Bir süredir Samsung’un yeni modeline dair bazı bilgiler geliyordu ancak bu sefer kendisi tamamiyle karşımıza çıktı. Daha önce yayınladığı bir çok bilgiyle tanınan Evan Blass bu seferda Galaxy S8’in tam boy fotoğrafını yayınladı. Büyük bir ihtimalle bizi Nisan ayında bu ekran kilidi karşılayacak.

I think this is what you've been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R

— Evan Blass (@evleaks) March 1, 2017