Samsung Galaxy S8 Tam Anlamıyla Karşımıza Çıktı

Samsung Galaxy S8 Tam Anlamıyla Karşımıza Çıktı

1 Mart, 2017 Akıllı Telefonlar 0 yorumlar

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Samsung geçtiğimiz günlerde Barselona’da düzenlenmekte olan Mobile World Congress’te Galaxy S8 modelini 29 Mart tarihinde duyuracağını açıkladı.

Bir süredir Samsung’un yeni modeline dair bazı bilgiler geliyordu ancak bu sefer kendisi tamamiyle karşımıza çıktı. Daha önce yayınladığı bir çok bilgiyle tanınan Evan Blass bu seferda Galaxy S8’in tam boy fotoğrafını yayınladı. Büyük bir ihtimalle bizi Nisan ayında bu ekran kilidi karşılayacak.

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