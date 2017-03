Samsung’un Galaxy S8 Modelinde 3 Farklı Renk Seçeneği Olacak

Samsung Galaxy S8 ile ilgili son sızıntı da telefonun renk seçenekleri hakkında oldu. Geçtiğimiz Ocak ayında telefonun ilk fotoğraflarını ve arka kısmını yayınlayan Evan Blass şimdi de telefonun çeşitli renk seçeneklerini sızdırdı. Galaxy S8 Black Sky, Orchid Gray ve Arctic Silver renklerinde olacak.

Samsung Galaxy S8 and S8 Plus (top to bottom) in black sky, orchid grey and arctic silver (left to right) pic.twitter.com/ISo7W10sYV

— Evan Blass (@evleaks) March 19, 2017