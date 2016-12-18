Samsung’un Yeni Gear VR Modeli Bir Sürpriz Yapabilir

Samsung Electronics başkan yardımcısı Sung-Hoon Hong yaptığı açıklamada şirketin sanal ve arttırılmış olmak üzere iki yeni gözlüğü olacağını söyledi.

Bu başlıklardan bir tanesi bildiğimiz Gear VR mobil sanal gerçeklik başlığının yeni versiyonu olacak. Ancak diğer gözlük HoloLens ya da Magic Leap gibi olacak ve sanal gerçeklik ile arttırılmış gerçekliği bir araya getirecek. Yeni Gear VR yakın zamanda tanıtılşacak ancak şirketin arttırılmış gerçekli için biraz daha çalışması gerekiyor ve doğal olarak bu gözlük Gear VR’dan daha önemli.

Hong bu hafta California’da düzenlenen Virtual Reality Summit etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldı. Hong artık geleceğin yapay zekada olduğunu dile getirdi. Diğer taraftan şirketin ışık alanı motoru adın verdiği bir proje kapsamında çok gerçekli hologramlar yapmayı başardığını belirtti. Bu hologramlara gerçekten dokunulabildiğini iddia etti.