daha fazla bilgi almak için www.messenger.com/privacy adresine giderek Gizlilik ve Güvenlik Merkezini ziyaret ederek Messenger gizliliği hakkında daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz.