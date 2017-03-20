Samsung’un Galaxy S8 Modelinde 3 Farklı Renk Seçeneği Olacak

Samsung, Galaxy S8’i önümüzdeki hafta tanıtacak ancak uzun zamandır sızdırılan bilgilere bakıldığında telefon hakkındaki her şeyi biliyoruz gibi gözüküyor.

Samsung Galaxy S8 ile ilgili son sızıntı da telefonun renk seçenekleri hakkında oldu. Geçtiğimiz Ocak ayında telefonun ilk fotoğraflarını ve arka kısmını yayınlayan Evan Blass şimdi de telefonun çeşitli renk seçeneklerini sızdırdı. Galaxy S8 Black Sky, Orchid Gray ve Arctic Silver renklerinde olacak.

Samsung Galaxy S8 and S8 Plus (top to bottom) in black sky, orchid grey and arctic silver (left to right) pic.twitter.com/ISo7W10sYV — Evan Blass (@evleaks) March 19, 2017

Blass ayrıca telefonun fiyatları hakkında da bilgi verdi. Bu bilgilere göre S8 Avrupa’da 799 euro’dan S8+ ise 899 euro’dan satılacak. DeX dock istasyonu 150 euro, Gear VR başlığı 129 euro ve Gear360 kamera ise 229 euro. Galaxy S8 29 Mart tarihinde tanıtılacak ve 21 Nisan tarihinde satışa çıkacak.