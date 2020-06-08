OneUI 2.5 ile Samsung uygulamalarının içerisinde reklam görebiliriz

Samsung, OneUI arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Note 20 serisi ile birlikte göreceğimiz yeni versiyonda kullanıcıların hoşuna gitmeyecek bir durum olabilir.

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Samsung uygulamalarında reklam mı göreceğiz?

Samsung, OneUI arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Firma, OneUI 2.5 için artık sona yaklaşırken, arayüzün Galaxy Note 20 serisi ile kullanıcılara sunulması bekleniyor. Yeni arayüzün çıkmasına bu kadar az bir süre kala ortaya atılan iddia ise kullanıcıların canını sıkabilir. TizenHelp isimli internet sitesinin ortaya attığı sızıntılara göre, yeni arayüz içerisinde Samsung, kendi uygulamalarına reklam yerleştirecek. OneUI 2.5 ile alakalı görsellerin de yer aldığı habere göre, uygulamaların yanı sıra kilit ekranında da reklam görmemiz olası. İddialara göre kilit ekranına yerleştirilecek reklamların süreleri olacak. Firma kilit ekranına YouTube platformunda görmeye alıştığımız süreli reklam yerleştirmeyi planlıyor. Hatta ve hatta reklam süresinin bitimine kadar kullanıcıların telefonu açamayacağı da konuşulmakta.

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan başvuru ile gündeme gelen bu konu görünüşe göre gerçekleşmek üzere. Henüz sistem sadece görsel üzerinden yorumlansa da, şimdiden olumsuz yorumlara neden olmakta. Ayrıca kilit ekranında yer alacak reklamların sadece Galaxy A ve M serisi için kullanılacağı da iddia ediliyor. Çinli firmalar ile rekabet etmek için böyle bir yol izlediği iddia edilen firma müşteri kaybetme riski ile de karşı karşıya kalabilir. Sonuçta dijital dünyada yer alan reklamlar, kullanıcıların pek sevdiği bir başlık değil ne yazık ki. OneUI 2.5 arayüzü ve Galaxy Note 20 serisini ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.