Samsung geçtiğimiz ay, iPad Pro’nun karşısına koyduğu Galaxy Tab S3’ü duyurmuştu ancak fiyat ve çıkış tarihi bilgisini paylaşmamıştı.

Samsung hala daha Galaxy Tab S3’ün fiyatını ya da çıkış tarihini açıklamadı ancak tabletin fiyatı Best Buy’da görüldü. Best Buy, Tab S3’ü 599.99 dolardan satışa koydu. Paketin içinde S Pen kalemi de bulunuyor ancak tabletin klavye eklentisi mevcut değil. Klavye ise ayrı olarak 129.99 dolardan satışa görülüyor. Bu da tüm paketi yaklaşık 730 dolar yapıyor.

Bu durumda Tab S3 oldukça pahalı bir Android tablet olacak ancak fiyat olarak hala iPad Pro’nun gerisinde. 9.7 inç büyüklüğündeki iPad Pro 599 dolar. Apple Pencil ve klavye ise toplamda 250 dolar. Bu da tüm paketi yaklaşık olarak 850 dolar yapıyor. Ülkemizde ise 9.7 inçlik iPad Pro 2599 TL’den başlıyor. Apple Pencil ve klavye ise yaklaşık olarak 1100 TL yapıyor. Yani toplamda 3700 Tl gibi bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Yurtdışı fiyatlarına bakarak Tab S3’ün ülkemizde de daha düşük fiyatlı olacağını söylemek mümkün.