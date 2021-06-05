realme C21 İncelemesi | realme’den ilk yerli üretim akıllı telefon!

realme’nin ülkemizde ürettiği ilk yerli telefon olan realme C21’in incelemesiyle sizlerle birlikteyiz. Giriş segmentinde bulunan realme C21 bizlere neler sunuyor?

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Tasarım

Boyutlarına baktığımızda 165.2 x 76.4 x 8.9 mm ebatlarına sahip olan Realme C21 aynı zamanda 190gram ağrılığına sahip. Dünyanın ilk TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını’na sahip olan giriş segmenti telefonu ünvanını elinde bulunduruyor. Arka tarafındaki tırtıklı yapının görüntüsü de oldukça şık. Ön tarafta damla çentik ekran ekranla birlikte alt tarafta micro USB şarj girişi, mikrofon ve 3.5mm’lik kulaklık girişi yer alıyor. Sağ tarafa yerleştirilen ses tuşları ve güç tuşunun yerleşimi de ergonomik yapıda dizayn edilmiş.

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Ekran

6.5 inç büyüklüğünde bir ekran bulunduran realme C21 IPS LCD bir ekran teknolojisi kullanıyor. Çözünürlük kısmında ise HD+ olarak geliyor. 270 PPI değer sunan telefonda 400 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Renkleri olduğu gibi gösterirken görüş açısı olarakta iyi bir deneyim sunuyor.

Performans

Performans kısmında ise işlemci tarafında MediaTek Helio G35 kullanılmış ve grafik tarafında da PowerVR GE8320 grafik birimi eşlik ediyor. 3GB RAM ve 32GB hafızaya sahip olan realme C21 MicroSD kart desteğine de sahip. Bu sayede herhangi bir SD kartınızı takıp kullanabiliyorsunuz.

Kamera

realme C21, sol arka tarafa yerleştirilmiş üçlü kamera dizilimiyle geliyor. 13 MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera bulunduruyor. Bu kamera ile 1x,2x,4x yakınlaştırma yapabilmekte mümkün. İkinci kamerası ise 2 MP çözünürlüğünde, f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamerası. üçüncü kamerasında ise 2 MP çözünürlüğünde, f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik kamerası bulunuyor. Kameralar ile çektiğiniz görüntüler giriş segment telefona göre yerinde ve güzel kareler çıkarıyor. Ek olarakta 1080p 30fps video çekimi yapabiliyorsunuz.

Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor. HDR desteğine de sahip olan bu kamera ile portre çekimler yapabilmekte mümkün. 1080p 30fps video desteğinin de olduğunu söyleyelim.

Batarya

realme C21’in en güçlü taraflarında birisi de içerisinde bulunan 5000mAh büyüklüğündeki pili. Yaklaşık 2 günlük bir kullanım süresi sunan pili iki günün sonunda micro USB şarj girişiyle 10W’lık bir şarj aletiyle doldurabiliyorsunuz.

Ses

realme C21’de kullanılan hoparlör arka tarafta sol alt tarafa yerleştirilmiş. Ek olarak telefonun alt tarafına yerleştirilmiş 3.5mm kulaklık girişi ile de herhangi bir 3.5mm’lik kulaklık ile müzik dinleyebilir, film ve dizilerinizi rahat bir şekilde izleyebilirsiniz.

Ağ Bağlantıları

Bağlantı tarafında Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 4 teknolojilerine sahip olan realme C21, günlük kullanımda size herhangi bir problem çıkarmıyor. Bluetooth cihazlar ve bluetooth kulaklık bağlantısını sorunsuz gerçekleştiriyor.