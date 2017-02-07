Samsung’un Bataryalarla Olan Problemi Bir Türlü Bitmiyor

Samsung batarya problemi yüzünden toplatılan Galaxy Note 7 modelinin gerilimini bu çeyrekte atmışken bu seferde batarya fabrikası yandı.

Samsung’un bataryalarının üretildiği Çin’in Tianjin şehrindeki fabrikanın çöpü yandı. Bu yangının sebebi ise kullanımdan çıkarılan bataryalar. Yangın çok büyümedi ancak şirket için büyük bir talihsizlik oldu. Özellikle Galaxy Note 7 yüzünden 5.3 milyar dolar gelirden olan firma batarya kabusunu yaşamaya devam ediyor. Ancak bu bataryaların problemli Galaxy Note 7 bataryaları olup olmadığına dair bir bilgi yok.

İtfaiye’nin raporunda yangına üretimde olan ve henüz bitirilmemiş lityum bataryaların neden olduğu yer aldı. Fabrikayı söndürmek için 110 itfaiye çalışanı ve 19 adet yangın söndürücü araç çalıştı. Umalım ki bu tamamlanmamış bataryalar Galaxy S8 modeline ait bataryalar olmasın. Şirketin basın sözcüsü yaşanan felakette herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ve üretim operasyonlarına büyük bir etkisi olmasının beklenmediğini açıkladı.

Bu fabrika şirketin Çin’de yer alan beş üretim merkezinden birisiydi ancak genel olarak telefonlarda kullanılmak üzere üretilen küçük bataryaların büyük bir çoğunluğu bu fabrikadan çıkıyordu. Ayrıca Galaxy Note 7’nin bataryalarının üretildiği iki merkez birisi yine burasıydı.